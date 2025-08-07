Sheinbaum traza prioridades legislativas: aduanas, Reforma Judicial y Paquete 2026

Las leyes secundarias de la Reforma Judicial que se enviarán al Congreso en septiembre estarán encaminadas a agilizar los juicios fiscales, explicó Claudia Sheinbaum.

Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este jueves que las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial, una nueva Ley de Aduanas y el Paquete Económico de 2026 son las prioridades presidenciales para el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, el cual arranca en septiembre.

"Lo primero que nos interesa, porque además es parte de la reforma al Poder Judicial, es que concluya el paquete de reformas al Poder Judicial [...] y luego Ley de Aduanas", apuntó desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo adelantó que se reunirá con los coordinadores parlamentarios de Morena; Adán Augusto López Hernández en el Senado y Ricardo Monreal Ávila en la Cámara de Diputados, para trazar la agenda legislativa.

Frente a los medios de comunicación, precisó que la Reforma Electoral no tendrá prioridad al arranque de los trabajos legislativos, ya que para su elaboración habrá un periodo de consulta y discusión a cargo de la Comisión Presidencial encabezada por Pablo Gómez Álvarez.

"En septiembre hay varias iniciativas que ya se enviaron, quizá las más importantes son cuatro leyes que tienen que ver con la reforma al Poder Judicial, que lo hemos platicado aquí, con la agilización de los procesos. No solamente es que los ministros, magistrados y jueces sean electos por el pueblo, sino también un proceso de agilización que viene desde la reforma al Poder Judicial", detalló Sheinbaum.

En ese sentido, aclaró que el paquete de leyes secundarias de la Reforma Judicial servirá para que la resolución de juicios fiscales pueda ser expedita y sin que pasen años sin resolverse los asuntos en la materia.

"Hay una nueva Ley de Aduanas que estamos por enviar. Entonces normalmente nos sentamos a trabajar cuáles son las iniciativas que va a enviar el Ejecutivo a la Cámara de Diputados o a la de Senadores [...]. Viene todo el paquete económico que tiene que enviarse el 8 de septiembre", adelantó la Presidenta.

Ante una pregunta de la prensa, apuntó que no se ha reunido con los coordinadores parlamentarios de Morena en ambas cámaras porque están de vacaciones y negó que el motivo estuviera ligado a los escándalos en los que se han visto implicados tanto Adán Augusto López como Ricardo Monreal.