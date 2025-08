China y EU: Adiós al Imperio Americano (II)

Política de drogas

Esta es la segunda parte de una serie de textos cortos sobre el auge de China como potencia mundial y la caída de lo que muchos han llamado el “imperio americano”. El presente texto hace una comparación muy somera de los resultados de la política de drogas en estos dos países en los últimos años. El modelo chino, con una política de “tolerancia cero” al tráfico de drogas ilícitas y fuertísimos controles al consumo de estupefacientes, parece sobrepasar—y por mucho—los “cuasi-nulos” resultados de la “guerra contra las drogas” declarada por el Presidente Richard Nixon desde 1971 y operada por la fallida agencia antinarcóticos estadounidense (la DEA). Es preciso destacar la necesidad de estudiar con mucha más profundidad este tema y de hacer una revisión rigurosa de las estadísticas proporcionadas por los gobiernos de ambos países, así como de los resultados reales de dos estrategias diametralmente opuestas.

Hemos analizado en este espacio, en múltiples ocasiones, la fallida política antinarcóticos estadounidense centrada en abatir a los cárteles de la droga a través de la estrategia de “cortar cabezas al narco” (conocida popularmente, en inglés, como kingpin strategy). Además, criticamos constantemente el actual enfoque en los cárteles mexicanos—que incluye más recientemente la amenaza de una intervención militar directa en territorio mexicano para supuestamente abatir a quienes se identifican como los grandes adversarios de la sociedad estadounidense, que se denominan ahora como organizaciones terroristas internacionales. Después de décadas de una estrategia fallida o infructuosa, hoy en día parecen entrar ilegalmente a la Unión Americana más drogas que nunca (de diversas variedades y orígenes). Asimismo, el estratosférico número de muertes por sobredosis de narcóticos (https://nida.nih.gov/research-topics/trends-statistics/overdose-death-rates) demuestra claramente el fracaso rotundo de una política que parece tener más bien objetivos de corte geopolítico o de control geoestratégico. Cabe destacar que en los años 2021-2023, el número de decesos por sobredosis de drogas en Estados Unidos sobrepasó la escalofriante cifra de 100 mil (cada uno de esos tres años). Por su parte, según datos oficiales de 2023, aproximadamente 70.5 millones de personas—o el 24.9 por ciento de la población mayor de 12 años en ese país—han consumido drogas ilegales o han hecho un uso indebido de medicamentos recetados (https://drugabusestatistics.org/).

Estos resultados y dirección de la estrategia antidrogas contrastan fuertemente con el caso chino. La Ley Antidrogas de la República Popular China se promulgó en el año 2007, “estableciendo una estrategia triádica integral que consiste en la prevención, el castigo y la rehabilitación”. Según datos oficiales, el uso de estupefacientes en los últimos años, a partir del 2015, se ha venido reduciendo significativamente de forma constante (véase https://weekly.chinacdc.cn/fileCCDCW/journal/article/ccdcw/2025/26/PDF/250231.pdf). De acuerdo con el Reporte sobre la Situación de las Drogas en China de la Comisión Nacional de Control de Narcóticos (NCC, por sus siglas en inglés) del 16 de junio del presente año, “a finales de 2024, se registraron 747,000 consumidores de drogas en China, lo que supone un descenso interanual del 16.7% y representa el 5.4% de la población total del país” (http://www.nncc626.com/20250619/0138053b3ba24a2c859ead85cf7b8106/c.html). Estas cifras y tendencias en el consumo de drogas ilícitas distan mucho de las observadas en Estados Unidos. A partir de las tendencias que marcan los datos oficiales y la situación que se aprecia en las calles de las principales ciudades de ambos países (faltan las zonas rurales)—se podría argumentar un éxito rotundo relativo de la política de drogas china en comparación con la estadounidense.

Pero, ¿en qué consiste la política de drogas china en general? Se trata de tolerancia cero al tráfico de drogas que considera inclusive la pena de muerte para narcotraficantes, así como castigos severos y tratamientos de rehabilitación muy estrictos—a veces en clínicas o centros de atención administrados por personal militar—para los adictos. Sabemos que la tolerancia cero no resuelve las causas de raíz de los problemas, pero la política antinarcóticos china (según algunos expertos con los que platiqué en ese país) ha sido exitosa pues va acompañada de una memoria histórica de repudio al consumo de estupefacientes por eso del sufrimiento del pueblo chino en las llamadas “guerras del opio”; de un esquema de fuertes controles sociales y sistemas de vigilancia avanzados en el actual régimen chino, así como de exitosas campañas de prevención en medios de comunicación y plataformas de entretenimiento que fortalecen los valores y la cultura antidrogas en ese país.

En China, la estrategia antidrogas se enfoca aparentemente en atender las causas de raíz de las adicciones y en una estrategia de “tolerancia cero” al narcotráfico en territorio chino. Por su parte, en Estados Unidos la estrategia se enfoca en atrapar a los capos y en promover e imponer estrategias militarizadas contra los cárteles fuera de territorio estadounidense. Estas acciones vienen acompañadas de un limitado enfoque en la reducción de daños (harm reduction), sin atención seria, ni efectiva, para prevenir o tratar las adicciones, y mucho menos para detener la distribución, ni la venta masiva de estupefacientes prohibidos que destruyen la vida de decenas de miles de estadounidenses cada año. En resumen, hablamos de una perspectiva relativamente liberal interna (con tolerancia al consumo en algunas zonas) y prohibición fuera de las fronteras de Estados Unidos.

Según los datos oficiales y dada la visible epidemia de adicción a las drogas en Estados Unidos—que sus gobernantes llamaron antes “epidemia de opioides” y ahora “crisis del fentanilo”, y que se extiende a lo largo y ancho de la Unión Americana, y es evidente para todo aquel que transita por las calles de ese país—se podría pensar en él éxito relativo de la estrategia antidrogas china. Ninguna política pública está exenta de limitaciones o problemas—y ese podría ser el caso chino. Sin embargo, si atendemos a los resultados reportados por los gobiernos de ambos países (y los damos por ciertos) y a la realidad aparente en las calles, podríamos pensar que Estados Unidos debería reformular su estrategia antinarcóticos y dar un cambio de timón de 180 grados—si es que en realidad quiere resolver las crisis de adicción a las drogas que vive parte de su sociedad.

En esta área, también se puede apreciar, a primera vista quizás, la ventaja que le lleva China a una nación que fue la superpotencia mundial y que va perdiendo su hegemonía. En el tema de las adicciones, se nota claramente el deterioro social de Estados Unidos. Los chinos, por su parte, parecen reconocer la importancia de una sociedad sana y libre de adicciones. Según el último reporte de la NCC, ellos continuarán “basándose en la prevención de los principales riesgos relacionados con las drogas, centrándose en la campaña «eliminar la fuente y cortar el flujo» y dando prioridad al control de los nuevos tipos de drogas”. De esta forma, “seguirán mejorando y perfeccionando el sistema de control de drogas, profundizando la guerra ‘del pueblo’ contra las drogas y contribuyendo a los esfuerzos de modernización de China para avanzar de manera integral en la gran causa de construir una nación fuerte y el renacimiento nacional”. Mientras tanto, los estadounidenses insisten en culpar a los cárteles mexicanos, sin asumir responsabilidad alguna en un problema de gravísimas consecuencias para el desarrollo, la estabilidad y el bienestar de su sociedad.

No obstante lo anterior, la aparente ventaja de China en materia de política de drogas y su claro avance en otras áreas cruciales del comercio, el desarrollo tecnológico y la cohesión social (descrito en la primera entrega), es muy importante reconocer nuestras limitaciones como analistas extranjeros, así como las problemáticas y debilidades estructurales que caracterizan a cualquier régimen y a todas las sociedades del mundo. El régimen chino no está exento de problemas y a la economía de esta nación asiática parece que aún le falta avanzar en algunas áreas para alcanzar a Estados Unidos en lo que se refiere al dominio mundial. Además, lo que se puede decir sobre el tema de la política de drogas en particular, aún está sujeto a verificación y a un análisis mucho más profundo y basado en muchos más datos.

Las presentes aseveraciones se basan en un análisis preliminar de la información a la que se tiene acceso y en una apreciación algo superficial de las condiciones de vida en algunas regiones de lo que muchos llaman el “Gigante asiático”. El éxito aparente de China en varios aspectos debe ser aún cotejado y estudiado con muchísimo más cuidado. El presente análisis no tiene como intención glorificar un régimen por sus resultados aparentes, ni promover políticas o ideologías concretas. El objetivo de esta serie de textos es describir una realidad percibida en un corto periodo de tiempo y con las limitaciones propias de un observador extranjero en lo que toca al lenguaje y a la cultura. Conocemos los grandes retos a los que se ha enfrentado la nación china a lo largo de su historia y respetamos a la sociedad en su conjunto y a sus dirigentes, sin calificarlos. Desde que visitamos China por primera vez en 1993 y después de cinco viajes de corta duración en más de tres décadas por este país tan grande, apreciamos—con muchísima sorpresa—su extraordinario avance.