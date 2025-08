Cárteles complican pactos con EU: WSJ. Fuga de Zhi Dong Zhang “enfureció a Sheinbaum”

Ciudad de México, 4 de agosto (SinEmbargo).- Los cárteles del narcotráfico en México continúan complicando los avances en los acuerdos bilaterales de seguridad con Estados Unidos, y aumentado una presión constante en contra de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para frenar el tráfico de drogas hacia el país vecino, con énfasis en el fentanilo.

De acuerdo con el medio The Wall Street Journal, uno de los casos más relevantes suscitó en octubre pasado, cuando las fuerzas armadas mexicanas localizaron en las afueras de la Ciudad de México a Zhi Dong Zhang, presunto integrante de una red criminal china vinculado al contrabando de precursores químicos en el extranjero, y quien fue solicitado por Estados Unidos para ser extraditado por delitos de lavado de dinero, tráfico de cocaína, metanfetamina y fentanilo.

A raíz de ello, un Juez mexicano autorizó que Zhang enfrentara su proceso legal en arresto domiciliario, lo cual generó controversia en ambos países. Esto luego de que el acusado escapara por un agujero en la pared de la vivienda donde era custodiado por parte de la Guardia Nacional (GN), según informaron funcionarios del Gobierno.

Dicha evasión generó molestia a la Presidenta Sheinbaum, quien criticó la resolución judicial que permitió su detención domiciliaria, al considerar inadecuado que un extranjero con cargos graves no fuera enviado a prisión preventiva, por lo que denunció el hecho como actos de corrupción dentro del Poder Judicial.

