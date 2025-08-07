El SMN alerta por la formación de la tormenta tropical "Ivo" al sureste de Acapulco
06/08/2025 - 10:37 pm
Las autoridades señalaron que "Ivo" detonará lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca, y fuertes en Sinaloa, San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y Ciudad de México.
Ciudad de México, 6 de agosto (SinEmbargo).- El Sistema Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), emitió este miércoles un aviso por la formación de la tormenta tropical “Ivo” a aproximadamente 310 kilómetros (km) al sureste de Acapulco y a 460 km al sureste de Zihuatanejo, Guerrero.
De acuerdo con las autoridades, al corte de las 15:00 horas, el fenómeno presentaba vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 35 km/h. Con ello, se esperan lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en Guerrero y Oaxaca (costa y norte), así como viento de 20 a 30 km/h con posibles trombas marinas en dichas entidades.
"Las precipitaciones mencionadas podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados", se lee en un comunicado emitido por el SMN.
Por otra parte, durante esta noche y la madrugada del jueves, se pronostican lluvias puntuales intensas en Veracruz, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán; muy fuertes en el Estado de México, Chiapas, Tabasco y Puebla; y fuertes en Sinaloa, San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y Ciudad de México.
Además, se prevén intervalos de chubascos en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, las cuales también podrían afectar a entidades de la Mesa Central, Mesa del Norte, noreste del país, y la península de Yucatán.
Estas lluvias podrían estar acompañadas de vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora (km/h) y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de Oaxaca y Guerrero, según establecen las autoridades.
Derivado de este fenómeno, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México invitó a la población a tomar previsiones, incluyendo el retirar la basura de las coladeras para evitar inundaciones, cerrar puertas y ventanas, y no cruzar calles o avenidas en donde se registren corrientes de agua.
Asimismo, la dependencia indicó que, además de las corrientes de agua, las lluvias fuertes pueden generar encharcamientos y la caída de ramas, árboles o lonas por el paso de la tormenta. Por ello, recomendó lo siguiente:
- Si vives en barrancas o cauces, ubica un camino a las zonas de menor riesgo.
- En caso de que el domicilio se inunde, revisa techos, instalaciones eléctricas y gas; y sistema de suministro de agua potable.
- Evita objetos con visible riesgo de car.
- No intentes cruzar cauces de agua.
- Si lo requiere, el Gobierno de la Ciudad de México cuenta con refugios temporales en tu localidad
Ante cualquier emergencia, las autoridades capitalinas recomendaron comunicarse a los teléfonos 911, al 555 658 1111 de Locatel, y al 555 683 2222 para reportar incidentes o solicitar ayuda.