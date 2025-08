"Es malísima": Noroña critica la carta de Andrés López Beltrán sobre su viaje a Japón

El Senador Gerardo Fernández Noroña calificó como “malísima” la carta con la que López Beltrán justificó su viaje a Japón; cuestionó su autenticidad y estilo de redacción.

Ciudad de México, 6 de agosto (SinEmbargo).- Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, calificó como “malísima” la carta que escribió Andrés Manuel López Beltrán, actual Secretario de Organización de Morena, para explicar su viaje a Japón.

En entrevista con medios de comunicación, el legislador declaró que no estaba seguro de que López Beltrán hubiera escrito el texto, pues destacó que no corresponde a su estilo. Sin embargo, agregó que, en caso de confirmarse su autoría, mantiene su opinión sobre la baja calidad de la carta, independientemente de quién la haya redactado.

“Yo francamente no le veo que sea su estilo. Vamos a esperar a que él diga si esa carta la hizo o no, y ya si él dice que la hizo, entonces opino. De cualquier manera, sea quien sea que la haya hecho, es malísima”, comentó a periodistas previo a la sesión de la Comisión Permanente.

Al ser cuestionado por los medios sobre el hecho de que la carta fue difundida desde la cuenta personal de Beltrán, el Senador respondió brevemente: “Ah bueno, pues ya dije”, sin agregar más detalles sobre su postura.

Cabe mencionar que a finales julio, surgieron críticas en redes sociales por el viaje del hijo del exmandatario a Tokio, lo que llevó a López Beltrán a emitir un comunicado a través de sus redes sociales, en el que aclaró que lo hizo con sus propios recursos y en vuelos comerciales. El primero con destino a Seattle, Washington; y luego de una escala de un día, a Tokio, Japón.

"Mis adversarios y los hipócritas conservadores que sólo suelen ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, mandaron a sus espías a fotografiarme y acosarme para así emprender una campaña de linchamiento político impregnada de odio, clasismo y calumnias, tales como que viajé en un avión privado o del Ejército y que me hospedé en un hotel de 50 mil pesos por noche, cuando como he dicho viajé en aerolíneas comerciales y pagué 7 mil 500 pesos diarios en un hotel, incluido el desayuno", aseveró.

Aunque confesó que no le extraña la "agresividad del hampa del periodismo" que comparó con "la perversidad de la mafia del poder económico y político al que desde hace décadas hemos venido enfrentando", aseveró que le importa "que la gente que tiene confianza en nosotros no dude de nuestros principios y valores".

"No somos iguales, nosotros no somos corruptos y en mi caso desde niño aprendí, posiblemente antes que otros, que el poder es humildad, que la austeridad es un asunto de principios y que se debe vivir en la justa medianía como lo recomendaba el Presidente Juárez", expresó.

López Beltrán también hizo alusión al llamado de la Presidenta Claudia Sheinbaum de vivir en la justa medianía y afirmó que jamás olvidará hacer de su vida pública "una línea recta" y seguir el ejemplo de la mandataria de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México.

"Siempre valdrá la pena, y no es en vano, pagar una cuota de humillación cuando se lucha por una causa justa y en contra de los opresores del pueblo", expresó.