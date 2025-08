ICU: demografía y programas sociales.

Cuando las políticas públicas están pensadas para vidas más largas y economías del cuidado compartidas, vivir más años no debe representar un problema ni una carga.

El mundo pasa por una transformación demográfica: nacen menos personas y viven más años. Los datos son contundentes. En 1960, la esperanza de vida en México era de apenas 56 años, ahora rebasa los 75. En la Ciudad de México es de 80 en el caso de mujeres.

La fecundidad —lo recordó ayer Gabriela Rodríguez, Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Población, en la entrega de apoyos del Ingreso Ciudadano Universal, el ICU de la CDMX— cae en picada: de siete hijos promedio por familia en los años sesenta ahora apenas supera los 1.6.

Esa combinación de más años vividos y menos nacimientos estrecha la base de la pirámide y ensancha la cima. Con ello, cambian también los riesgos, necesidades y soluciones.

Los cuidados y manutención de las personas adultas mayores no se pueden delegar en una mayoría joven ni a las mujeres como red gratuita de apoyo. Por eso, la capital nacional empieza a romper la inercia y se coloca a la vanguardia. Mientras algunos países latinoamericanos debaten el aumento en la edad de jubilación, acá se busca garantizar a las personas mayores de 57 años vivir con dignidad antes de entrar formalmente al umbral de la vejez, al tiempo que se desarrolla un Sistema Público de Cuidados como columna vertebral del bienestar.

En ese contexto, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, planteó lo que ella misma llamó “las preguntas difíciles”: ¿El trabajo de cuidar a los niños, lavar, hacer comida, es trabajo o no es trabajo? ¿Y por qué no se paga? ¿Qué pasaría si esas labores no se hacen una semana? ¿Quién llevaría los niños a la escuela, lavaría trastes, ropa, haría de comer?

Las respuestas son conocidas. Esas tareas son, en el sentido más brutal del término, formas de esclavitud.

El ICU reconoce que muchas personas, al llegar a los 57, enfrentan el desempleo estructural, discriminación etaria e imposibilidad de insertarse en un mercado donde no todas las trayectorias laborales son iguales. Y esa estrategia, calificada por la Secretaria de Bienestar, Araceli Damián, como el “gran sueño que hasta hace poco parecía imposible”, está inscrita en una política más amplia, el Sistema Público de Cuidados centrado en las tres “R”: Reconocer, Redistribuir y Reducir.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha advertido que el envejecimiento acelerado requiere un rediseño del modelo de bienestar. Los programas sociales, iniciados en la capital nacional con Andrés Manuel López Obrador, fortalecidos por la ahora Presidenta Claudia Sheinbaum y ampliados por Brugada, aparecen entonces como un laboratorio presente con mucho futuro.

Desde la capital nacional hay respuesta a la transformación demográfica.