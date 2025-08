Exconsejeros ligados al PRIAN piden Reforma Electoral de consenso, y partido propio

Un grupo de exconsejeros electorales del IFE-INE convocaron a realizar una reforma electoral "de consenso", pero esconden sus propios y amplios apoyos al PRIAN, su polémico paso por los órganos electorales y, en algunos casos, tienen incluso la intención de formar parte de nuevos partidos que han prometido serían aliados de la oposición.

Ciudad de México, 5 de agosto (SinEmbargo).– Un grupo de exconsejeros y exmagistrados electorales, algunos de ellos ligados a partidos de oposición como el PRIAN y que han tenido estos puestos durante gran parte de su carrera profesional, han levantado la voz sobre la Reforma Electoral que planteó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero no sólo cuestionan las decisiones del Gobierno actual sino incluso participan activamente en la formación de nuevos partidos políticos.

El grupo publicó un pronunciamiento el domingo pasado, donde llamaron al Gobierno federal a abrir una discusión amplia e incluyente de cara a cualquier Reforma Electoral, con el fin de garantizar que los cambios sean fruto del consenso y no de la imposición. "Coincidimos en la necesidad de una Reforma Electoral que garantice el apego a los más altos estándares de integridad electoral que exige todo régimen democrático y que sea fruto del más amplio consenso", se lee en el comunicado conjunto.

Entre los abajofirmantes se encuentra Lorenzo Córdova Vianello, quien fue Consejero del extinto Instituto Federal Electoral (IFE) desde diciembre de 2011 e incluso presidió el organismo a principios de 2014, cuando dio paso al actual Instituto Nacional Electoral (INE), en el cual se mantuvo como líder del Consejo general desde abril de 2014 hasta abril de 2023, es decir casi 12 años.

Los exconsejeros cuestionan la Reforma Electoral

A su salida del INE, Córdova Vianello comenzó con una colaboración semanal con el diario Latinus, el escaparate para los ideólogos y figuras de la oposición, como Enrique Krauze, Héctor Aguilar Carmín, Denise Dresser, el mismo Lorenzo Córdova, Jorge Castañeda y Jesús Silva Herzog. Además, el exconsejero presidente retornó a su plaza académica en Rl Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En febrero de este año, Córdova Vianello fue el único orador de la "Marcha de Nuestra Democracia", llevada a cabo por organizaciones civiles relacionadas con la derecha y con el empresario Claudio X. González Guajardo, artífice del bloque opositor "Va por México" entre el PRI, PAN y el ahora extinto PRD.

Ahí, Lorenzo Córdova aseguró que su mensaje no era “para criticar a ningún gobierno”, afirmó que el país está “frente a un proyecto de resintauración autoritaria que quiere regresarnos a las épocas de un partido hegemónico”. Una clara referencia al Presidente y a su partido, Morena.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), el salario es el mismo para los consejeros y el Consejero Presidente. Lorenzo Córdova llegó a ese puesto en 2011, en el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y en 2014 mantuvo ese puesto hasta este 2023. En ese periodo, por percepción bruta, recibió un total de 45 millones 225 mil 578 pesos.

Durante nueve años tuvo un sueldo superior a los cuatro millones de pesos anuales, con lo que pudo destinar a sus prestaciones hasta 1 millón 202 mil 600 pesos. Eso ocurrió en 2018; ese año, por ejemplo, su aguinaldo alcanzó los 537 mil 517 pesos.

Otro de los que firman el documento es Luis Carlos Ugalde, quien fue presidente del IFE de 2003 a 2007, es decir durante la elección presidencial de 2006 que fue señalada de fraudulenta, cuando Felipe Calderón Hinojosa se impuso a Andrés Manuel López Obrador.

En 2023, SinEmbargo reveló que a través de su empresa Integralia Consultores, que tiene como razón social Información y Tecnología para Asuntos Públicos S. C., era un contratista importante para los partidos del Frente opositor En este año, el PRI le pagó 840 mil pesos por “Servicios consistentes en consultoría de riesgo político”.

En la Plataforma Nacional de Transparencia hay otros tres contratos –de 2021 y 2022– que suman pagos de 2 millones 932 mil 800 pesos. Serían en total cuatro contratos que tienen exactamente el mismo concepto: “Servicios profesionales especializados en Consultoría en materia de riesgo político”.

Otro expresidente del IFE ha firmado el mismo desplegado: Leonardo Valdés Zurita, el sucesor de Ugalde, quien dirigió el órgano electoral de 2008 a 2013, y lo hizo durante el proceso electoral de 2012 en el que resultó electo Enrique Peña Nieto luego de una marcada por las acusaciones de compra de voto.

Antes en el INE, ahora con "nuevos" partidos

Ahora, Valdés Zurita impulsa la construcción de un partido político que ha prometido ser un aliado de los viejos partidos de oposición. El proyecto de partido se llama Somos MX y aglutina además los restos del Frente Cívico Nacional y otras organizaciones que impulsaron la Marea Rosa, la misma que en sus primeras movilizaciones defendió precisamente al INE del Plan B del Presidente López Obrador para recortar el costo del órgano electoral.

Asimismo, José Woldenberg Karakowsky, el primer consejero ciudadano del IFE (1996-2003), firmó también el documento donde los exfuncionarios electorales señalaron que “una democracia se fortalece cuando todos tienen cabida, aunque tengan menos votos”. Por ello, consideraron que la deliberación pública debe incorporar diagnósticos técnicos, así como un análisis de los costos de las elecciones y su impacto en las finanzas públicas.

Woldenberg, quien formó parte del grupo intelectual opositor al Gobierno del Presidente López Obrador, quien en 2006, tras el triunfo de Calderón, respaldó las decisiones de su sucesor Ugalde, asegurando que no podía hablarse de un fraude electoral porque no había pruebas suficientes, en lo que significó un espaldarazo contundente al entonces cuestionado IFE.

Otro que firma el texto es el exconsejero Ciro Murayama Rendón, mano derecha de Córdova Vianello en el Consejo General y crítico de los gobiernos de la Cuarta Transformación. Las marchas para defender al INE se identificaron en los primeros meses del 2023 con el color rosa, el del logotipo del INE. Tanto el entonces Consejero presidente como Ciro decidieron que también sería el de la publicidad de su libro La democracia no se toca.

Tras su paso por el INE, Murayama se vio involucrado en una polémica, cuando SinEmbargo reveló en 2023 que la UNAM sí le dio un año sabático con todo apagado dos meses después de haber regresado a esa institución educativa que opera recursos públicos. El exconsejero dijo que le dieron el estímulo porque, antes de irse nueve años al INE, en donde ganó más que el Presidente de México, había cumplido “seis años y ocho meses ininterrumpidos”.

Tras su salida como Consejero, Murayama aseguró en distintas ocasiones que su plan inmediato sería reintegrarse a la UNAM e impartir clases. Sin embargo, ese regreso a la UNAM duró tan sólo dos meses, cuestión que también podría evidenciar una falta grave a los estatutos de la UNAM para aprobar los años sabáticos, ya que de acuerdo con los requisitos, Murayama no sería candidato a recibir dicho permiso.

Durante el tiempo que fue Consejero del INE, Ciro Murayama recibió 32 millones 963 mil 102 pesos por “percepciones”, que es el sueldo integrado por su salario y las prestaciones. En ese periodo, por percepción bruta, recibió un total de 45 millones 225 mil 578 pesos.

También firmó el desplegado Alejandra Latapí, exconsejera electoral, quien fue parte de la campaña de Xóchitl Gálvez Ruiz, la abanderada del PRIAN a la presidencia en 2024. Ahora, es parte del Consejo de Poder Ciudadano Mx, una organización civil que, entre otras, ya buscó impugnar la elección judicial ante la Suprema Corte y el Tribunal Electoral.

Frente al anuncio de una nueva reforma electoral, hacemos un llamado abierto y a la ciudadanía, organizaciones sociales, académicas, empresariales y políticas a sumarse a un gran diálogo nacional por una reforma electoral legítima, técnica e incluyente. #ConsensoElectoral pic.twitter.com/tw3hsMjGVS — Alejandra Latapi (@AleLatapi) August 4, 2025

Exconsejeros avalaron a Xóchitl Gálvez sin consulta

Además de Latapí, la exconsejera Teresa González Luna también firmó el documento. Ambas fueron parte del Comité Organizador del Frente Amplio por México –PRI, PAN y PRD– para elegir a su candidata en 2024. En este grupo estuvieron también los exconsexjeros del IFE Marco Baños, Rodrigo Morales, Patricia Macarthy, Arturo Sánchez Gutiérrez. Todos ellos firmaron el desplegado de este domingo.

En aquel momento, en agosto de 2023, Xóchitl Gálvez fue resultó electa tras la declinación de sus contrincantes más fuertes y no mediante la consulta ciudadana que los partidos y el comité prometieron. "No soy López Portillo para pararse solita en la boleta, con todo respeto", dijo la empresaria.

Como fichas de dominó, las 13 personas que empezaron el proceso de selección de la o el candidato presidencial del Frente Amplio por México fueron cayendo hasta que quedaran sólo dos jugadoras: las senadoras Xóchitl Gálvez Ruiz y Beatriz Paredes Rangel.

McCarthy, integrante del comité, reconoció que les hubiera gustado concluir con las votaciones pero esperan que el proceso siente un precedente. La exconsejera local del IFE en Yucatán dijo que servirá para que los partidos abran sus procesos internos a las urnas y estos sean regulados por el INE.

Fueron artífices del fraude y ahora son paladines democráticos: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este martes que "se va a hacer una consulta amplia" para elaborar la Reforma Electoral. "Va a haber una amplia discusión, va a poder participar la oposición, expresidentes del INE, van a poder participar todos", adelantó la mandataria en su conferencia de prensa matutina.

"Ayer lo dije, hay presidentes del IFE que son grandes comentócratas y que fueron los artífices del fraude electoral de 2006. Ahí está Ugalde, Luis Carlos Ugalde, 2006, presidente del IFE, se pedía en las calles el voto por voto, casilla por casilla, y sólo se abre el 8 por ciento y se reduce la diferencia entre Felipe Calderón y López Obrador", explicó Sheinbaum en Palacio Nacional.

"La gente pedía que se cuenten todos los votos, ¿qué más democrático que eso? Se negaron, pero ahora son paladines de la democracia, ellos definen, ellos dicen que somos autoritarios. ‘Es un México que no reconocemos’, pues no, ya no es el de los fraudes", añadió.

Por último, dijo que "se va a escuchar no solo a los expertos, se va a escuchar al pueblo, a la gente, porque sí, México es un país más democrático que el del 2006, es más democrático que el de 2012, la gente se siente representada". "Algunos ya no, pues no porque la gente ya no vota por ellos. Se va a abrir, se van a escuchar a todos, se van a incorporar todas las opiniones. Todas", sentenció la Presidenta.