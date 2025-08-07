VIDEO ¬ Celebración en Campeche termina en maltrato animal; autoridades ya indagan

Redacción/SinEmbargo

06/08/2025 - 7:25 pm

La Fiscalía Especializada en Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas inició una carpeta de investigación para dar con los presuntos responsables del evento por maltrato animal.

Ciudad de México, 6 de agosto (SinEmbargo).-Un evento realizado en el municipio de Calkiní, Campeche, provocó indignación este miércoles en redes sociales, luego de revelarse que, durante la celebración, los habitantes utilizaron animales silvestres vivos dentro una piñata, a fin de golpearlos y pisotearlos hasta causarles la muerte.

Los hechos fueron difundidos mediante videos publicados en X, donde se observa a un grupo de niños romper una piñata que en su interior contiene animales vivos, a los que varios de ellos persiguen tras caer al suelo. Mientras los ejemplares intentan escapar desorientados para buscar refugio, el grupo de personas va tras a ellos para maltratarlos.

Según los vecinos de la zona, los actos ocurrieron como parte de una celebración comunitaria, la cual se repite cada año bajo el argumento de contar con autorización municipal.

Tras la difusión del material audiovisual, la Fiscalía Especializada en Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas, encabezada por el Fiscal Alexandro Brown, inició una carpeta de investigación para dar con los presuntos responsables, tanto de particulares como de servidores públicos, a fin de evitar estas prácticas dentro de la entidad.

Asimismo, las autoridades estatales confirmaron que, junto a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), continúan con las diligencias correspondientes para castigar a los organizadores del evento.

"Delicado ver cómo los niños son expuestos a estos actos de violencia contra los animales (...) El Maltrato Animal es un delito y ninguna tradición justifica violar la Ley",se lee en un comunicado emitido por la Fiscalía.

De acuerdo con el Código Penal de Campeche, el maltrato animal está tipificado como delito, y las sanciones pueden ir desde seis meses hasta tres años de prisión, además de multas que oscilan entre 11 mil y 22 mil pesos. En casos graves, como este, las penas podrían aumentar si se determina reincidencia o participación de servidores públicos.

El Fiscal Alexandro Brown advirtió que este tipo de prácticas generan un daño social mayor, al normalizar la violencia entre los niños que participan en ellas, pues refuerzan comportamientos de insensibilidad para su desarrollo emocional. Por ello, consideró fundamental la intervención de instituciones educativas y familiares para erradicar estas conductas.

En tanto, organizaciones ambientalistas recordaron que las especies involucradas, como las iguanas y los zorros, están protegidas por la legislación ambiental, por lo que su captura, transporte o maltrato constituye una infracción federal. En este sentido, exigieron también la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Hasta el momento, no se ha confirmado la detención de personas involucradas, sin embargo, tanto la Fiscalía como la Profepa exhortaron a la ciudadanía a colaborar con información que ayude a esclarecer los hechos.

