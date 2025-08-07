La SCJN "cierra su ciclo con racismo", dice Sheinbaum sobre amparo a Lorenzo Córdova

Redacción/SinEmbargo

07/08/2025 - 11:01 am

Claudia Sheinbaum criticó que la Segunda Sala de la SCJN diera en su última sesión un amparo a Lorenzo Córdova para eliminar su nombre de los libros de texto.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum pidió reproducir la grabación en la que Córdova se burla de los pueblos indígenas.

Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó este jueves que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concediera en su última sesión un amparo a Lorenzo Córdova Vianello para que se elimine su nombre de los libros de texto en los que se buscaba ejemplificar un acto de racismo.

“Ayer decide una Sala de la Corte que se retire de los libros de texto lo que dijo Lorenzo Córdova. Desde mi punto de vista, esta Corte se va a caracterizar por liberar delincuentes, por usurpar funciones del Poder Legislativo y cierra su ciclo con el racismo, con una acción que promueve el racismo", condenó desde Palacio Nacional.

En su habitual conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo pidió reproducir la grabación de 2015 en la que Córdova, entonces el Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), se refirió de manera despectiva una persona indígena. La mandataria mexicana subrayó que los funcionarios no deberían expresarse así.

"El [Consejero presidente del] Instituto Nacional Electoral [era] el encargado no sólo de llevar a cabo, sino de garantizar la democracia. Pero esa persona [Lorenzo Córdova] —que debería ser ejemplo de reconocimiento de los pueblos indígenas, de garantizar que no hubiera racismo, clasismo— platica con un amigo suyo de una forma racista, clasista y ofensiva sobre personas que fueron a verlo y que eran de un pueblo indígena", comentó.

La grabación consiste en un audio filtrado en 2015, en el que Córdova se burla de la forma de hablar de un líder indígena tras una reunión oficial. El episodio fue retomado como un ejemplo de discriminación por el libro de texto Proyectos Comunitarios para sexto grado de primaria.

"No voy a mentir, eh, y te voy a decir cómo hablaba ese cabrón. Hubo uno que me decía: ‘Yo jefe gran Nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir a ti o diputados para nosotros o yo no permitir tus elecciones’", se escucha decir al exconsejero del INE.

Ante dicha situación, Sheinbaum destacó que Córdova Vianello era el representante de una institución que debía velar por el respeto y la no discriminación.

"Ellos dicen que era para proteger a una persona, pero lo cierto es que era un servidor público y es muy importante que en los libros de texto de nuestro país quede claro que no puede haber ni racismo ni clasismo", sostuvo.

La SCJN ampara a Lorenzo Córdova

amparo lorenzo cordova scjn

Ayer, con tres votos a favor y dos en contra, la Segunda Sala aprobó el proyecto del Ministro Javier Laynez Potisek a favor de Córdova al considerar que la Secretaría de Educación Pública (SEP) vulneró su derecho al honor al utilizarlo como ejemplo de discriminación.

El proyecto, propuesto por Laynez Potisek, ordena a la SEP que cese la distribución del libro de texto Proyectos Comunitarios para sexto grado de primaria, correspondiente a los ciclos escolares 2023-2024 y 2024-2025, y que elimine de futuras ediciones, así como de la versión digital, la mención: "2015. En México, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, se mofa de los representantes de las naciones originarias", misma que aparece en la página 246.

A la votación fue llamado el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, perteneciente a la Primera Sala, para romper el desempate al que se llegó el pasado 2 de julio sobre el asunto, por lo que su voto fue clave para el desenlace a favor del exconsejero electoral.

El origen del conflicto data de 2023, cuando la SEP incluyó la referencia en el libro de texto, lo que llevó a Córdova a interponer un amparo, argumentando que la mención vulnera su derecho al honor, a la reputación y a la presunción de inocencia, además de basarse en una grabación obtenida ilícitamente. Una Jueza federal le otorgó inicialmente el amparo, pero la SEP impugnó la decisión, llevando el caso a la SCJN.

