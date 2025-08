Norris gana el Gran Premio de Hungría; Piastri y Russell lo acompañan en el podio

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS).- El piloto británico Lando Norris (McLaren) ha conquistado este domingo la victoria en la carrera del Gran Premio de Hungría, decimocuarta cita del Mundial de Fórmula 1, por delante de su compañero Oscar Piastri (McLaren), que conserva el liderato en el parón estival, mientras que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) han terminado quinto y decimocuarto, respectivamente.

En Hungaroring, la estrategia marcó la diferencia en los coches "papaya". Norris, que improvisó un plan a una única parada después de que el oceánico visitase por primera vez los boxes y evidenciase que iba a dos, se aupó al liderato de la prueba y aguantó los intentos de adelantamiento en los últimos giros de su colega de garaje, que tuvo que conformarse con la segunda plaza para cerrar un nuevo doblete de McLaren. El británico George Russell (Mercedes) completó el podio.

Todo en una buena cita para los monoplazas de Aston Martin, que acabaron en los puntos, pero sobre todo para Alonso. El asturiano, que partía quinto, defendió su puesto ejecutando la misma estrategia que Norris, a una única vuelta, mientras que el canadiense Lance Stroll fue séptimo. Carlos Sainz, en cambio, no pudo pasar del decimocuarto lugar.

A pesar de todo, Piastri se marchará al parón veraniego, que durará hasta el Gran Premio de Países Bajos del 31 de agosto, en lo más alto de la general del Mundial de Pilotos, aunque ahora sólo atesora nueve puntos sobre Norris, que ha firmado su tercera victoria en las últimas cuatro carreras.

Una vez apagados los semáforos en Hungaroring, Leclerc consiguió defender su posición de privilegio del sábado frente a Piastri, mientras Norris se veía superado por Alonso y caía hasta el cuarto puesto, aunque recuperó una plaza dos giros después. Por delante, el de Ferrari mantenía a raya al oceánico, que intentó el undercut en la vuelta 19.

Leclerc reaccionó montando el neumático duro y volvió a pista por delante de Piastri, con Norris como líder virtual por delante del asturiano dispuesto a aguantar varias vueltas más con el compuesto duro. Sólo un giro tardó el piloto de la "Scuderia" en superar al español, y regresó al primer puesto cuando el británico paró en la 31.

LAP 70/70

Norris takes the chequered flag with Piastri hounding him all the way to the end ⚔️

A dramatic finale to the 40th Hungarian Grand Prix 🍿#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/jDf0ezyDuK

— Formula 1 (@F1) August 3, 2025