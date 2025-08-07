"Los Alfa", célula criminal que operaba en el Edomex, es desarticulada: detienen a 27

Redacción/SinEmbargo

06/08/2025 - 10:25 pm

Las autoridades federales y estatales detuvieron este miércoles a 27 integrantes de “Los Alfas”, grupo delictivo vinculado con homicidios, secuestros y narcomenudeo en el estado de Toluca.

Ciudad de México, 5 de agosto (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó este miércoles que fue desarticulada la célula criminal “Los Alfas”, originaria de Jalisco y con operaciones en el Valle de Toluca, tras un operativo conjunto entre autoridades federales y del Estado de México, como parte de la “Estrategia Nacional contra la Extorsión”.

Durante el despliegue, fueron detenidas 27 personas, entre ellas su líder, Eduardo Alberto “N”, alias “El Alfa”, señalado como generador de violencia y objetivo prioritario en la entidad, y quien fue elemento de la Dirección de Seguridad Pública del estado de Michoacán.

La operación fue ejecutada en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), la Dirección de Seguridad Pública de Toluca y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEdomex).

En una primera acción fue detenida Nélida Alejandra “N”, pareja de “El Alfa”, quien presuntamente lideraba la organización. La mujer es investigada por los delitos de encubrimiento por receptación, portación de arma prohibida y uso indebido de uniformes e insignias. A raíz de su aprehensión, las autoridades desplegaron diversos operativos en Toluca y Zinacantepec, donde según las investigaciones, operaba esta célula delictiva.

Como pate de las diligencias, las fuerzas de seguridad detuvieron a otras cinco personas identificadas como César Edwin “N”, Arturo César “N”, Rodolfo “N”, Antonia “N” y Gabriela Maricela “N”, presuntos integrantes del mismo bando y quienes tenían en su poder envoltorios con narcóticos.

En otra intervención, realizada en un domicilio de la colonia Vista al Nevado, en San Luis Mextepec, Zinacantepec, fueron arrestadas 18 personas, de las cuales 15 son mayores de edad y responden a los nombres de Antonio “N”, Enrique “N”, Osvaldo “N”, Enrique “N”, Iván “N”, Geovanny “N”, Jesús “N”, Mario “N”, Alejandra “N”, Yarydza “N”, Elizabeth “N”, Rosa Isela “N”, Blanca Estela “N”, Karen “N”,  y Leslye “N”. Los demás detenidos corresponden a dos adolescentes, uno de 17 años y el otro de 16.

Durante esta última diligencia, los elementos de seguridad también localizaron a dos personas que afirmaron haber sido privadas de la libertad por el grupo criminal. Además, en el patio del inmueble se encontró un pozo en cuyo interior fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre en estado de descomposición, quien fue identificado como J.E.G., reportado como desaparecido desde el 23 de julio en la región.

Posteriormente, los elementos de seguridad realizaron un operativo adicional en Zinacantepec, donde detuvieron a Eduardo Alberto “N”, alias “El Alfa”, junto con Ángel Luis “N” y Margarito “N”, quienes se trasladaban en un vehículo compacto. Durante la inspección, las autoridades encontraron varios envoltorios con presuntas sustancias ilícitas en posesión de los tres sujetos.

Las autoridades federales y estatales detuvieron este miércoles a 27 integrantes de “Los Alfas”, grupo delictivo vinculado con homicidios, secuestros y narcomenudeo en el estado de Toluca. Foto: Especial

Las investigaciones realizadas permitieron establecer que los 27 detenidos formaban parte de “Los Alfas”, grupo delictivo presuntamente responsable de múltiples homicidios contra integrantes de organizaciones rivales. Según las autoridades, estas acciones tenían como objetivo consolidar el control de actividades ilícitas en la región del Valle de Toluca.

De igual forma se les investiga por su probable intervención en otros delitos de alto impacto como secuestros, robos de vehículo y extorsiones en agravio de comerciantes en municipios de esta región de la entidad, por ello la Fiscalía del Estado de México continúa con las indagatorias a fin de establecer su probable intervención en estos hechos.

En tanto, 15 detenidos y tres adolescentes son investigados por el delito flagrante de secuestro en agravio de dos víctimas, por lo que los adultos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito en Almoloya de Juárez, mientras que los menores de edad al Centro de Internamiento Quinta del Bosque en Zinacantepec.

Por otra parte, César Edwin “N”, Arturo César “N”, Rodolfo “N”, Antonia “N” y Gabriela Maricela “N”, quedaron a disposición de un Juez por delitos contra la salud y ataques a las vías de comunicación. Por lo que hace a Eduardo Alberto “N”, alias “El Alfa”, Ángel Luis “N” y Margarito “N”, también fueron ingresados al Penal referido por el hecho flagrante de contra la salud.

Por ahora, la Fiscalía mexiquense investiga además a “El Alfa”, Antonio “N”, Geovanny “N” y Enrique “N”, en el homicidio del masculino de iniciales J.E.G., mismo que fue hallado sin vida dentro del pozo en el municipio de Zinacantepec.

Finalmente, durante las acciones operativas fueron aseguradas armas de fuego, narcóticos, vehículos con reporte de robo o alteraciones en los medios de identificación y ropa táctica similar a uniformes de corporaciones oficiales, la cual utilizaban para encubrir sus actividades delictivas y desviar las investigaciones.

