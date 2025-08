A consulta la Reforma Electoral: CSP. Rechazan a Gómez, ¿quieren a Ugalde?, cuestiona

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 4 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) reveló la mañana de este lunes que se realizará una consulta para saber qué opina la gente de la Reforma Electoral que quiere impulsar de la mano de Pablo Gómez Álvarez, quien encabeza la Comisión Presidencial para elaborar un diagnóstico profundo del estado en el que se encuentra el modelo electoral y de partidos, a fin de confeccionar este ambicioso proyecto.

"Vamos a hacer una encuesta también para ver qué opina el pueblo, para ver qué opina la gente. De encuestas previas, a la gente no le gusta que los partidos políticos tengan tantos recursos. No hace falta. No le gusta que haya tantos recursos que se destinen a las elecciones. Tampoco hacen falta para que haya elecciones democráticas. A la gente tampoco le gusta que haya tanto plurinominal de lista. Tampoco", dijo.