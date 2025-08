La Cámara de EU cita a Bill y Hillary Clinton por el caso Epstein; también a exjefes

Por Jesús García

Los Ángeles, 5 de agosto (LaOpinión).- El presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, el republicano James Comer, de Kentucky, emitió citaciones al Departamento de Justicia, al expresidente Bill Clinton y a la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, así como a otros exfuncionarios de alto perfil, para declarar sobre el caso Jeffrey Epstein.

Según las reglas de la Cámara, Comer se vio obligado a emitir las citaciones tras la aprobación que el Subcomité de Supervisión votara el 23 de julio, de forma bipartidista, a favor de citar al Departamento de Justicia para que entregue los “Archivos Epstein completos, completos y sin censura”.

En la carta también se menciona a Ghislaine Maxwell, expareja sentimental y socia del multimillonario Epstein, quien se habría suicidado en su celda en 2019, en Nueva York.

En una carta dirigida a la Fiscal General Pam Bondi, Comer ordena al Departamento de Justicia que entregue los documentos antes del 19 de agosto.

Former U.S. Attorney General Merrick Garland:…

Former Secretary of State Hillary Clinton: October 9

The House Oversight Committee is compelling the following individuals to appear for depositions through issued subpoenas:

El republicano agrega que tal información del DOJ podría permitir a los congresistas emitir nuevas resoluciones contra la trata de personas y el procesamiento de posibles culpables en investigaciones de delitos sexuales.

Además de los Clinton, Comer emitió citaciones a 10 exfuncionarios, incluidos el exdirector del FBI, James Comey; la exfiscal general, Loretta Lynch; el exfiscal general, Eric Holder; el exfiscal general, Merrick Garland; el exdirector del FBI y Fiscal especial, Robert Mueller; el exfiscal general, William Barr; el exfiscal general, Jeff Sessions, y el exfiscal general, Alberto Gonzales.

Los funcionarios son de administraciones demócratas y republicanas, incluido el primer periodo del Gobierno del presidente Donald Trump.

La votación del subcomité, que se impuso 8-2, con tres republicanos a favor, demostró la creciente presión sobre el caso Epstein y el incumplimiento de la administración Trump de transparentar la información, ante sospechas de que el nombre del presidente esté en los documentos.

Pam Bondi laughs when hearing James Comer suggested the Epstein Files are missing

She states the FBI is actively reviewing tens of thousands of videos of Epstein with Children or child porn. pic.twitter.com/p329Ju8oSo

— YEHI 'OHR (@Saulito46107740) May 7, 2025