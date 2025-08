Trump castiga a India con 25% de aranceles por comprar petróleo ruso; se elevan a 50%

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 6 de agosto (SinEmbargo).– La Casa Blanca del Presidente Donald Trump ha informado este miércoles de la imposición de aranceles adicionales del 25 por ciento a las importaciones procedentes de la India, que se sumaría al gravamen del 25 por ciento anunciado a finales de julio, por comprar "directa o indirectamente" petróleo ruso.

De este modo, el mandatario estadounidense ha determinado la necesidad de "imponer un arancel ad valorem adicional a las importaciones de artículos de la India".

NEW: President Donald J. Trump just signed an Executive Order imposing an additional 25% tariff on India in response to its continued purchase of Russian oil.

Here is the text of the Order:

By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the…

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 6, 2025