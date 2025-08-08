Autos, música, Japón... un fin de semana con actividades en la Ciudad de México

08/08/2025 - 7:00 am

Agenda del 8 al 10 de agosto

Este fin de semana llega con una nueva exposición especial para quienes gustan de la cultura japonesa y el manga, además de las carreras de autos.

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).- Si te preguntas qué hacer este fin de semana para no quedarte en casa, hay varias opciones  que tienen que ver con cine, autos y exposiciones que llaman la atención.

"Japón: del mito al manga"

La exhibición "Japón: del mito al manga", presentada en colaboración con el Victoria & Albert Museum, sorprenderá a los asistentes de todas las edades, de acuerdo a la descripción que da el Museo Franz Mayer. Esta exposición conecta las leyendas tradicionales con el Japón moderno a través del arte, la tecnología y la imaginación.

La muestra tiene cuatro núcleos temáticos: Cielo, Mar, Bosque y Ciudad; cuenta con más de 150 piezas del museo V&A de Londres y colecciones internacionales, en las que se podrá observar criaturas legendarias, origami, robots, moda, cine y más.

¿Dónde? Museo Franz Mayer (Avenida Hidalgo 45, Centro Histórico de la Ciudad de México, Ciudad de México, 06300).
¿Cuánto? La entrada general tiene un costo de 180 presos (más cargos de gestión), se consiguen aquí.

"Diego y Frida: Un Universo"

Esta experiencia inmersiva se compone de más de 300 imágenes, fotografías y proyecciones en gran formato, además combina tecnología con escenografías físicas que recrean lugares especiales de Diego y Frida como su estudio o habitación. Este recorrido celebra el arte, la historia y el legado de Diego y Frida.

¿Dónde? Edificio de la librería Porrúa, República de Argentina 15, Centro Histórico de la Ciudad de México, Centro,
Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México.
¿Cuánto? El boleto general tiene un costo de 280 pesos; el boleto general + realidad virtual tiene un costo de 385 pesos y se adquieren aquí.

Gran Premio Histórico de la Ciudad de México

Este 10 de agosto, más de 300 autos deportivos de colección estarán en exhibición o correrán en la pista del histórico Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Este es un evento especial para los fanáticos de la velocidad y los autos clásicos, ya que una de las condiciones para los participantes es que los automóviles deberán estar en excelentes condiciones de originalidad y con una antigüedad mínima de 30 años.

¿Dónde? Autódromo de los Hermanos Rodríguez (Viad. Río de la Piedad S/n, Granjas México, Iztacalco, 08400 Ciudad de México).
¿Cuánto? El acceso general tiene un costo de 300 pesos (más cargos por servicio), el acceso general + paddock por 800 pesos (más cargos por servicio) y Suites a 1 mil 800 pesos (más cargos por servicio).

Festival Internacional de Cine para Niños (...y no tan Niños)

Del 7 al 10 de agosto, se realizará el Festival Internacional de Cine para Niños (...y no tan Niños), este "es un proyecto cultural independiente que tiene como objetivo principal programar y exhibir cine de calidad de México y otras regiones del mundo para fomentar entre el público infantil el gusto por el cine y retroalimentar a las niñas y niños con la recreación de costumbres, inquietudes y cotidianidad de las niñas y niños en otras partes del mundo", se lee en su página oficial.

¿Dónde se realizará? El festival cuenta con varias sedes como la Cineteca Nacional, Faro de Oriente, Faro Aragón, Faro Tláhuac, la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario y el Museo Yancuic, entre otros.

Este festival permitirá disfrutar de proyecciones de largometrajes, cortometrajes, propuesta de animación o documentales provenientes de 31 países. La programación incluye títulos como Juego de dobles, Mañana seré valiente, Viviendo a lo grande, Señorita botas, entre muchos otros. Consulta la programación completa y los horarios aquí.

¿Dónde? Tendrá varias sedes que se pueden consultar aquí.
¿Cuánto? Sin costo.

Del son al corazón para los Hermanos Rincón

Este 10 de agosto, en Espacio X de 12:00 a 13:00 horas, homenaje a Los Hermanos Rincón. Un grupo de cantantes y compositores formado por los hermanos Gilda, César y Valentín Rincón, nombrado así por el programa radial "El rincón de los niños", transmitido en Radio UNAM durante la década de los 70 en la Ciudad de México. Los Hermanos Rincón son un grupo trascendental para entender la música infantil en Iberoamérica, así como la relación entre las culturas mexicana y española.

¿Dónde? Centro Cultural de España en México (República de Guatemala 18, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México). Horario: martes a domingo, a partir de las 11:00 horas.
¿Cuánto? Sin costo.

Música para niños
Una experiencia musical variada con múltiples artistas y agrupaciones. Foto: CCEMx

