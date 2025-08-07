Farmacéuticas Boehringer, Carnot, Bayer y AstraZeneca invertirán 12 mil mdp en México

Redacción/SinEmbargo

07/08/2025 - 1:45 pm

El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una inversión conjunta de empresas farmacéuticas por más 12 mil millones de pesos (mdp).

Artículos relacionados

Las inversiones tienen el objetivo de fortalecer la soberanía sanitaria nacional y la industria farmacéutica, pues con el capital se ampliará la producción local de medicamentos esenciales.

Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).- El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este jueves una inversión conjunta de empresas farmacéuticas por más 12 mil millones de pesos (mdp) a partir de 2025, como parte del Plan México, para fortalecer la economía del país. Los corporativos que invertirán son Boehringer Ingelheim, Carnot Laboratorios, Bayer y AstraZeneca.

"El impacto económico será significativo, con más de tres mil empleos directos altamente especializados y más de 20 mil empleos indirectos generados en distintas regiones del país", precisó el Secretario de Salud federal, David Kershenobich Stalnikowitz.

Desde Palacio Nacional, subrayó que las inversiones tienen el objetivo de fortalecer la soberanía sanitaria nacional, pues con el capital se ampliará la producción local de medicamentos esenciales, se modernizará la infraestructura tecnológica y se desarrollará investigación clínica.

"Hoy se presentan cuatro proyectos de inversión que ascienden a más de 12 mil millones de pesos y que provienen de tres empresas multinacionales y una empresa mexicana, y que se unen a las que habíamos presentado hace unas semanas [...]. Son clara muestra del potencial estratégico en nuestro país", detalló el funcionario.

En su intervención, señaló que las cuatro inversiones buscan expandir la capacidad productiva de dichas empresas en México, así como mejorar su capacidad tecnológica y modernizar la manufactura de insumos médicos. Asimismo, se prevé la creación de empleos altamente especializados, "posicionado a México como líder regional en la industria farmacéutica de dispositivos médicos".

Boehringer Ingelheim, farmacéutica alemana, invertirá tres mil 500 millones de pesos para convertir su planta en Xochimilco en la mayor productora mundial de tabletas, con el propósito de realizar a exportaciones a 40 países.

"Desde Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, abasteceremos al mercado local de antihipertensivos y antidiabéticos, pero exportaremos además a 40 países del mundo. Este logro es gracias al talento mexicano. Esperamos empleo directo de más de mil 800 colaboradores, además de propiciar 15 mil empleos indirectos", compartió el representante de Boehringer.

La empresa inglesa AstraZeneca, en cambio, dio a conocer un capital de más de dos mil millones de pesos en investigación clínica para ampliar su centro de innovación en el Estado de México (Edomex).

Otra inversión es la de Bayer, que con mil millones de pesos expandirá su capacidad de producción en Orizaba, Lerma y Tlaxcala, para lograr exportaciones a más de 100 países.

"Bayer ha estado en el país por más de 100 años y la idea es cumplir otros 100. Nuestra inversión está dirigida a dos áreas. Tres mil millones de dólares en los siguientes cinco años, en expandir nuestra capacidad para producir ingredientes activos farmacéuticos", explicó Manuel Bravo, director general de Bayer de México.

Por su parte, Carnot Laboratorios es una empresa mexicana que este año destinará una inversión de tres mil 500 millones de pesos en una nueva planta en Hidalgo, la cual generará 600 empleos directos.

"Será un centro estratégico de manufactura farmacéutica y biotecnológica capaz de exportar productos a más de 30 países", reveló su director general, Edmundo Jiménez Luna.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
Por Perla Velázquez
Por Sugeyry Romina Gándara
Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
Por Daniela Barragán
Por Obed Rosas
+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

El cerrojazo antidemocrático

"Con el nombramiento de la comisión de empleados para la elaboración de la nueva legislación electoral, el...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Decoro

"Tal vez ahora se sientan protegidos por el poder, pero en algún momento el aura de López...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

El súper secretario reforzado

"Omar García Harfuch va ampliando sus alcances, fortaleciendo su Secretaría, coordinando al resto de las corporaciones y...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Salvamos tiempo, pero eso no basta

"El pasado jueves, después de una negociación con el Presidente Trump y su equipo, el gobierno mexicano...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

En el espejo de Israel Vallarta
Por Fabrizio Mejía Madrid

En el espejo de Israel Vallarta

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial
Por Mario Campa

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial

El Más allá determina el Más acá (Parte 2)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 2)

Menos pobres, más rabia
Por Álvaro Delgado Gómez

Menos pobres, más rabia

La génesis del huachicol
Por Ana Lilia Pérez

La génesis del huachicol

Los miserables
Por Alejandro Páez Varela

Los miserables

Fiscalías apagadas
Por Muna D. Buchahin

Fiscalías apagadas

Los consumidores frente al genocidio
Por Alejandro Calvillo

Los consumidores frente al genocidio

La caída de Álvaro Uribe, el Felipe Calderón colombiano
Por Héctor Alejandro Quintanar

La caída de Álvaro Uribe, el Felipe Calderón colombiano

La muy elevada deuda que paga Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

La muy elevada deuda que paga Sheinbaum

+ Sección

Galileo

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

El cometa 3I/ATLAS entra al Sistema Solar y avanza a toda velocidad, confirma la NASA

La nave espacial Starship que se preparaba para su décimo vuelo de prueba, explotó a las 04.00 UTC de este 19 de junio en la Star Base de Space X en Boca Chica, Texas.

VIDEO¬ El cohete Starship explota en los preparativos para el décimo vuelo de prueba

Luz misteriosa en el cielo de Monterrey.

VIDEOS ¬ Un objeto luminoso cruza el cielo en NL; fue meteoro o basura espacial: PC

Se han descubierto miles de exoplanetas en los últimos años.

¿Cómo buscamos vida fuera de nuestro sistema solar? ¿Qué hemos hallado hasta ahora?

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

VIDEO ¬ Un tren de Grupo México arrolla a vehículos en Irapuato y deja seis muertos

Policías grabados en un acto sexual dentro de patrulla.
2

Dos policías de la CdMx están bajo investigación por video íntimo en una patrulla

Mary Sainz e Israel Vallarta en el estudio de SinEmbargo Al Aire
3

ENTREVISTA ¬ Que Xóchitl acampe en el Zócalo, como nosotros: Mary e Israel Vallarta

Netanyahu afirmó que Israel no se anexionará la Franja de Gaza, pero que tomará el control del enclave palestino "por seguridad" y cederá su administración.
4

Netanyahu plantea tomar control de Gaza "por seguridad"; su ejército rechaza la idea

Claudia Sheinbaum criticó que la Segunda Sala de la SCJN diera en su última sesión un amparo a Lorenzo Córdova para eliminar su nombre de los libros de texto.
5

La SCJN "cierra su ciclo con racismo", dice Sheinbaum sobre amparo a Lorenzo Córdova

6

"Es malísima": Noroña critica la carta de Andrés López Beltrán sobre su viaje a Japón

Los nuevos aranceles que Trump impuso al mundo entraron en vigor hpy, con lo que casi 70 países pagarán gravámenes específicos que oscilan entre el 10 y el 41%.
7

Trump cumple: aranceles entran en vigor; sólo México y China tienen prórroga: Ebrard

La CdMx anuncia 3 puntos seguros para el consumo lúdico de mariguana: ¿Dónde estarán?
8

La CdMx anuncia 3 puntos seguros para el consumo lúdico de mariguana: ¿Dónde estarán?

9

"Los Alfa", célula criminal que operaba en el Edomex, es desarticulada: detienen a 27

10

La SCJN, en última sesión, ampara a Lorenzo Córdova y ordena a la SEP reeditar libros

El Gobernador de Oaxaca informó que analiza denunciar la presunta apropiación cultural de unos huaraches del diseñador mexicoamericano Willy Chavarría y Adidas.
11

Adidas lanza huaraches "Oaxaca Slip-On" y Gobernador acusa plagio; se evalúa denuncia

En el espejo de Israel Vallarta
12

En el espejo de Israel Vallarta

Las exportaciones de China aumentaron más de lo esperado en julio: 7.2 por ciento. Sus empresas se volvieron un ejemplo de reacomodo a los aranceles de Trump.
13

China resiste: crecen 7% sus exportaciones mientras el mundo sufre aranceles de Trump

Claudia Sheinbaum aseguró que las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial, una nueva Ley de Aduanas y el Paquete Económico de 2026 tienen prioridad.
14

Sheinbaum traza prioridades legislativas: aduanas, Reforma Judicial y Paquete 2026

15

¿El que difundió video de policías de Ecatepec en acto sexual podría ser castigado?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una inversión conjunta de empresas farmacéuticas por más 12 mil millones de pesos (mdp).
1

Farmacéuticas Boehringer, Carnot, Bayer y AstraZeneca invertirán 12 mil mdp en México

Las exportaciones de China aumentaron más de lo esperado en julio: 7.2 por ciento. Sus empresas se volvieron un ejemplo de reacomodo a los aranceles de Trump.
2

China resiste: crecen 7% sus exportaciones mientras el mundo sufre aranceles de Trump

Claudia Sheinbaum aseguró que las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial, una nueva Ley de Aduanas y el Paquete Económico de 2026 tienen prioridad.
3

Sheinbaum traza prioridades legislativas: aduanas, Reforma Judicial y Paquete 2026

Netanyahu afirmó que Israel no se anexionará la Franja de Gaza, pero que tomará el control del enclave palestino "por seguridad" y cederá su administración.
4

Netanyahu plantea tomar control de Gaza "por seguridad"; su ejército rechaza la idea

Claudia Sheinbaum criticó que la Segunda Sala de la SCJN diera en su última sesión un amparo a Lorenzo Córdova para eliminar su nombre de los libros de texto.
5

La SCJN "cierra su ciclo con racismo", dice Sheinbaum sobre amparo a Lorenzo Córdova

Los nuevos aranceles que Trump impuso al mundo entraron en vigor hpy, con lo que casi 70 países pagarán gravámenes específicos que oscilan entre el 10 y el 41%.
6

Trump cumple: aranceles entran en vigor; sólo México y China tienen prórroga: Ebrard

La inflación anual se desaceleró a 3.51% en julio de 2025, informó el Inegi; ligó dos meses a la baja y llegó a su nivel más bajo desde diciembre de 2020.
7

La inflación anual desaceleró a 3.51% en julio: Inegi; es su menor nivel desde 2020

Otro Viernes de locos nos trae de regreso a Jamie Lee Curtis como Tess Coleman y a Lindsay Lohan como Anna.
8

RESEÑA ¬ Otro viernes de locos, el divertido regreso de Tess y Anna Coleman

Mary Sainz e Israel Vallarta en el estudio de SinEmbargo Al Aire
9

ENTREVISTA ¬ Que Xóchitl acampe en el Zócalo, como nosotros: Mary e Israel Vallarta

10

VIDEO ¬ Un tren de Grupo México arrolla a vehículos en Irapuato y deja seis muertos

11

El SMN alerta por la formación de la tormenta tropical "Ivo" al sureste de Acapulco

12

"Los Alfa", célula criminal que operaba en el Edomex, es desarticulada: detienen a 27