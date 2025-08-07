El SMN alerta por la formación de la tormenta tropical "Ivo" al sureste de Acapulco

Las autoridades señalaron que "Ivo" detonará lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca, y fuertes en Sinaloa, San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y Ciudad de México.

Ciudad de México, 6 de agosto (SinEmbargo).- El Sistema Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), emitió este miércoles un aviso por la formación de la tormenta tropical “Ivo” a aproximadamente 310 kilómetros (km) al sureste de Acapulco y a 460 km al sureste de Zihuatanejo, Guerrero.

De acuerdo con las autoridades, al corte de las 15:00 horas, el fenómeno presentaba vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 35 km/h. Con ello, se esperan lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en Guerrero y Oaxaca (costa y norte), así como viento de 20 a 30 km/h con posibles trombas marinas en dichas entidades.

"Las precipitaciones mencionadas podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados", se lee en un comunicado emitido por el SMN.

Por otra parte, durante esta noche y la madrugada del jueves, se pronostican lluvias puntuales intensas en Veracruz, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán; muy fuertes en el Estado de México, Chiapas, Tabasco y Puebla; y fuertes en Sinaloa, San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y Ciudad de México.

Además, se prevén intervalos de chubascos en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, las cuales también podrían afectar a entidades de la Mesa Central, Mesa del Norte, noreste del país, y la península de Yucatán.

Estas lluvias podrían estar acompañadas de vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora (km/h) y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de Oaxaca y Guerrero, según establecen las autoridades.

En esta temporada de lluvias, atiende nuestras recomendaciones: 🔵No tires basura en la vía pública

🔵No viertas grasas al drenaje

🔵Barre coladeras cercanas a tu casa

🔵Si vives en zona de cauces o barrancas ubica un camino a las zonas de menor riesgo… pic.twitter.com/IJ9umMkOAo — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 6, 2025

Derivado de este fenómeno, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México invitó a la población a tomar previsiones, incluyendo el retirar la basura de las coladeras para evitar inundaciones, cerrar puertas y ventanas, y no cruzar calles o avenidas en donde se registren corrientes de agua.

Asimismo, la dependencia indicó que, además de las corrientes de agua, las lluvias fuertes pueden generar encharcamientos y la caída de ramas, árboles o lonas por el paso de la tormenta. Por ello, recomendó lo siguiente:

Si vives en barrancas o cauces, ubica un camino a las zonas de menor riesgo.

En caso de que el domicilio se inunde, revisa techos, instalaciones eléctricas y gas; y sistema de suministro de agua potable.

Evita objetos con visible riesgo de car.

No intentes cruzar cauces de agua.

Si lo requiere, el Gobierno de la Ciudad de México cuenta con refugios temporales en tu localidad

Ante cualquier emergencia, las autoridades capitalinas recomendaron comunicarse a los teléfonos 911, al 555 658 1111 de Locatel, y al 555 683 2222 para reportar incidentes o solicitar ayuda.