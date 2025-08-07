"Dato Protegido" y Gutiérrez Luna niegan derroches y denuncian campaña de difamación

La Diputada del PT, conocida como "Dato Protegido", se encuentra nuevamente en el centro de la polémica: ahora han evidenciado una vida de lujos y viajes, cuando, desde la Presidenta Claudia Sheinbaum hasta Luisa Alcalde, dirigente de Morena, han insistido en mantener el ejercicio del poder con humildad y vivir en la "justa medianía".

Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).– El Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna y su esposa, la Diputada Diana Karina Barreras, del Partido del Trabajo (PT) -mejor conocida como "Dato Protegido" porque así se tuvo que referir a ella una mujer sancionada por las autoridades electorales luego de ser denunciada por violencia política de género- desmintieron este jueves que tengan una vida llena de derroches, luego de que se exhibiera el costo de su ropa, viajes y otros detalles en pleno debate sobre los "lujos" dentro la Cuarta Transformación y sus principios de "austeridad republicana" y de vivir en la "justa medianía".

A través de un video difundido en su cuenta de Instagram, Barreras denunció que ha sido blanco de una campaña de desinformación en su contra y aclaró el precio de varios de los artículos que posee y que se dijo costaban miles de pesos.

"En fechas recientes he sido blanco de mentiras y acusaciones que tienen como objetivo desacreditar al movimiento al que pertenezco, desde las redes sociales se me ha señalado con falsedad e información fuera de contexto y hoy en este espacio quiero desmentir y aclarar", expresó.

Acto seguido mostró los objetos y detalló que el sombrero por el que se le acusó de gastar 33 mil pesos, en realidad tuvo un costo de mil 200 pesos; que los lentes de 11 mil pesos "no pasan de mil pesos" y que la blusa supuestamente valuada en 47 mil pesos costó menos de mil pesos. En cuanto a su joyería dijo que la pieza la tiene desde hace 13 años, cuando contrajo matrimonio y no ostentaba cargo alguno y aseveró que sólo tiene dos relojes "debidamente declarados, pero no son los modelos ni son del valor que se ha querido difundir".

Diana Karina Barreras también desmintió tener una hermana de nombre María de los Milagros y negó que haya habido nepotismo en el caso de una de sus hermanas que trabaja en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desde hace 21 años y que ingresó a tal sitio cuando ella cursaba la universidad.

"Soy una mujer convencida de que el poder se ejerce con humildad. Hay intereses detrás de esta campaña que busca manchar a una mujer por el simple hecho de alzar la voz, trabajar con firmeza y no dejarse doblegar. A las personas del movimiento, a los ciudadanos, de buena fe, les ofrezco una disculpa si esta campaña de desinformación les causó molestia, desconcierto o decepción", indicó.

Por su parte, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, desmintió que haya pagado 8 mil 500 dólares para asistir a una fiesta exclusiva durante la Fórmula 1 y acusó que hay personas detrás de estos señalamientos que sólo buscan fama fácil.

"Hay personas que dicen mentiras por fama fácil; inventó que tengo un reloj de 800 mil pesos basado en una foto con Ozzy Osbourne, cuando lo conocí, no existía ese reloj, tendría que haber viajado en el tiempo para comprarlo", dijo en entrevista para Radio Fórmula.

Este jueves, el diario Reforma reveló que Barreras, junto con su esposo, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, asistieron a una fiesta exclusiva de la Fórmula 1, durante el Gran Premio de México que se llevó a cabo en octubre de 2024, cuyos boletos rondan los 8 mil 500 dólares, unos 158 mil pesos mexicanos. El sueldo neto mensual de los diputados –en este caso, ambos– es de 79 mil pesos, ya después de las deducciones de impuestos y de la seguridad social.

Aqui podemos ver al diputado @Sergeluna_S y a la diputada #DatoProtregido usando un par de chamarras Moncler de 26 mil pesos cada una, sumando 52 mil pesos más al total... pic.twitter.com/458xyuzv3R — Jorge Garcia Orozco (@jorgegogdl) August 5, 2025

Aqui la diputada #Datoprotegido usando una blusa Valentino de 2,180 euros (47,600 pesos). Porque Shein nunca fue suficiente 🥺 pic.twitter.com/cWyRZrswhB — Jorge Garcia Orozco (@jorgegogdl) August 6, 2025

En su edición impresa, el mismo diario publicó este jueves una serie de prendas de vestir de alta gama que tanto Gutiérrez Luna como "Dato Protegido" han mostrado en sus propias redes sociales: mocasines de 17 mil pesos, mochilas pequeñas de 12 mil pesos, chamarras de 26 mil pesos, blusas de más de 47 mil pesos, y relojes de entre 185 y 377 mil pesos más de mil 350 salarios mínimos en este último caso.

Uno de los que ha documentado las evidencias y detalles de la propia pareja de diputados en sus redes sociales es Jorge García Orozco, profesor universitario de Guadalajara. Por ejemplo, mostró cómo Gutiérrez Luna publicó una foto de una botella de champaña Cartier, que la exclusiva tienda solamente regala –no vende ni comercializa– a clientes que han adquirido más de un millón de pesos en joyas.

Otro ejemplo son los viajes: la pareja ha visitado, por ejemplo, Madrid, la capital española, donde una foto de ambos los muestra con chamarras de la marca Moncler, cada una con un valor de más de mil 200 euros, es decir, 26 mil pesos mexicanos. En el pleno de San Lázaro, "Dato Protegido" se ha mostrado con blusas marca Valentino de 47 mil pesos.

García Orozco también destaca una pintura del mexicano Vladimir Cora, que se aprecia en un video durante el cumpleaños de Barreras. Las obras de este artista se venden entre 250 mil y un millón de pesos.

En videos –ahora ya ocultos o eliminados por los diputados en sus perfiles– "Dato Protegido" presume de la entrega de cobijas en la época de invierno en Sonora. Lo hace vistiendo una chamarra de mil 500 euros, unos 32 mil pesos. Barreras había sido cuestionada antes por denunciar a una ciudadana ante el Tribunal Electoral por violencia política, por lo que el órgano electoral obligó a la persona a disculparse a lo largo de 30 días en redes sociales, dirigiéndose a la Diputada del PT como "Dato Protegido".

La pareja de diputados oficialistas también ha presumido en sus redes viajes a Tokio, por ejemplo, donde fue captado Andrés Manuel López Beltrán, el Secretario de Organización de Morena, otro de los señalados por la polémica de sus viajes de lujo mientras presumen sus principios de "austeridad" y "justa medianía".

Sheinbaum: El poder se ejerce con humildad

La Presidenta Sheinbaum aseguró el miércoles que no iba a entrar en debate sobre la carta que publicó López Beltrán por su polémico viaje a Tokio, pero reiteró su posición de que el poder se ejerce "con humildad" y que es el pueblo de México quien los juzga.

"¿Alusión a mí [por la carta]? No, ¿por qué? No voy a entrar a un debate sobre este tema particular. Mi posición la voy a defender siempre, porque es mi convicción, es que el poder, cualquiera que se tenga, se debe ejercer con humildad, con sencillez, porque nosotros nos debemos al pueblo", dijo al ser cuestionada por la carta del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

"Cualquiera: sea la Presidenta, sea un Diputado, un Senador, algún otro encargo, porque los partidos políticos son instituciones públicas que reciben recursos públicos. Todos debemos dar cuenta. El poder debe ejercerse con humildad. El poder es humildad, esa es mi recomendación a todas y todos, incluso no sólo de Morena o partidos aliados, a todas y todos. A nosotros nos juzga uno solo, que son millones, el pueblo de México", añadió.

La Presidenta Sheinbaum detalló que lo más importante "es que somos ciudadanos con un encargo, pero somos pueblo". "Debemos actuar como ciudadanos, desde que salimos de nuestra casa hasta que llegamos al trabajo. Nosotros tenemos una responsabilidad política. El poder se ejerce con humildad. Y nos juzga el pueblo, nadie más", completó.

Luisa María Alcalde: Pongan el ejemplo, no lujos

Luisa María Alcalde, la dirigente nacional de Morena, afirmó este mismo jueves que los dirigentes y funcionarios públicos tienen que poner el ejemplo de la "justa medianía", luego de la polémica por los viajes de lujo a diferentes partes del mundo, incluidos aquellos del Secretario de Organización del partido guinda, Andrés Manuel López Beltrán, que han permitido, según la presidenta morenista, que la derecha lleve a cabo una "campaña" en su contra.

"Él viajó con sus recursos. No cometió ni un acto de corrupción, ni un delito, ni una falta. Viajó igual que los otros compañeros, a diferencia de antes, que viajaban en aeronaves de los gobiernos federales, estatales, en helicópteros, subían en Las Parejas y aterrizaban en campos de golf. Entonces, es distinto", dijo la dirigente morenista en una rueda de prensa desde Morelos.

"Dicho esto, sí es importante, sobre todo por el ambiente y la campaña que se quiere generar, que nosotros reforcemos la idea de que nuestros dirigentes tienen, aunque se tengan los recursos de ponerse por ejemplo ropa muy cara, un abrigo de piel de no sé qué cosa, puede ser, pero no hacerlo, porque somos dirigentes de un movimiento que tiene que poner el ejemplo de la justa medianía. Eso es", pidió.

Alcalde además señaló la "evidente campaña" en contra de Morena. "Es obvia. Tenemos que ser conscientes y tener claridad de que esto se trata de una campaña de la derecha que quiere debilitar nuestro movimiento, que es de la gente para la gente. Si se debilita Morena ¿qué queda: el PRIAN, el PRI, el PAN, ‘Alito’?", cuestionó.

Es una campaña, añadió Alcalde, que no se centra solamente en López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, sino que "es sistemática intentando instalar una narrativa". "Y esa narrativa es: todos son iguales, mírenlos. Tan iguales que viajaron a Europa… Pues no. Viajar a Europa no es un delito, ni un acto de corrupción, viajar a Japón no es un delito ni un acto de corrupción. Porque se viaja con recursos propios", explicó.

Y es que Barreras y Gutiérrez Luna no son los únicos. El año pasado, Antonio Flores Guerra, Diputado local del PT por Coahuila, quien se ha visto involucrado en varias polémicas debido a su ostentosa manera de vivir, fue captado conduciendo un Lamborghini por las calles de Múzquiz, municipio del estado mexicano de Coahuila.

En agosto de 2024, José Luis García Parra, coordinador de asesores de la Mesa Directiva del Senado, tuvo que devolver un automóvil de lujo al ser exhibido en redes sociales.

Meses antes de ese 2023, en enero, la Senadora Claudia Balderas Espinoza que aún era parte de Morena fue denunciada por no haber pagado la renta de 200 mil pesos en el departamento de la colonia del Valle en donde vivía. En ese momento la dueña del inmueble la acusó del impago al tiempo que expuso cómo la legisladora vestía ropa de marcas de lujo como Balenciaga y Gucci.

En diciembre de ese mismo año, Balderas Espionza renunciaría a Morena para sumarse al Partido Revolucionario Institucional, cuyo dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas también ha sido exhibido en autos de lujos y de poseer una mansión de 300 millones de pesos en Campeche.