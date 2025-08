El actor Alfonso Herrera denuncia robo en aduanas del AICM: “Se llevaron mis regalos"

Ciudad de México, 4 de agosto (SinEmbargo).- El actor mexicano Alfonso Herrera denunció este lunes el robo de objetos personales que transportaba en su equipaje, luego de arribar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en un vuelo procedente de Alemania. El incidente, según relató el artista, habría ocurrido durante el proceso de revisión en la zona de aduanas del aeropuerto.

A través de sus redes sociales, el también cantante señaló que el hecho sucedió tras su llegada en el vuelo LH498, de la aerolínea Lufthansa, el cual partió desde Frankfurt y aterrizó en la capital mexicana durante la tarde de ayer. Al recoger su maleta, notó que había sido manipulada y que faltaban varios artículos.

Herrera explicó que, entre los objetos sustraídos, se encontraban regalos que había comprado para sus hijos durante sus vacaciones. Aunque no especificó la naturaleza exacta de los objetos, destacó que se trataba de pertenencias de valor para su familia.

A raíz del robo de sus pertenencias, el exintegrante del grupo RBD lamentó la situación y expresó su indignación mediante varios mensajes publicados en su perfil. En ellos afirmó que ya presentó los reportes correspondientes ante las autoridades del aeropuerto y espera que el caso no quede impune.

"Me da un coraje enorme esta situación y es lamentable... tremendamente lamentable llegar a casa y que ocurra algo así. Ya se levantaron los reportes correspondientes y mi deseo total es que esto no quede impune", expresó.

Por su parte, el AICM y la aerolínea Lufthansa respondieron públicamente a la denuncia. Ambas instituciones pidieron al actor que se comunicara por mensaje directo, con el objetivo de ofrecer atención y dar seguimiento al caso.

“Hola, Alfonso. Permíteme responder en inglés. Lamentamos mucho la situación con la maleta. Por favor, envíanos un mensaje privado con más detalles y aclararemos tu situación con nuestros compañeros. Gracias de antemano”, respondió Lufthansa.

