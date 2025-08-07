Alcalde pide frenar derroche en Morena: "Aunque se tengan los recursos, no hacerlo"

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, indicó que los viajes de lujo de funcionarios y líderes de su partido no son ilegales ni muestran corrupción, pero que deben poner el ejemplo de "justa medianía" y evitar ese tipo de lujos para así no ser presas de las campañas de la derecha.

Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).– Luisa María Alcalde Luján, la dirigente nacional de Morena, afirmó este jueves que los dirigentes y funcionarios públicos tienen que poner el ejemplo de la "justa medianía", luego de la polémica por los viajes de lujo a diferentes partes del mundo, incluidos aquellos del secretario de Organización del partido guinda, Andrés Manuel López Beltrán, que han permitido, según la presidenta morenista, que la derecha lleve a cabo una "campaña" en su contra.

"Él viajó con sus recursos. No cometió ni un acto de corrupción, ni un delito, ni una falta. Viajó igual que los otros compañeros, a diferencia de antes, que viajaban en aeronaves de los gobiernos federales, estatales, en helicópteros, subían en Las Parejas y aterrizaban en campos de golf. Entonces es distinto", dijo en una rueda de prensa desde Morelos.

"Dicho esto, sí es importante, sobre todo por el ambiente y la campaña que se quiere generar, que nosotros reforcemos la idea de que nuestros dirigentes tienen, aunque se tengan los recursos de ponerse por ejemplo ropa muy cara, un abrigo de piel de no sé qué cosa, puede ser, pero no hacerlo, porque somos dirigentes de un movimiento que tiene que poner el ejemplo de la justa medianía. Eso es", pidió.

Alcalde además señaló la "evidente campaña" en contra de Morena. "Es obvia. Tenemos que ser conscientes y tener claridad de que esto se trata de una campaña de la derecha que quiere debilitar nuestro movimiento, que es de la gente para la gente. Si se debilita Morena, ¿qué queda: el PRIAN, el PRI, el PAN, ‘Alito’?", cuestionó.

Es una campaña, añadió Alcalde, que no se centra solamente en López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sino que "es sistemática intentando instalar una narrativa". "Y esa narrativa es: todos son iguales, mírenlos. Tan iguales que viajaron a Europa… Pues no. Viajar a Europa no es un delito ni un acto de corrupción, viajar a Japón no es un delito ni un acto de corrupción. Porque se viaja con recursos propios", explicó.

Aseveró que Morena está de acuerdo en lo que plantea la Presidenta Claudia Sheinbaum. "A todos como dirigentes y representantes populares nos toca siempre poner el ejemplo, en nuestra vida pública y también en la vida privada. Porque elegimos esta actividad, eligiéndola yo tengo que poner el ejemplo. ¿Significa que no pueda viajar? Pues entonces nadie de Morena no puede ir a conocer un día cualquier lado. No, no significa eso. No significa que no se pueda viajar, significa evitar los lujos, evitar gobernar con el ejemplo y tener claro que el poder es humildad", argumentó Alcalde.

Sheinbaum reitera: Poder se ejerce con humildad

La Presidenta Sheinbaum aseguró el miércoles que no iba a entrar en debate sobre la carta que publicó López Beltrán por su polémico viaje a Tokio, pero reiteró su posición de que el poder se ejerce "con humildad" y que es el pueblo de México quien los juzga.

"¿Alusión a mí [por la carta]? No, ¿por qué? No voy a entrar a un debate sobre este tema particular. Mi posición la voy a defender siempre, porque es mi convicción, es que el poder, cualquiera que se tenga, se debe ejercer con humildad, con sencillez, porque nosotros nos debemos al pueblo", declaró al ser cuestionada por la carta del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

"Cualquiera: sea la Presidenta, sea un Diputado, un Senador, algún otro encargo, porque los partidos políticos son instituciones públicas que reciben recursos públicos. Todos debemos dar cuenta. El poder debe ejercerse con humildad. El poder es humildad, esa es mi recomendación a todas y todos, incluso no sólo de Morena o partidos aliados, a todas y todos. A nosotros nos juzga uno solo, que son millones, el pueblo de México", apuntó.

La Presidenta Sheinbaum detalló que lo más importante "es que somos ciudadanos con un encargo, pero somos pueblo". "Debemos actuar como ciudadanos, desde que salimos de nuestra casa hasta que llegamos al trabajo. Nosotros tenemos una responsabilidad política. El poder se ejerce con humildad. Y nos juzga el pueblo, nadie más", completó.

Cuando la prensa le preguntó si llevaba buena relación con los involucrados en este tipo de viajes de lujo, Sheinbaum indicó que tiene "buena relación con todas y todos". "Hasta con adversarios, este no es un asunto personal", concluyó la mandataria federal en Palacio Nacional.

López Beltrán niega “vacación de lujo”

El secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, respondió el martes a la polémica por sus vacaciones en Japón, y aclaró que no hubo ninguna vacación de lujo y que tampoco se transportó en un avión del Ejército como había trascendido en varios medios de comunicación.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el hijo del expresidente argumentó que viajó con sus propios recursos y que lo hizo en vuelos comerciales, primero con destino a Seattle, Washington; y que luego de una escala de un día, tomó un avión a Tokio, Japón.

"Mis adversarios y los hipócritas conservadores que sólo suelen ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio mandaron a sus espías a fotografiarme y acosarme para así emprender una campaña de linchamiento político impregnada de odio, clasismo y calumnias, tales como que viajé en un avión privado o del Ejército y que me hospedé en un hotel de 50 mil pesos por noche cuando, como he dicho, viajé en aerolíneas comerciales y pagué siete mil 500 pesos diarios en un hotel, incluido el desayuno", sostuvo.

Aunque confesó que no le extraña la "agresividad del hampa del periodismo" que comparó con "la perversidad de la mafia del poder económico y político al que desde hace décadas hemos venido enfrentando", consideró que le importa "que la gente que tiene confianza en nosotros no dude de nuestros principios y valores".

"No somos iguales, nosotros no somos corruptos y en mi caso desde niño aprendí, posiblemente antes que otros, que el poder es humildad, que la austeridad es un asunto de principios y que se debe vivir en la justa medianía como lo recomendaba el Presidente Juárez", expresó.

López Beltrán también hizo alusión al llamado de la Presidenta Claudia Sheinbaum de vivir en la justa medianía, y afirmó que jamás olvidará hacer de su vida pública "una línea recta" y seguir el ejemplo de la mandataria de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México.

"Siempre valdrá la pena, y no es en vano, pagar una cuota de humillación cuando se lucha por una causa justa y en contra de los opresores del pueblo".

Noroña: carta de López Beltrán "es malísima"

El miércoles, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, calificó como “malísima” la carta que escribió López Beltrán. En entrevista con medios de comunicación, el legislador manifestó que no estaba seguro de que López Beltrán hubiera escrito el texto, pues destacó que no corresponde a su estilo. Sin embargo, precisó que, en caso de confirmarse su autoría, mantiene su opinión sobre la baja calidad de la carta, independientemente de quién la haya redactado.

“Yo francamente no le veo que sea su estilo. Vamos a esperar a que él diga si esa carta la hizo o no, y ya si él dice que la hizo, entonces opino. De cualquier manera, sea quien sea que la haya hecho, es malísima”, comentó a periodistas previo a la sesión de la Comisión Permanente.

Al ser cuestionado por los medios sobre el hecho de que la carta fue difundida desde la cuenta personal de Beltrán, el Senador respondió brevemente: “Ah bueno, pues ya dije”, sin agregar más detalles sobre su postura.