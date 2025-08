Sheinbaum: Trump me planteó en llamada que su ejército entrara a México; le dije no

Ciudad de México, 5 de agosto (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo contó la mañana de este martes que su homólogo estadounidense, Donald Trump, le planteó en una llamada que el ejército de Estados Unidos (EU) entrara a México, sin embargo, ella le dijo que no, pues existen otras formas de colaborar de manera conjunta en materia de seguridad.

“El Presidente Trump sí, en alguna llamada, me planteó que pudiera entrar el ejército de Estados Unidos, y yo le dije que no, que no, que eso no estaba sobre la mesa ni estaba a discusión. Y él lo entendió. Pueden insistir de nuevo, pero no está sobre la mesa ese tema”, aseguró.