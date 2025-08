Sheinbaum nombra a Pavlovich como Embajadora en Panamá; ha hecho un buen papel, dice

Ciudad de México, 6 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó la designación de la expriista Claudia Pavlovich Arellano, exgobernadora de Sonora, como Embajadora de Panamá. El nombramiento llegó ayer a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la cual ratificará la propuesta este miércoles.

Cuando Pavlovich terminó su cargo como Gobernadora de Sonora en 2022, fue nombrada Cónsul de México en Barcelona por el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), donde había permanecido hasta ahora. De acuerdo con el orden del día de la Comisión Permanente, este miércoles se prevé ratificar el nombramiento.

La Senadora Lilly Téllez adelantó ayer la posible designación y criticó a la Presidenta por ello. "Claudia Sheinbaum regalará Embajada en Panamá a la corrupta Claudia Pavlovich, la que defendió a los dueños de la Guardería ABC, la que defendió a Sandra Lucía Téllez", escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó esta mañana que Claudia Pavlovich pidió su traslado fuera de España por motivos personales y reiteró que la exgobernadora no tiene investigaciones abiertas en su contra.

"Primero, no hay ninguna investigación contra ella. Segundo, ella participó en el Consulado de Barcelona desde el periodo del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Ella solicitó ser trasladada de Barcelona por razones personales y tomamos la decisión de presentar su propuesta para la Embajada de Panamá", defendió.

La Jefa del Ejecutivo Federal recordó que no es la primera vez que se nombra como Embajador a una persona de otro partido político y mencionó el caso del priista Quirino Ordaz Coppel, representante diplomático de México en España, quien fue ratificado en el cargo. "Han estado haciendo un buen papel", aseguró Sheinbaum.

—¿Ha hecho un buen papel como funcionaria? —se le cuestionó a la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

—Sí —zanjó la doctora desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

El 5 de junio de 2009, durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, 49 niños murieron, y más de 80 resultaron lesionados y con secuelas por el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo que se propagó desde una bodega contigua. La estancia infantil era privada, pero funcionaba con el modelo de subrogación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Debido a que la guardería no contaba con salidas de emergencia y las puertas se abrían hacia adentro, los menores de edad no pudieron salir del inmueble hasta que un ciudadano impactó su vehículo contra una de las paredes y liberó a los niños.

Claudia Pavlovich era Diputada en el Congreso de Sonora cuando ocurrió la tragedia. La priista —siguen recordando las familias víctimas—, emitió una carta de recomendación en la que avalaba la "honorabilidad" y "solvencia moral" de algunos de los dueños de la estancia infantil, entre ellos Sandra Lucía Téllez Nieves y Gildardo Francisco Urquides Serrano.

El 11 de febrero de 2022, al dar a conocer que nombraba a Pavlovich como Cónsul de Barcelona, el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que no existía ninguna investigación en contra de la exgobernadora de Sonora, sobre quien pesaban señalamientos de desvío de recursos.

"Son apreciaciones. Nosotros no tenemos ninguna denuncia formal en contra de la exgobernadora que yo sepa. La Fiscalía no ha turnado ningún caso al Poder Judicial. Entonces no podemos nosotros hacer a un lado a nadie sólo por denuncias públicas. Ojalá, y eso sin limitar la libertad de expresión, la libertad de prensa, nos ayude a normar nuestras conductas en lo público", afirmó ese día López Obrador en la "mañanera" que se realizó en Hermosillo, Sonora.