La Fiscalía de EU no pedirá pena de muerte ni para “El Mayo”, ni para Caro Quintero

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 5 de agosto (SinEmbargo).-La Fiscalía de Estados Unidos dio a conocer este martes que no pedirá pena de muerte para los capos mexicanos Rafael Caro Quintero e Ismael "El Mayo" Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, de acuerdo con un documento publicado por el Departamento de Justicia estadounidense.

#BREAKING: New court filing in the case of Ismael "El Mayo" Zambada says the U.S. Attorney General has agreed to NOT seek the death penalty against him pic.twitter.com/85yEWGLY1R

— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) August 5, 2025