Jorge Javier Romero Vadillo

El cerrojazo antidemocrático

"Con el nombramiento de la comisión de empleados para la elaboración de la nueva legislación electoral, el ciclo del consenso democrático parece haber llegado a su fin. Sin luz ni taquígrafos, Pablo Gómez encabezará el desmantelamiento de las reglas del juego con las que ha medrado, con lo que mostrará, sin ambages, al estalinista que nunca dejó de ser."

Jorge Javier Romero Vadillo

07/08/2025 - 12:01 am

Pablo Gómez encabezará la comisión electoral. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro

Aún no sabemos exactamente en qué va a parar la reforma electoral que se ha propuesto emprender la Presidenta, pero ya tenemos suficientes señales para atisbar lo que pretende: acabar con la pluralidad en la representación legislativa o, lo que es lo mismo, reducir la presencia opositora hasta convertirla en mera simulación, como ocurría en los añorados años dorados de la época clásica del PRI.

Además de las andanadas presidenciales contra la representación proporcional —como cuando descalificó el documento del IETD con un “imagínense, quieren que haya el doble de plurinominales”— y su insistencia en reducir el número de escaños tanto en la Cámara de diputados como en la de senadores, el recorte drástico al financiamiento público de los partidos y otras lindezas expresadas en sus sermones matinales, el nombramiento de la comisión encargada de presentar el proyecto de reforma, integrada exclusivamente por sus empleados, leales y disciplinados, sólo augura una regresión de más de seis décadas en el acceso a la representación política en México.

El régimen del PRI nació al amparo de una legislación electoral que lo blindaba frente a la competencia. A principios de 1946, incluso antes de que el Partido de la Revolución Mexicana se transformara en el Partido Revolucionario Institucional, y en el punto culminante del pacto político de consolidación que estableció las reglas del juego que, en lo esencial, perdurarían hasta el final del monopolio político, el Congreso de la Unión aprobó la Ley Electoral Federal, diseñada para convertir las elecciones en un simulacro trianual de ratificación del dominio del partido oficial.

Aquella Ley puso en manos de la Secretaría de Gobernación la decisión sobre qué partidos podían participar en las elecciones, y estableció barreras para impedir la irrupción de candidaturas surgidas de rupturas dentro de la coalición de poder, al calor de las disputas por la sucesión presidencial. La intención era evitar, a toda costa, que se repitiera lo ocurrido con la candidatura de Juan Andreu Almazán en 1940; aunque todavía en 1952 Miguel Henríquez Guzmán logró irrumpir con arrastre en los comicios. Sería la última vez, hasta 1988, que un candidato lograría fracturar la unidad monolítica del régimen.

La ley de 1946, con su sistema de registro de partidos —que quedó grabado en la trayectoria de la institucionalidad electoral mexicana hasta nuestros días, salvo el breve paréntesis abierto por la reforma de 1977 y su fórmula de “registro condicionado”— restringió drásticamente la entrada a la competencia electoral. Ésta, por lo demás, estaba amañada no sólo por el filtro de la Comisión Federal Electoral, encargada de otorgar las constancias de mayoría (casi sin excepción al PRI), sino por la existencia de la calificación de la elección a cargo de un Colegio Electoral formado por los propios candidatos triunfantes, quienes decidían sobre la legalidad de su propia elección. Una joya democrática, sin lugar a duda.

El problema era que, para simular alguna pluralidad, uno que otro candidato de los partidos tolerados —el PAN y el Partido Popular— tenía que ser reconocido como ganador en su distrito. Por ello, algunos priistas, unos pocos, debían ser sacrificados, lo que causaba resquemores entre las filas de leales y disciplinados que esperaban pacientemente su turno en el recurrente juego de las sillas musicales marcado por la no reelección inmediata de legisladores. Así, en 1963 se inventó el sistema de “diputados de partido”, lejano aún a un modelo de representación proporcional, pero que creó la posibilidad de otorgar algunos escaños a los partidos que tan lealmente ejercían como oposición, sin tener que dejar sin su silla a quienes ya les tocaba su parcelita en el reparto de rentas y poder que implicaba una curul.

Se trataba, es obvio, de una “ficción aceptada”, según el concepto acuñado por François-Xavier Guerra en referencia a las elecciones porfirianas. Pero, a diferencia de lo que ahora vivimos, a partir de entonces todas las reformas electorales fueron progresivas, con la salvedad de la engendrada por el prócer Manuel Bartlett en 1986. Por cierto, él faltó en la lista de eminencias nombradas por la Presidenta en la comisión recién presentada, encabezada por el inefable Pablo Gómez, cuya carrera política floreció a partir de que, en 1979, fue elegido Diputado de representación proporcional del Partido Comunista–Coalición de Izquierda, tras la reforma política de 1977.

La reforma, impulsada por Jesús Reyes Heroles durante la Presidencia de José López Portillo, fue, sin duda, un diseño de gabinete. No fue producto de una negociación entre fuerzas relativamente equilibradas, pues eran aún los tiempos del dominio absoluto de la Presidencia sobre el Legislativo. Sin embargo, el Gobierno de entonces abrió un espacio para oír las voces de organizaciones hasta entonces excluidas de la vida pública oficial. Diversos grupos, de izquierda a derecha, participaron en las audiencias públicas previas a la reforma constitucional, y a la elaboración de la nueva Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales.

Desde entonces, de manera incremental y lenta, el consenso sobre las reglas de competencia electoral fue ampliándose, hasta llegar al pacto de 1996, con el que se inauguró el primer régimen democrático de la historia de México. Todas las reformas posteriores fueron producto de la negociación plural, sin que ninguna fuerza se impusiera por sí sola. Los intentos previos por recortar la representación —el de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto— lograron ser frenados por legislaturas en las que era indispensable concertar, pues ninguna podía imponer su mayoría para destazar la Constitución a su gusto. El IFE, primero, y el INE, después, fueron órganos electorales legítimos precisamente porque requerían la formación de coaliciones plurales para su integración, además de estar conformados por funcionarios profesionales que no necesitaban mostrar lealtad partidista para permanecer en sus cargos.

Sin embargo, con el nombramiento de la comisión de empleados para la elaboración de la nueva legislación electoral, el ciclo del consenso democrático parece haber llegado a su fin. Sin luz ni taquígrafos, Pablo Gómez encabezará el desmantelamiento de las reglas del juego con las que ha medrado, con lo que mostrará, sin ambages, al estalinista que nunca dejó de ser.

Jorge Javier Romero Vadillo

Jorge Javier Romero Vadillo

Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

Lo dice el reportero

Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
Por Perla Velázquez
Por Sugeyry Romina Gándara
Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
Por Daniela Barragán
Por Obed Rosas
+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

El cerrojazo antidemocrático

"Con el nombramiento de la comisión de empleados para la elaboración de la nueva legislación electoral, el...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
Adela Navarro Bello

El súper secretario reforzado

"Omar García Harfuch va ampliando sus alcances, fortaleciendo su Secretaría, coordinando al resto de las corporaciones y...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Salvamos tiempo, pero eso no basta

"El pasado jueves, después de una negociación con el Presidente Trump y su equipo, el gobierno mexicano...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

ICU: demografía y programas sociales

“Vivir más años no debe representar un problema ni una carga".
Por Salvador Guerrero Chiprés
+ Sección

Opinión en Video

En el espejo de Israel Vallarta
Por Fabrizio Mejía Madrid

En el espejo de Israel Vallarta

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial
Por Mario Campa

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial

El Más allá determina el Más acá (Parte 2)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 2)

Menos pobres, más rabia
Por Álvaro Delgado Gómez

Menos pobres, más rabia

La génesis del huachicol
Por Ana Lilia Pérez

La génesis del huachicol

Los miserables
Por Alejandro Páez Varela

Los miserables

Fiscalías apagadas
Por Muna D. Buchahin

Fiscalías apagadas

Los consumidores frente al genocidio
Por Alejandro Calvillo

Los consumidores frente al genocidio

La caída de Álvaro Uribe, el Felipe Calderón colombiano
Por Héctor Alejandro Quintanar

La caída de Álvaro Uribe, el Felipe Calderón colombiano

La muy elevada deuda que paga Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

La muy elevada deuda que paga Sheinbaum

+ Sección

Galileo

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

El cometa 3I/ATLAS entra al Sistema Solar y avanza a toda velocidad, confirma la NASA

La nave espacial Starship que se preparaba para su décimo vuelo de prueba, explotó a las 04.00 UTC de este 19 de junio en la Star Base de Space X en Boca Chica, Texas.

VIDEO¬ El cohete Starship explota en los preparativos para el décimo vuelo de prueba

Luz misteriosa en el cielo de Monterrey.

VIDEOS ¬ Un objeto luminoso cruza el cielo en NL; fue meteoro o basura espacial: PC

Se han descubierto miles de exoplanetas en los últimos años.

¿Cómo buscamos vida fuera de nuestro sistema solar? ¿Qué hemos hallado hasta ahora?

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

VIDEO ¬ Un tren de Grupo México arrolla a vehículos en Irapuato y deja seis muertos

Policías grabados en un acto sexual dentro de patrulla.
2

Dos policías de la CdMx están bajo investigación por video íntimo en una patrulla

Mary Sainz e Israel Vallarta en el estudio de SinEmbargo Al Aire
3

ENTREVISTA ¬ Que Xóchitl acampe en el Zócalo, como nosotros: Mary e Israel Vallarta

4

"Es malísima": Noroña critica la carta de Andrés López Beltrán sobre su viaje a Japón

5

"Los Alfa", célula criminal que operaba en el Edomex, es desarticulada: detienen a 27

6

La SCJN, en última sesión, ampara a Lorenzo Córdova y ordena a la SEP reeditar libros

7

¿El que difundió video de policías de Ecatepec en acto sexual podría ser castigado?

El Gobernador de Oaxaca informó que analiza denunciar la presunta apropiación cultural de unos huaraches del diseñador mexicoamericano Willy Chavarría y Adidas.
8

Adidas lanza huaraches "Oaxaca Slip-On" y Gobernador acusa plagio; se evalúa denuncia

9

Policías de Ecatepec tienen sexo en patrulla. Hombre los filma y los corren

El Gobierno de Mark Carney ha puesto a México en la mira. Buscan más intercambio de mercaderías y servicios, otras líneas de flujos comerciales puerto a puerto.
10

México y Canadá construyen un puente de puerto a puerto, mientras Trump los dinamita

La CdMx anuncia 3 puntos seguros para el consumo lúdico de mariguana: ¿Dónde estarán?
11

La CdMx anuncia 3 puntos seguros para el consumo lúdico de mariguana: ¿Dónde estarán?

En el espejo de Israel Vallarta
12

En el espejo de Israel Vallarta

La Cofepris anunció que, debido a las quejas por una sospecha de "reacción adversa", ordenó retirar una pasta de dientes de Colgate fabricada en México.
13

¿Usas Colgate Total "Clean Mint"? ¡Ojo! Cofepris ordena retirar esta pasta de dientes

14

El SMN alerta por la formación de la tormenta tropical "Ivo" al sureste de Acapulco

15

"Su tiznadera me tiene sin cuidado", dice Adán Augusto a oposición por caso Requena

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Mary Sainz e Israel Vallarta en el estudio de SinEmbargo Al Aire
1

ENTREVISTA ¬ Que Xóchitl acampe en el Zócalo, como nosotros: Mary e Israel Vallarta

2

VIDEO ¬ Un tren de Grupo México arrolla a vehículos en Irapuato y deja seis muertos

3

El SMN alerta por la formación de la tormenta tropical "Ivo" al sureste de Acapulco

4

"Los Alfa", célula criminal que operaba en el Edomex, es desarticulada: detienen a 27

Hernán Bermúdez Requena, el fugitivo exjefe de Seguridad Pública de Tabasco acusado de ser líder del cártel “La Barredora”, es militante de Morena desde 2023.
5

“La Barredora” pierde brazos desde 2024, pero su líder y labor criminal están impunes

Nueve rutas de resistencia civil contra el impuesto a las remesas
6

Envío de remesas a México podría caer 5.8% en 2025 por miedo a redadas, advierte BBVA

La CdMx anuncia 3 puntos seguros para el consumo lúdico de mariguana: ¿Dónde estarán?
7

La CdMx anuncia 3 puntos seguros para el consumo lúdico de mariguana: ¿Dónde estarán?

La aceptación de los partidos políticos entre la población está en franca caída. Estas circunstancias despiertan el interés y apoyo a la iniciativa de reforma que propone disminuirles hasta en un 50 por ciento el financiamiento.
8

#PuntosYComas ¬ Ciudadanos rechazan más y más a los partidos: ¿Merecen tanto dinero?

9

"Su tiznadera me tiene sin cuidado", dice Adán Augusto a oposición por caso Requena

10

VIDEO ¬ Celebración en Campeche termina en maltrato animal; autoridades ya indagan

11

"Es malísima": Noroña critica la carta de Andrés López Beltrán sobre su viaje a Japón

El IMSS registró 1.2 millones de nuevos trabajadores por integración de conductores de aplicaciones y plataformas.
12

México reporta récord de empleo. Es el primer país en asegurar a trabajadores de apps