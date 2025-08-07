"Su tiznadera me tiene sin cuidado", dice Adán Augusto a oposición por caso Requena

Redacción/SinEmbargo

06/08/2025 - 8:04 pm

El Senador Adán Augusto López negó este miércoles vínculos con el crimen organizado y afirmó que está dispuesto a comparecer ante cualquier autoridad, sin recurrir al fuero.

Ciudad de México, 6 de agosto (SinEmbargo).- El Senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, rechazó este miércoles las acusaciones en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico y recalcó que está dispuesto a comparecer ante cualquier autoridad judicial que lo requiera por su relación con el exsecretario de Seguridad Pública del Tabasco durante su Gobierno, Hernán Bermúdez Requena, señalado por ser el líder del grupo criminal "La Barredora".

“A mí -con todo respeto- no me preocupa. Sé cómo actúan, como dice Andrés Manuel López Obrador, la calumnia cuando no mancha, tizna, en este caso toda su tiznadera me tiene sin mayor cuidado”, expresó desde la Tribuna del Senado de la República.

Luego de que la Senadora Lilly Téllez presentó un punto de acuerdo para solicitar su licencia como presidente de la Junta de Coordinación Política, la cual fue rechazada por mayoría, López Hernández tomó el micrófono para responder a los señalamientos.

“Yo no necesito excusarme en el fuero para acudir al llamado de alguna autoridad local o federal. Toda mi vida en el ejercicio de mi profesión como abogado, y en mi desempeño como Gobernador, acudí a citatorios de diversas autoridades", destacó.

Adán Augusto López, coordinador del Grupo parlamentario de Morena durante Sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro.

El senador respondió a los señalamientos de la panista y explicó que el nombramiento de Hernán Bermúdez Requena como titular de Seguridad Pública en Tabasco ocurrió en diciembre de 2019, en un contexto de crisis en la entidad. Con ello, afirmó que durante su gestión no recibió ninguna señal de irregularidades por parte del funcionario.

"Sería absurdo que un servidor público que ha sido Gobernador y secretario de gobernación, intentara eludir una responsabilidad política o una responsabilidad jurídica. He hablado ya de la responsabilidad jurídica y lo reitero, estoy a disposición de autoridad que me requiera políticamente, yo diría que yo defiendo el ejercicio de la política de seguridad durante los dos años y ocho meses que me tocó estar al frente del ejecutivo de Tabasco”, manifestó.

López Hernández sostuvo que su Administración en Tabasco actuó con responsabilidad en materia de seguridad, al asegurar que los índices de violencia disminuyeron durante su mandato. Asimismo, reiteró su disposición a colaborar con las autoridades y dijo que, en caso de ser requerido, entregará información relevante, sin violar la confidencialidad de alguna investigación.

“Desde luego que hay posiblemente algunas decisiones que se tomaron que si la autoridad me requiere pues yo se las voy a compartir, mientras yo no puedo violar la secrecrecia del contenido de alguna averiguación o alguna investigación, a mi no me preocupa", destacó.

Finalmente, López Hernández se dirigió también con el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, quién le acusó de “narcopolítico” e insistió en que es “un perseguido político” y seguirá acudiendo a instancias internacionales para denunciar ese pacto de los gobiernos de Morena con el crimen organizado.

“No somos iguales, lo suyo es el lodazal, el estercolero”, le contestó López Hernández.

