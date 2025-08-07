VIDEO ¬ Mujer se atraganta con un totopo, sale a pedir ayuda y policía de NL la salva

La pesadilla para Patricia Rodríguez comenzó cuando, tras comer un totopo, un trozo de la fritura se fue hacia sus vías respiratorias y comenzó a atragantarse.

Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).- Todas las personas pueden pasar, en algún momento de sus vidas, una situación de pánico al ahogarse mientras disfrutan de alguna comida. Esto le ocurrió a una mujer identificada como Patricia Rodríguez, quien se atragantó con un totopo en San Nicolás de los Garza, Nuevo León (NL). El video de cómo un policía le salvó la vida se está volviendo viral en redes sociales.

Internautas calificaron el acto como "heroico", luego de compartir las imágenes en las que se ve a un policía, que al observar a la mujer de 58 años pedir auxilio, se detiene y acude a su rescate.

La pesadilla para Patricia Rodríguez comenzó la tarde el martes 5 de agosto después de comer un totopo, ya que un trozo de la fritura se fue hacia sus vías respiratorias y comenzó a atragantarse.

Mientras unos policías tocan la guitarra: 🚨Policía salva a mujer que se atragantó con un totopo en plena vía pública.#policia#Mexico pic.twitter.com/wroAEc7m7U — Santiago Valdez (@SantiValdezMX) August 6, 2025

En un video grabado por una cámara de seguridad, y que ahora es ampliamente compartido en redes, puede apreciarse cómo, en el cruce de la avenida Las Flores con la calle Mirtos, en la colonia Industrias del Vidrio, de San Nicolás de los Garza, la mujer empieza a atragantarse, por lo que solicita ayuda de los transeúntes levantando los brazos y señalando su cuello.

En las imágenes se muestra que aparece una patrulla 1542 de la Policía Municipal sobre la calle. El oficial Rubén Rocha, quien conducía el vehículo, notó las señales de auxilio de la señora Patricia. Rápidamente, bajó de su vehículo y aplicó la maniobra de Heimlich.

Tras unos intentos, el procedimiento dio resultado y Patricia Rodríguez pudo recuperar el aliento. El efectivo solicitó una patrulla para descartar cualquier complicación médica. El episodio no pasó a mayores, pero generó admiración de internautas por la pronta respuesta del uniformado.