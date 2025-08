EU sanciona a 3 miembros del Cártel del Noreste y a rapero mexicano por ser su socio

Ciudad de México, 6 de agosto (SinEmbargo).- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) sancionó este miércoles a tres miembros de alto rango y a un asociado del Cártel del Noreste (CDN).

Los presuntos narcotraficantes señalados por Estados Unidos son Abdon Federico Rodríguez García, Antonio Romero Sánchez y Francisco Daniel Esqueda Nieto. Además, el Tesoro señaló a Ricardo Hernández Medrano, un rapero mexicano conocido como "El Makabelico", como socio del cártel.

El Tesoro remarcó que instituciones financieras y otras personas pueden correr el riesgo de "exponerse a sanciones" por realizar transacciones o actividades en las que participen personas designadas o bloqueadas.

Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control sanctioned three high-ranking members of the Mexico-based terrorist organization Cartel del Noreste (CDN), along with narco-rapper El Makabelico.

The narco-rapper’s concerts and events are used to launder money on behalf of CDN,…

— Treasury Department (@USTreasury) August 6, 2025