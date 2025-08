VERSUS ¬ Políticos y consejeros electorales vivieron décadas del sistema. Debe parar

En esta nueva emisión de "VERSUS" se abordó el tema de la reforma político-electoral que busca impulsar la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Qué propone la Reforma? ¿Qué cambios busca generar? Estas y otras preguntas se respondieron en este programa de SinEmbargo Al Aire.

Ciudad de México, 4 de agosto (SinEmbargo).- Los partidos políticos en México y muchos altos funcionarios del sistema electoral han vivido a costa del sistema que por décadas les permitió enriquecerse y obtener beneficios gracias a sus cargos. Ahora, el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca terminar con estas viejas prácticas que se quedaron incrustadas en el sistema, sostuvieron los periodistas Ana Lilia Pérez, Alina Duarte y Alejandro Páez Varela, en la emisión que relanza el programa "VERSUS", mismo que se transmite por el canal SinEmbargo Al Aire por YouTube.

"Creo que hoy estamos en un tiempo en el que ya se avanzó en el darte que eso es oneroso y no es necesario. Si se hubiese justificado que todos esos ingresos garantizarían el pleno ejercicio democrático de elecciones y consultas, la gente a lo mejor dudaría de por quipe se le recorta. Venimos de un momento de donde pidieron millones de pesos para muchísimas cosa y no pudieron garantizar consultas populares, no se apoyaron en una población politizada que quería ser partícipe de todo, entonces no solo es el tema de lo económico sino de la deslegitimación que hay de todas estas instituciones que se digieren por décadas neutrales", afirmó Alina Duarte.

La periodista recordó que la propuesta de la Presidenta no surgió de manera espontánea, sino que se trata de una necesidad que lleva tiempo trabajándose y que ya había propuesto el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

"Es importante que se dé en este momento porque hay un debate previo. Eso sumado a todos los agravaros que han tenido por acción u omisión estos institutos, me parece que estas consultan van a ser fructíferas".

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha insistido en diversas oportunidades sobre la urgente necesidad de impulsar una reforma en materia electoral, pero no precisó cuándo se presentaría. Ese momento llegó el pasado 2 de agosto, cuando el Gobierno de México anunció la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que estará dirigida por el economista Pablo Gómez Álvarez.

La nueva comisión tiene como propósito realizar un diagnóstico profundo sobre el estado actual del sistema electoral y de partidos, así como elaborar una reforma legislativa que refleje las demandas democráticas contemporáneas, colocando en el centro al pueblo y sus mecanismos de participación.

Esta mañana, la Presidenta Sheinbaum reveló que se realizará una consulta para saber qué opina la gente de la Reforma Electoral.

"Vamos a hacer una encuesta también para ver qué opina el pueblo, para ver qué opina la gente. De encuestas previas, a la gente no le gusta que los partidos políticos tengan tantos recursos. No hace falta. No le gusta que haya tantos recursos que se destinen a las elecciones. Tampoco hacen falta para que haya elecciones democráticas. A la gente tampoco le gusta que haya tanto plurinominal de lista. Tampoco", dijo.

"Desde nuestra perspectiva, no debe haber lista de pluris. Tampoco debe haber tanto recurso que se destine a los partidos políticos y a las elecciones, que se reconozca también a la democracia también como el reconocimiento a las mayorías. Porque finalmente eso dice la Constitución y así ha sido en la historia de México", agregó Sheinbaum Pardo.

Al respecto, la periodista Ana Lilia Pérez –quien este lunes se estrenó como parte del equipo de análisis de "VERSUS" y el nuevo fichaje de SinEmbargo– expuso que este cambio es necesario para generar cambios en instituciones como el INE, por ejemplo, que en su momento aportaron al país, pero que se fueron corrompiendo.

"Instituciones para un sistema político-electoral que en su momento aportaron algo al país, pero que en el camino muchas de esas instituciones las fueron deteriorando e incluso las fueron corrompiendo. Lo que la Presidenta anuncia con esta comisión que se crea, con Pablo Gómez al frente, me gusta ese cambio de cuadros para darle esa fortalece técnica que merece a su vez la UIF".

La escritora resaltó que el actual modelo político-electoral no coincide con la idea de transformación para la austeridad republicana que promueve la llamada Cuarta Transformación.

"Hay instituciones que nunca terminaron de madurar, se pudrieron y así pasó con muchas de ellas. No las instituciones en si, sino el manejo que se les dio. El modelo político-electoral como lo tenemos hoy no es acorde este idea de transformación para la austeridad republicana, porque ese están haciendo intento para hacer una redistribución del gasto público. Los partidos políticos como los tenemos en el país nos cuestan a todos mas de 11 mil millones de pesos anuales".

Ana Lilia Pérez dijo que la reforma político-electoral busca terminar con la idea de que la política es un negocio del cual cualquiera puede enriquecerse.

"Se trata de hacer cuentas que no necesitamos de instituciones ni de una burocracia tan costosa, es obsceno frente a una condición donde se está tratando de alcanzar criterios de mayor equidad en el país, igualdad entre la ciudadanía. Los partidos políticos se han visto como un negocio en nuestro país. Hay una veintena de partidos que se registran y pierden registro, porque no hacen nada para conquistar el voto ciudadano, se crean para tener esos ingresos", afirmó la periodista y escritora mexicana.

En tanto, Alejandro Páez recordó que durante mucho tiempo en México las élites han controlado las instituciones y, por ende, el destino de la democracia.

"Durante mucho tiempo una élite ha controlado instituciones y ha controlado esa democracia en tránsito, mientras estes así, ellos van a estar ahí, porque lo que les conviene y lo que mas les gusta es estar cobrando de instituciones que pagan muy bien. Me refiero a toda la generación de José Woldenberg que es gente que le aportó en su momento al país, y está bien, pero ya tiene que tomar distancia".

En el caso del INE, dijo, que algunos de sus ahora exconsejeros se posicionaron de manera abierta en contra del Gobierno de López Obrador, para posteriormente buscar la constitución de un nuevo partido.

"Una parte de ellos están buscando partido político y luego se quitan esa mascara de supuestos ciudadanos interesados en el tránsito de Mexico hacia la democracia y luego se ponen una mascara que les conviene mas en el futuro que es la de partidos".

Finalmente, Páez señaló que la reforma político-electoral debe renovar por completo el sistema de partidos.

"Yo creo que tenemos que darnos la oportunidad de irnos a fondo con la reforma político-electoral. Se tiene que renovar completamente el sistema de partidos, la relación del Estado con los partidos, renovar absolutamente todo".