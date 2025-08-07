RESEÑA ¬ Otro viernes de locos, el divertido regreso de Tess y Anna Coleman

Nancy Chávez

07/08/2025 - 7:00 am

Otro Viernes de locos nos trae de regreso a Jamie Lee Curtis como Tess Coleman y a Lindsay Lohan como Anna.

Los personajes icónicos que marcaron a la generación millennial: Tess y Anna Voleman, regresan con mucho humor y momentos que conectan con el público.

Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).- La película Otro viernes de locos se estrena este fin de semana en las salas de cine y trae de regreso a Jamie Lee Curtis como Tess Coleman y a Lindsay Lohan como Anna en otro memorable intercambio de cuerpos.

¿De qué trata?

Has pasado 22 años desde aquel viernes en el que Anna y Tess Coleman intercambiaron cuerpos, ahora Anna tiene una hija adolescente llamada Harper y Tess es una psicóloga muy exitosa que trata de ser un apoyo para su hija y nieta. Todo parecerá salirse de control cuando Anna se enamore y decida casarse, ya que, con su nueva pareja también llega una hijastra, Lily, y las cosas entre las adolescentes no parecen ir nada bien.

Divertida y nostálgica

Es claro que la cinta busca conectar con las nuevas generaciones, pero sin duda es para los millennials y los trae de regreso para ser parte de esta historia y justamente es con ellos con quienes más conecta. Desde el inicio hasta el final de la película es posible escuchar risas en la sala de cine con situaciones o diálogos que abren la puerta de la nostalgia pero de una manera divertida para quienes crecieron con Viernes de Locos.

La cinta funciona bien, las actuaciones se disfrutan, en especial la de Jamie Lee Curtis, quien cuenta con una gran capacidad para interpretar a una adolescente que sueña con diseñar, sus participaciones son chuscas y continua la gran química con Lindsay Lohan, quien también interpreta a una adolescente, solo que en un rol más tímido, por lo que se complementan bien.

Una nueva experiencia de intercambio de cuerpos, solo que está vez llega recargado.
Julia Butters es Harper Coleman, Lindsay Lohan como Anna Coleman, Jamie Lee Curtis es Tess Coleman y Sophia Hammons es Lily Davies. Foto: Glen Wilson. © 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Otro viernes de locos se enfoca en Tess, Anna, Harper y Lily quienes muestran cómo es estar en cuerpo joven y recordar esa vitalidad o por el contrario sentir ese paso del tiempo; sin embargo, también trae momentos que los fans apreciarán, como el regreso de Jake con el actor Chad Michael Murray, el amor adolescente de Anna y que dejará otros icónicos momentos con esta nueva participación.

La fórmula es la misma (sí, hay una boda, una fiesta de compromiso, intercambio de cuerpos y un concierto, no hay que esperar algo nuevo, el mensaje es aceptar y entender a la otra persona, aquí también descubren quienes es cada quién y lo que realmente quieren; tal eso juegue un poco en contra, ya que no hay ninguna propuesta nueva, pero la película se puede disfrutar, es fiel a su historia y a lo que ofrece, nunca miente en eso.

Chad Michael Murray regresa como Jake
Chad Michael Murray como Jake. Foto: Glen Wilson. © 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

¿Es una opción para ver en cine? Sí, es para pasar un buen rato con los amigos y la familia, puede ser que sirva para que los hijos conozcan la historia que los padres amaron hace un par de décadas o para que los millennials rían y se sientan identificados con el cambio generacional.

Nancy Chávez

Nancy Chávez

Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.

