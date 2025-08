Hugo Aguilar promete transición sin vacíos en la SCJN; "tenemos ya todo listo", dice

Tras reunirse con líderes del Senado, el Ministro electo Hugo Aguilar afirmó que la transición en la SCJN avanza sin contratiempos y que su presidencia arrancará con trabajo intenso.

Ciudad de México, 5 de agosto (SinEmbargo).- Hugo Aguilar Ortiz, presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), prometió este martes que a su llegada al máximo tribunal del país, arrancará su periodo con trabajo intenso para evitar vacíos y lagunas, por lo que desde el primer día se tomarán las decisiones necesarias.

“Ya cuando tomemos posesión, la Corte va a realizar sus actividades con mucha fuerza. Yo espero que desde el primer día. Tenemos muchas tareas, muchos expedientes. Nos estamos preparando para que no haya un vacío, una laguna, para que desde que entremos comencemos a tomar las decisiones que correspondan al cambio”, afirmó el Ministro electo al ser abordado por medios de comunicación, luego de que sostuviera una reunión en el Senado esta mañana.

Y es que Aguilar Ortiz acudió este día al Senado de la República para reunirse con el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, y con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Adán Augusto López Hernández, para revisar los detalles de la ceremonia de toma de protesta que se realizará el 1 de septiembre en la sede de dicho recinto, conforme lo establece la Constitución. A la salida del encuentro, Aguilar calificó la reunión como “muy fructífera” y aseguró que los preparativos están avanzados: “Tenemos ya todo listo para el 1 de septiembre”.

Hoy en el @senadomexicano, me reuní con el Presidente de la JUCOPO y el Presidente de la Mesa Directiva. Revisamos el protocolo de la toma de Protesta del 1º de septiembre, para iniciar formalmente la nueva etapa en la @SCJN, una etapa de justicia real y cercana al pueblo. pic.twitter.com/YpnT3IUMrz — Hugo Aguilar Ortiz (@HugoAguilarOrti) August 5, 2025

Sobre el proceso de transición en la Corte, subrayó que marcha sin contratiempos: “Vamos muy bien, vamos fluyendo con la información necesaria para tomar las mediciones, los ajustes y los cambios que vamos a tener a partir del 1 de septiembre”.

Cuestionado sobre la elección del Órgano de Administración Judicial —instancia que será clave en la nueva estructura del Poder Judicial—, Aguilar indicó que su conformación se realizará una vez que tome posesión, aunque no ofreció mayores detalles al respecto. Sin embargo, recalcó que se están afinando todos los preparativos para que no haya “vacíos” al momento de asumir la presidencia de la Corte. “Nos estamos preparando para que al entrar a la Corte se tomen las decisiones pertinentes y que no haya varios”, insistió.

En cuanto a la sesión solemne del 1 de septiembre, Hugo Aguilar comentó que aún se está definiendo la lista de invitados especiales, pero confirmó que la convocatoria incluyó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.