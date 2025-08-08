Juez Cogan niega petición a "El Chapo" para ver a su abogado: se equivocó de Tribunal

El "Chapo" Guzmán envió una carta desde su prisión de máxima seguridad en Colorado, donde cumple cadena perpetua, al Juez Brian Cogan denunciando que no lo dejan contactarse con su nuevo abogado y suplicó que le permitan conversar con él.

Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).– El Juez Brian Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, rechazó este jueves la petición de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, fundador del Cártel de Sinaloa, quien le suplicó que le permitieran hablar con su abogado y denunció que las autoridades penitenciarias lo mantenían aislado en la prisión de máxima seguridad de Florence ADMAX.

Cogan señaló que no es su jurisdicción y lo exhortó a presentar su petición ante la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos,(BOP, por sus siglas en inglés), dependencia que se encarga de las condiciones de contacto entre el recluso y su defensor; y la Corte Federal del Distrito de Colorado, que se encarga de las condiciones de reclusión, ya que es en ese distrito donde se encuentra ubicada la prisión.

“Como se muestra, este no es el Tribunal adecuado para solicitar tal medida y, en cualquier caso, dado que el acusado tiene un abogado recién designado en este caso, no puede solicitar tal medida en este Tribunal. Se deniega la solicitud del demandado sin perjuicio de que pueda renovarla a través de su abogado en el foro correspondiente”, resolvió el Juez.

Última Hora: El juez Brian Cogan batea al Chapo. El Chapo había pedido en una carta a Cogan que ordenara que le dejen ver a su nuevo abogado en la carcel de super maxima seguridad Florence Pero Cogan le dice que ventanilla equivocada. No es su jurisdicción. Le dice que agote… pic.twitter.com/weTKXg7T6b — Arturo Ángel (@arturoangel20) August 7, 2025

Además, agregó que al contar ya con un abogado oficialmente designado, el capo sinaloense no podría presentar solicitudes legales en su propio nombre y cualquier gestión debería hacerse a través de su abogado, pero ordenó "como cortesía" enviar una notificación al defensor de "El Chapo" y una copia al acusado a su lugar de encarcelamiento.

El pasado 15 de agosto Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, fundador del Cártel de Sinaloa y quien cumple una sentencia de cadena perpetua en Estados Unidos, envió una carta al Juez Brian Cogan para suplicarle que le permitieran hablar con su abogado, denunciando que no lo han dejado hacerlo a pesar de que había sido autorizado a reunirse con su defensor desde hace varias semanas.

"Honorable Juez Brian M. Cogan, de la manera más amable y respetuosa posible le escribo para informarle lo siguiente: el abogado José Israel Encinosa me comunicó hace tres semanas que usted había autorizado al Gobierno para que Encinosa me visitara, hablara conmigo por teléfono y me escribiera", comienza la carta del capo, escrita a mano en una hoja de cuaderno con tinta azul y letra manuscrita.

"Sin embargo, aún no se le han permitido las llamadas telefónicas; el abogado me escribió una carta hace varias semanas, pero no he recibido las dos cartas que me escribió. El abogado lleva 10 meses luchando por la autorización para las visitas y las llamadas telefónicas", afirmó Guzmán Loera en su texto.

Also new today: El Chapo sent a handwritten note to the judge who presided over his trial, asking for help getting permission to be in contact with a new lawyer. Chapo remains locked up under strict isolation at the ADX federal supermax prison in Colorado… pic.twitter.com/aWDWMlCK6R — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) August 6, 2025

Por ello, el narcotraficante le solicitó a Cogan que Encinosa lo pueda visitar y llamar por teléfono, porque "hasta el momento no se le ha permitido". "Disculpe la molestia. Hace aproximadamente un mes y medio le escribí pidiéndole que autorizara al abogado Encinosa su petición al Gobierno para que autorizara su visita", insistió.

"Le agradezco haber ordenado que se permita al abogado visitarme y hablar conmigo por teléfono, y una vez más le molesto de que ordene al Gobierno que permita las visitas y llamadas telefónicas del abogado, ya que el abogado es vital para mí. Gracias de antemano", finalizó "El Chapo", quien firmó la carta como "Joaquín Guzmán L."

La carta se dio a conocer apenas esta semana, aunque fue escrita a finales de julio. En el pasado, el Juez Cogan ha rechazado intervenir en su caso, ya que depende del Buró Federal de Prisiones de EU desde que fue sentenciado y está a disposición de esa autoridad.

Esta no es la primera vez que "El Chapo" Guzmán envía una carta al Juez Cogan. El que fuera el narcotraficante más poderoso de México –y también el más buscado– afirmó en un mensaje hecho público en abril de 2024 que no puede recibir llamadas telefónicas ni visitas en la prisión estadounidense de máxima seguridad donde cumple cadena perpetua.

Translating El Chapo… “The original letter contains only the most basic punctuation marks and is

riddled with misspellings and grammatical oddities. To make sense of the message, I have supplied the punctuation I felt would be useful and have added words, in brackets.” pic.twitter.com/IeO78jcHrt — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) August 7, 2025

Guzmán, que en el pasado era capaz de fugarse de las cárceles mexicanas aparentemente a voluntad, escribió a finales de marzo una carta que se ha conocido ahora al Juez Brian Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, quejándose de que no había podido hablar con sus hijas gemelas.

El capo del Cártel de Sinaloa condenado por dirigir una operación de contrabando de drogas a escala industrial y cumple condena en una prisión de máxima seguridad de Florence, Colorado.

En mayo de 2023, “el centro dejó de concederme llamadas con mis hijas. Y no he tenido llamadas con ellas desde hace siete meses”, escribió Guzmán. “He preguntado cuándo me van a dar una llamada con mis hijas y el personal de aquí me dijo que el agente del FBI que monitorea las llamadas no contesta. Eso es todo lo que me han dicho”.

“Es una discriminación sin precedentes contra mí”, se quejó Guzmán en su carta. “Han decidido castigarme, no dejándome hablar con mis hijas”.

El "Chapo" Guzmán dirigió el Cártel de Sinaloa en sangrientas batallas territoriales que cobraron la vida de miles de mexicanos. Escapó dos veces de prisiones mexicanas; una de ellas, a través de un túnel de un kilómetro de largo excavado desde su celda.

Tras ser extraditado a Nueva York, su juicio de tres meses incluyó historias de espeluznantes asesinatos, sobornos políticos, cocaína escondida en latas de jalapeños, y pistolas con joyas incrustadas.

Guzmán Loera también pidió al Juez que autorizara una visita de su esposa, Emma Coronel, pero no dijo cuándo se le permitió verla por última vez. Coronel también se declaró culpable de cargos de narcotráfico en 2021, pero luego fue liberada.

“Le pido que, por favor, la autorice a visitarme y que traiga a mis hijas a visitarme, ya que mis hijas sólo pueden visitarme cuando están en vacaciones escolares, ya que están estudiando en México”, escribió Guzmán.

Cogan le respondió unas semanas después diciendo que, una vez que Guzmán fue condenado, todas las disposiciones están en manos de la Agencia Federal de Prisiones (FBOP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, y que él no tenía poder para intervenir.

En su respuesta, Cogan también expresó que, tras su condena, “la Agencia Federal de Prisiones pasó a ser la única responsable” de las condiciones de reclusión de Guzmán, y que el Juez no puede cambiarlas. “En consecuencia, su petición debe ser denegada”, dijo el Juez.

En diciembre de 2023, la madre de Guzmán, de 95 años, murió en el norteño estado mexicano de Sinaloa. Mientras tanto, sus hijos, Joaquín y Ovidio Guzmán López, negocian con las autoridades estadounidenses para obtener una condena menos grave que la de su padre, en lo que se espera sea un acuerdo de colaboración inédito entre "Los Chapitos" y los fiscales estadounidenses.