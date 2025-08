ENTREVISTA ¬ Hasta a los del fraude de 2006 escucharemos para la Reforma: Pablo Gómez

Ciudad de México, 6 de agosto (SinEmbargo).- Pablo Gómez Álvarez, el hoy encargado de la Comisión Presidencial que realizará la propuesta de la Reforma Política y Electoral que Claudia Sheinbaum Pardo enviará al Congreso en próximos meses, afirmó que el grupo de trabajo que encabeza escuchará a todas las voces, inclusive a aquellos políticos y exconsejeros que conformaron el Instituto Federal Electoral (IFE) y el ahora Instituto Nacional Electoral (INE), y que respaldaron el fraude electoral de 2006.

En entrevista con Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela, en el programa "Los Periodistas" que se transmite a través del canal de SinEmbargo Al Aire en la plataforma de YouTube, el ahora extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) expuso que muchos de los personajes que cuestionan la reforma en ciernes son los mismos que solaparon estafas, engaños y la simulación en el pasado.

"Yo no podría decir que el INE ha sido independiente en su historia. He visto cómo personas que hablan de la democracia y la independencia de los órganos electorales algunas vez levantaron su mano para decorar que la queja por los Amigos de Fox era improcedente, lo mismo que el Pemexgate. Todo ha sido una simulación por muchísimos años, ya no hablemos del fraude de 2006, ahí están los que hicieron el cochupo, los que hicieron la manipulación, los que se negaron a recontar los votos, esos son los están firmando con sus nombres. Yo digo vamos a escucharlos, vamos a ver qué proponen", dijo el funcionario y también líder histórico de los movimientos de la izquierda mexicana desde 1968.