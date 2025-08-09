Tres planes para hacer en familia estas vacaciones sin alejarse de la ciudad

Además de los clásicos como Chapultepec, el Zócalo de la ciudad y Bellas Artes, hay opciones para disfrutar con la familia en vacaciones.

Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).- Cuando se trata de vacaciones no es necesario salir de la ciudad para descubrir algo nuevo o pasar un buen momento; incluso puede ser momento para aprovechar que muchos se alejan de la capital, así que es momento de redescubrir la propia ciudad.

El turismo local está lleno de opciones cada vez más divertidas, accesibles y cómodas para pasar tiempo de calidad sin tener que alejarse demasiado. Para unas vacaciones fuera de lo común, la app de DiDi compartió con los lectores de Mundano una serie de planes para hacer en familia.

Un día entre dinosaurios

¿Museos clásicos? Mejor algo diferente. El Museo del Mamut es una opción en la que las familias se podrán encontrar y maravillar con fósiles reales de mamuts y otros animales prehistóricos hallados en la zona. Un plan perfecto para niñas, niños y adultos curiosos. Ideal si viven en el norte y quieren cambiarle un poco al típico paseo por Chapultepec.

Granja, actividades al aire libre y contacto con animales

Al sur de la ciudad hay un rancho que es un verdadero parque de diversiones para los más pequeños (y los no tanto). En este lugar pueden convivir con animales de granja, subirse a la tirolesa, montar a caballo, participar en talleres y disfrutar espectáculos educativos. Un plan diferente para pasar un día completo al aire libre, rodeados de naturaleza.

Entre las opciones están Rancho Mágico en Tlalpan, ahí tienen becerros, borregos y conejos; además de Granja Integral San Martín, en San Miguel Topilejo, Tlalpan.

Escapada urbana a Los Dinamos: bosque, río y rutas sencillas

Para las familias que buscan aventura, Los Dinamos en Magdalena Contreras es el combo perfecto de bosque, río, senderos y restaurantes rústicos; tiene juegos, miradores, clima fresco y muchas opciones para pasarla increíble al aire libre. Es importante protegerse del sol y llevar gorra, agua e ir con impermeables o chamarras.