Segundo Simulacro Nacional 2025: Alerta sísmica llegará a 80 millones de dispositivos

Sugeyry Romina Gándara

07/08/2025 - 4:36 pm

Más de 80 millones de personas recibirán una alerta sísmica en sus celulares el 19 de septiembre a mediodía, como parte del Segundo Simulacro Nacional 2025.

Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).- Más de 80 millones de personas recibirán en sus respectivos teléfonos celulares un mensaje de alerta sísmica el próximo 19 de septiembre al medio día, según estiman las autoridades que hoy presentaron los detalles del Segundo Simulacro Nacional 2025.

El próximo 19 de septiembre, en punto de las 12 del día, se realizará el Segundo Simulacro Nacional 2025, en el cual, por primera vez, se activará a nivel nacional una prueba de alertamiento sísmico a través de telefonía celular. Por ello, este jueves, autoridades de la Coordinación Nacional de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dieron a conocer los detalles.

Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, detalló que ese día, a las 12 del mediodía, hora del centro, se simulará un sismo de magnitud 8.1, con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que hipotéticamente tendría efectos en Guerrero, Jalisco, Ciudad de México, Colima, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

En ese momento, todas las personas con teléfono celular en México recibirán un mensaje de texto acompañado de un sonido, como parte del simulacro. La alerta, explicó la funcionaria, será gratuita, no requerirá conexión a internet ni saldo para recibirla, y se estima que llegará a más de 80 millones de personas en todo el país.

Además del envío del mensaje por celular, se activará el Sistema de Alerta Sísmica en los 14 mil 491 altavoces instalados en Ciudad de México, Morelos, Puebla, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tlaxcala. Velázquez destacó que este simulacro tiene como objetivo que la población se familiarice con el nuevo sistema de alertamiento por celular. También dio a conocer el mensaje exacto que llegará a los teléfonos móviles durante el ejercicio.

En su intervención, Jorge Luis Pérez, de la Agencia de Transformación Digital, explicó que el sistema de alertamiento masivo que se utilizará permite enviar notificaciones por SMS a zonas geográficas específicas en caso de emergencia. Detalló cómo funcionará el sistema para garantizar que el aviso llegue de manera oportuna a los dispositivos móviles.

Cuestionado sobre si habrá modelos específicos de celulares que no reciban el mensaje, Pérez indicó que algunos dispositivos fabricados antes de marzo de 2023 podrían presentar fallas, ya que no están homologados conforme a los lineamientos emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). En esos casos, muchos equipos requerirán la actualización del sistema operativo, por lo que se recomienda verificar y actualizar los teléfonos celulares fabricados antes de esa fecha.

Romina Gándara soñaba de chiquita con ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

