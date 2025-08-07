Farmacéuticas Boehringer, Carnot, Bayer y AstraZeneca invertirán 12 mil mdp en México

Las inversiones tienen el objetivo de fortalecer la soberanía sanitaria nacional y la industria farmacéutica, pues con el capital se ampliará la producción local de medicamentos esenciales.

Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).- El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este jueves una inversión conjunta de empresas farmacéuticas por más 12 mil millones de pesos (mdp) a partir de 2025, como parte del Plan México, para fortalecer la economía del país. Los corporativos que invertirán son Boehringer Ingelheim, Carnot Laboratorios, Bayer y AstraZeneca.

"El impacto económico será significativo, con más de tres mil empleos directos altamente especializados y más de 20 mil empleos indirectos generados en distintas regiones del país", precisó el Secretario de Salud federal, David Kershenobich Stalnikowitz.

Desde Palacio Nacional, subrayó que las inversiones tienen el objetivo de fortalecer la soberanía sanitaria nacional, pues con el capital se ampliará la producción local de medicamentos esenciales, se modernizará la infraestructura tecnológica y se desarrollará investigación clínica.

"Hoy se presentan cuatro proyectos de inversión que ascienden a más de 12 mil millones de pesos y que provienen de tres empresas multinacionales y una empresa mexicana, y que se unen a las que habíamos presentado hace unas semanas [...]. Son clara muestra del potencial estratégico en nuestro país", detalló el funcionario.

12 mil millones de pesos invertirán Boheringer ,Carnot, Bayer y Astra Zeneca a partir de 2025 en innovación y estudios clínicos .Por su parte Alfredo Ramírez Bedolla, Gobernador de Michoacán,anunció las primeras inversiones en el Polo de Morelia. pic.twitter.com/i01PaUYQl2 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 7, 2025

En su intervención, señaló que las cuatro inversiones buscan expandir la capacidad productiva de dichas empresas en México, así como mejorar su capacidad tecnológica y modernizar la manufactura de insumos médicos. Asimismo, se prevé la creación de empleos altamente especializados, "posicionado a México como líder regional en la industria farmacéutica de dispositivos médicos".

Boehringer Ingelheim, farmacéutica alemana, invertirá tres mil 500 millones de pesos para convertir su planta en Xochimilco en la mayor productora mundial de tabletas, con el propósito de realizar a exportaciones a 40 países.

"Desde Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, abasteceremos al mercado local de antihipertensivos y antidiabéticos, pero exportaremos además a 40 países del mundo. Este logro es gracias al talento mexicano. Esperamos empleo directo de más de mil 800 colaboradores, además de propiciar 15 mil empleos indirectos", compartió el representante de Boehringer.

La empresa inglesa AstraZeneca, en cambio, dio a conocer un capital de más de dos mil millones de pesos en investigación clínica para ampliar su centro de innovación en el Estado de México (Edomex).

Otra inversión es la de Bayer, que con mil millones de pesos expandirá su capacidad de producción en Orizaba, Lerma y Tlaxcala, para lograr exportaciones a más de 100 países.

"Bayer ha estado en el país por más de 100 años y la idea es cumplir otros 100. Nuestra inversión está dirigida a dos áreas. Tres mil millones de dólares en los siguientes cinco años, en expandir nuestra capacidad para producir ingredientes activos farmacéuticos", explicó Manuel Bravo, director general de Bayer de México.

Por su parte, Carnot Laboratorios es una empresa mexicana que este año destinará una inversión de tres mil 500 millones de pesos en una nueva planta en Hidalgo, la cual generará 600 empleos directos.

"Será un centro estratégico de manufactura farmacéutica y biotecnológica capaz de exportar productos a más de 30 países", reveló su director general, Edmundo Jiménez Luna.