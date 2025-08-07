China resiste: crecen 7% sus exportaciones mientras el mundo sufre aranceles de Trump

Redacción/SinEmbargo

07/08/2025 - 1:06 pm

Si bien las exportaciones totales de China aumentaron 7.2 por ciento en julio con respecto al mismo mes del año anterior, las exportaciones directas del gigante asiático a Estados Unidos disminuyeron en más de una quinta parte en julio.

Ciudad de México/Nueva York/Beijing, 7 de agosto (SinEmbargo).– Las exportaciones de China aumentaron más de lo esperado el mes de julio: 7.2 por ciento. Sus empresas se volvieron un ejemplo de rápido reacomodo a los nuevos aranceles de Donald Trump, y enviaron más productos al sudeste asiático y a otras regiones, como Europa. Algunos analistas creen que esas otras naciones/plataforma, a su vez, reenviaron productos chinos a Estados Unidos (EU).

The Wall Street Journal dice esta mañana que en lo que va de 2025, las exportaciones totales de China han superado las expectativas de los economistas. “Si bien el comercio con Estados Unidos ha disminuido, China lo ha compensado con creces con un aumento de las exportaciones al resto del mundo. Esto ha contribuido al crecimiento de la economía china. Durante el primer semestre, registró un crecimiento económico interanual del 5.3 por ciento, impulsado por un aumento del 5.9 por ciento en las exportaciones”, afirma.

Según el último plan arancelario de Trump, Estados Unidos impondrá un gravamen adicional del 40 por ciento a cualquier producto que determine que ha sido transbordado para evadir aranceles, aunque aún no está claro cómo definen las autoridades el transbordo.

Los nuevos aranceles de Trump a prácticamente todos los socios comerciales de Estados Unidos aplicaron hoy. Algunos de los gobiernos más afectados planean responderle este jueves. Los principales socios comerciales, como la Unión Europea (UE), Japón y Corea del Sur, se enfrentarán a un arancel del 15 por ciento y otros gobiernos que no lograron acuerdos se vieron afectados por aranceles más altos. En el caso de Taiwán, esto ascendió a un gravamen del 20 por ciento. Brasil y Canadá también fueron sometidos a sanciones superiores a las del mercado. Trump cumplió su amenaza de duplicar los aranceles a India, al 50 por ciento, como castigo por la continua compra de petróleo ruso por parte del país.

México todavía está negociando y ha quedado exento por el momento de aranceles. Se espera que la última y extensa lista de impuestos a las importaciones del Presidente estadounidense aumente los precios para los consumidores y las empresas estadounidenses. El arancel más alto para cualquier nación desarrollada (39 por ciento) entró en vigor para Suiza, después de que la Presidenta suiza, Karin Keller-Sutter, abandonara Washington el miércoles sin ningún acuerdo. El Primer Ministro de la India, Narendra Modi, afirmó que el país “nunca cederá” en la protección de los intereses de grupos como los agricultores.

Mientras, uno de los más poderosos motores comerciales del mundo dio otra lección de resilencia. Las exportaciones totales de China aumentaron un 7.2 por ciento en julio con respecto al mismo mes del año anterior, en tanto, las importaciones lo hicieron un 4.1 por ciento. Sus exportaciones al Sudeste Asiático y África, regiones clave para el reenvío a Estados Unidos, aumentaron más del doble que sus exportaciones totales. Las exportaciones de China a la Unión Europea, su principal alternativa al mercado estadounidense, también experimentaron un fuerte aumento.

En contraste, las exportaciones directas de China a Estados Unidos disminuyeron en más de una quinta parte en julio, ya que los compradores en Estados Unidos parecían recelosos de pagar los aranceles adicionales del 30 por ciento de Trump.

Durante las últimas décadas, China ha vendido a Estados Unidos bienes por valor de hasta cuatro dólares por cada dólar de productos estadounidenses que compra. A medida que el volumen total del comercio entre ambos países se disparó tras la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio (OMC) a finales de 2001, esta proporción provocó que el déficit comercial estadounidense con China se disparara. Los aranceles han comenzado a reducir el desequilibrio. Estados Unidos anunció que su déficit comercial general se redujo en junio a 60 mil 200 millones de dólares, el menor en casi dos años, como explica hoy The New York Times.

Las exportaciones de China aumentaron más de lo esperado en julio: 7.2 por ciento. Sus empresas se volvieron un ejemplo de reacomodo a los aranceles de Trump.
El Presidente chino, Xi Jinping, pronuncia un discurso después de recibir las credenciales de 16 nuevos embajadores en China, en el Gran Palacio del Pueblo, en Beijing, capital de China, el 25 de julio de 2025. Foto: Xie Huanchi, Xinhua

El déficit comercial estadounidense con China, en particular, que en su momento fue el mayor déficit estadounidense con cualquier país, se redujo a su nivel más bajo en décadas en junio. Sin embargo, los datos de China para julio mostraron que seguía vendiendo a Estados Unidos el triple de lo que compraba.

Las empresas chinas aumentaron sus ventas a la Unión Europea. Las exportaciones al bloque de 27 países aumentaron un 12 por ciento el mes pasado. China también ha aumentado sus exportaciones a países en desarrollo que utilizan componentes chinos para ensamblar productos para los mercados estadounidense y europeo.

La agencia oficial del Gobierno chino, Xinhua, señaló que los datos aduaneros mostraron un sólido desempeño. “El comercio total de bienes en julio aumentó un 6.7 por ciento interanual, alcanzando un nuevo récord mensual de 3.91 billones de yuanes este año. El ritmo de crecimiento también se aceleró desde el 5.2 por ciento de junio. Las exportaciones aumentaron un ocho por ciento, mientras que las importaciones subieron un 4.8 por ciento, marcando el segundo mes consecutivo de crecimiento”.

“En los primeros siete meses del año, las exportaciones se vieron impulsadas principalmente por productos mecánicos y eléctricos, que representaron alrededor del 60 por ciento de las exportaciones totales de China. Cabe destacar que las exportaciones de equipos de procesamiento automático de datos, circuitos integrados y automóviles registraron sólidos aumentos. En cuanto a las importaciones, si bien los volúmenes de ciertos productos energéticos a granel disminuyeron, los del petróleo crudo y la soja aumentaron. El valor de las importaciones de productos mecánicos y eléctricos también registró un crecimiento sostenido”, dijo Xinhua.

Las exportaciones de China aumentaron más de lo esperado en julio: 7.2 por ciento. Sus empresas se volvieron un ejemplo de reacomodo a los aranceles de Trump.
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, camina hacia el Jardín Sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 1 de agosto de 2025. Foto: Hu Yousong, Xinhua

