Los huaraches Adidas es el último caso, pero el plagio del arte indígena es constante

Por años, empresas grandes empresas internacionales, principalmente de la moda, han retomado diseños de los pueblos originarios de México para sus propias prendas sin dar el reconocimiento intelectual y económico que corrresponde a las comunidades indígenas.

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).- Bajo el nombre de "Oaxaca Slip-On", el diseñador mexicoamericano Willy Chavarría y la trasnacional Adidas presentaron unos huaraches inspirados en el calzado tradicional del municipio de Villa Hidalgo Yalalag, ubicado en la Sierra Norte de Oaxaca, hecho que indignó a los mexicanos, incluidos el Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, quien exigió que se suspenda la comercialización del calzado, y la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien adelantó que pedirán un resarcimiento ante el plagio al arte indígena que constituye.

Marina Núñez Bespalova, subsecretaría de Cultura, dio a conocer que se llevarán a cabo unas pláticas con la multinacional Adidas, con apoyo de la Secretaría de Cultura, para que se procesa al resarcimiento pueblo de yalalag, en Oaxaca, que el fue la víctima de la apropiación cultural, lo que confirmó la mandataria federal, quien dijo que por una lado están analizando la parte jurídica para apoyar a la comunidad afectada y por otro están a la espera de las pláticas y de cómo se va a dar ese resarcimiento, par que, con base en eso, decidan si procede jurídicamente o no.

“Adidas y un diseñador de origen norteamericano hicieron apropiación cultural indebida de unos huaraches que pertenecen a la tradición del pueblo de yalalag, en Oaxaca, ya se puso en contacto Adidas con el Gobierno del estado de Oaxaca, van a iniciar ya pláticas y llevan el apoyo de la Secretaría de Cultura, a través del indautor, porque así lo dicta la ley de patrimonio. Comenzarán esas pláticas sobre todo para el resarcimiento al pueblo que se vio plagiado y que sufrió esta apropiación cultural”, dijo Núñez Bespalova.

“En este momento va a ser la plática para ver si hay un resarcimiento, en realidad es una propiedad intelectual colectiva, entonces, tiene que haber un resarcimiento, tiene que cumplirse con la ley de patrimonio y vamos a ver si en la plática se resuelve y si no, ya estamos ya estudiando también la vía legal”, agregó la Presidenta Sheinbaum en su habitual conferencia matutina, quien recordó que no es la primera vez que se da este tipo de plagios, por lo que, anunció, el Gobierno federal ya trabaja en una ley para evitar que esas situaciones sigan ocurriendo.

“Sí, estamos viendo la parte jurídica para poder apoyar a los pueblos [afectados por la apropiación cultural], muchas veces grandes empresas toman productos, ideas, diseños de comunidades indígenas de nuestro país, de hecho estamos trabajando una ley para garantizar, además de lo que ya existe, y en cierta manera están usurpando la creatividad de un pueblo originario", añadió la Jefa del Ejecutivo federal.

Luego de que el diseño de los huaraches, que Chavarría hizo en colaboración con la marca alemana Adidas, fue presentado en el Museo de Arte de Puerto Rico y el modelo de huaraches, el mandatario oaxaqueño anunció que analiza presentar una denuncia por presunta apropiación cultural, por lo que buscaría un acercamiento con la comunidad yalalteca para trabajar juntos en la mismas, que también contempla el uso no permitido del estado.

"Estos huaraches son del estilo de Yalalag. Estamos por primera vez viendo a este diseñador que se llama Willy Chavarría, está en colaboración con Adidas y presentó este modelo de huarache reinterpretado, que es propio de Oaxaca", dijo el Gobernador en rueda de prensa al hablar sobre el tema del que destacó que la promoción de elementos culturales sin consentimiento de las comunidades constituye no solo a una falta de sensibilidad social, sino a un riesgo reputacional que impacta en la percepción del valor de una marca.

El mandatario subrayó que la adopción de elementos culturales de la comunidad zapoteca de Villa Hidalgo Yalálag con fines comerciales, así como el uso del nombre “Oaxaca” sin consentimiento previo, libre e informado, representa una violación a los derechos colectivos, transgrede las leyes mexicanas y contraviene instrumentos internacionales en materia de Salvaguardia del Patrimonio Cultural, por lo que su Gobierno pidió suspender inmediatamente la promoción y comercialización del modelo,

“Lamentablemente, este caso se suma a una larga lista de apropiaciones indebidas cometidas por marcas internacionales que, al invisibilidad a los verdaderos creadores del patrimonio cultural, reproducir y perpetúan dinámicas de despojo y exclusión", indicó. “Este pronunciamiento no es un acto aislado, sino parte de un esfuerzo institucional por reivindicar a las comunidades que, sistemáticamente, han sido marginadas, discriminadas y despojadas en nombre de la tendencia", se lee en un boletín emitido por el Gobierno de Oaxaca.

Pero esta no es la primera vez que grandes empresas internacionales recurren a diseños de los pueblos originarios, mismos que plagian, para adaptarlos a sus prendas. Por ejemplo, en julio de 2023, el Gobierno federal dio a conocer que envió una carta a la empresa china Shein, en la que se pronunciaba en contra de la apropiación cultural indebida de varias prendas de la cultura e identidad del pueblo nahua de San Gabriel Chilac, en Puebla.

En octubre de 2022, la escritora e historiadora Beatriz Gutiérrez Müller reclamó a la firma de moda estadounidense Ralph Lauren el plagio que ésta marca hizo de diseños mexicanos. A través de su cuenta de Instagram, publicó una fotografía en la que evidenció que entre las prendas que la marca de ropa puso en venta en ese momento se encontraban algunas que manetnían similitudes con los sarapes originarios de Contla y Saltillo, Coahuila.

Al acusar el plagio en el que habría incurrido Ralph Lauren, la empresa con sede en Nueva York que sacó a la venta un suéter y una falda con diseños originarios de las comunidades mexicanas, Gutiérrez Müller condenó el hecho y pidió a la marca reconocer y retribuir a las comunidades por los derechos de autor.

“Oye Ralph: ya nos dimos cuenta de que te gustan mucho los diseños mexicanos, sobre todo los que elaboran culturas ancestrales que preservan la tradición textilera. Sin embargo, al tú copiar estos diseños incurres en el plagio, y como sabes, el plagio es ilegal e inmoral. Por lo menos reconócelo. Y ojalá resarzas el daño a las comunidades originarias que hacen ese trabajo con amor y no con fines lucrativos millonarios”, escribió la historiadora.

Uno de los plagios más recurrentes es a los bordados originarios de Tenango de Doria, Hidalgo. En 2008, la marca francesa de lujo Hermes los copió para plasmarlos en mascadas de seda; En 2014, Pineda Covalín, una marca mexicana usó esos diseños de bordados para una colección de bolsas. Ese mismo año, la diseñadora neoyorkina Mara Hoffman plagió los mismos diseños y los plasmó en una de sus colecciones de vestidos y trajes de baño.

En 2015, Nestlé también reprodujo bordados de Tenango de Doria y los utilizó en una campaña de Chocolate Abuelita; en 2016, Pottery Barn, firma originaria de Estados Unidos, usó esos bordados en cojines y cobertores; en 2017, la empresa de modas Mango fabricó suéteres con esos diseños; mientras que Yuya, la youtuber mexicana, utilizó los diseños en los empaques de su colección de maquillajes, según información recogida por la Organización Impacto.

En 2018, los mismos diseños hidalguenses fueron utilizados por la indonesa Bartik Amarillis, lo mismo que That’s it, que vendió tenis con los bordados en Liverpool, y que Marks and Spencers utilizó en sábanas; en 2019, la marca española Desigual los plasmó en varias prendas, aunque en degradado; y la firma francesa Louis Vouitton lanzó una colección de sillas de las que una fue decorada con diseños otomíes originarios, también, de Tenango de Doria.

En 2020, una nueva colección de la marca Carolina Herrera, llamada Resort 2020, diseñada bajo la dirección creativa de Wes Gordon, incluyó piezas que reprodujeron la iconografía característica de los famosos bordados de Tenango de Doria, Hidalgo, lo que evidencia cómo de manera constante las grandes empresas de la moda han recurrido a este tradicional bordado hidalguense.

En 2015, la diseñadora francesa Isabel Marant también se apropió de elementos tradicionales de la cultura mixe de Oaxaca. También la mundialmente conocida Nike fue acusada de apropiación cultural en 2016, luego de que estampó tenis con iconografía de origen huichol, mismo año en que Rapsodia, de Argentina, plagió bordados de artesanas de San Antonino Castillo de Velasco, Oaxaca, para utilizarlos en vestidos y blusas.

En 2017, Intropia, marca española, plagió el huipil tradicional de San Juan Bautista Tlacoatzintepec, Oaxaca, para crear un vestido. Mientras que Madewell imitó brocados de San Andrés Larrainzar, Chiapas, para el estampado de una blusa. La española Zara, de grupo Inditex, plagió bordados de Aguacatenango, Chiapas, para una blusa-chaleco, lo que repitió en 2018, pero ahora para plasmarlos en una chamarra.

Dior utilizó diseños de macramé de artesanas de San Juan, Chamula, Chiapas, para crear bolsos y pulseras en 2018, año en que Forever 21 utilizó iconografía de prendas de San Gabriel Chilac, Puebla, para blusas con bordado industrial. La indonesa Bartik Amarillis usó, junto con los de Hidalgo, bordados originarios de Santiago Yaitepec, Oaxaca. Además, la británica Star Mela utilizó diseños de bordados de las comunidades de Aguacatenango y San Juan Chamula.

En 2019, J Marie Collections reprodujo la iconografía de las blusas tradicionales de San Antonino Castillo de Velasco, Oaxaca, nuevamente, las cual plasmó en prendas muy parecidas a las originales, misma que presentó como inspirada en San Miguel de Allende, Guanajuato. La diseñadora estadounidense también ha sido señalada por usar en su línea blusas, faldas y vestidos, iconografía de los huipiles de San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca, y por un modelo de blusa con corte e iconografía de San Vicente Coatlán, Oaxaca.

También en 2019, una supuesta empresa de maquila que comercializa bajo el nombre de Somya, fue señalada por poner a la venta en tiendas de autoservicio unas blusas de tela comercial color amarillo con bordado industrial copiado de la iconografía tradicional de la blusa de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, según el recuento que elaboró la Organización Impacto.

En 2021, se evidenció a la empresa española Oysho por vender una bolsa que tiene el mismo diseño que la Bolsa Hamaca de San Andrés Larráinzar, Chiapas. Ese mismo año, también se acusó a la marca de lujo australiana Zimmermann de plagiar dos textiles de la comunidad indígena mazateca de Oaxaca, quienes ese mismo año denunciaron en redes sociales a la empresa Levi's México por apropiarse de sus diseños por medio de la colección "Draco".

Las Artesanas mazatecas explicaron que la marca extranjera omitió el nombre de las artesanas y artesanos que realizaron el trabajo de bordado. Por medio de un comunicado publicado en Twitter, el colectivo de artesanas llamado "Las mujeres de Texturas de Oaxaca" lamentó que la marca realizara lo que ellas consideraron "otro ejercicio de apropiación cultural y de invisibilización de las personas y comunidades que estamos detrás de las piezas bordadas".

En agosto de 2022, artesanas de Oaxaca se manifestaron en la capital del estado contra Ivette Morán, presidenta del DIF estatal y esposa del Gobernador Alejandro Murat, a quien acusaron de apropiarse de los diseños que ellas bordan tradicionalmente. “Ivette, despojaste y robaste los diseños de las artesanas de Oaxaca” e “Ivette, convertiste nuestra cultura en moda chafa para tus amigas”, gritaron las artesanas para expresar su indignación por ese plagio.

En 2024, la periodista Paola Rojas fue acusada de apropiación cultural por usar indebidamente el nombre de la comunidad Mixes, mismo que fue retomado por la comunicadora para su marca de mezcal artesanal, denominado "Mixes", hecho que fue duramente criticado por los internautas y por diversos personajes de la política, incluido el Gobernador Jara y la Diputada federal del Partido del Trabajo (PT), Aracely Cruz.

Por su parte, el activista Joaquín Galván envió un mensaje a la conductora Paola Rojas con los siguientes cuestionamientos: "Disculpe Paola Rojas, ¿nos puedes explicar qué esquema contractual estableció con los productores ayuujk del mezcal que ofreces con tu marca? ¿Quién te autorizó registrar 'Mixes' como particular siendo una palabra colectiva para nombrar a nuestros pueblos?"

🚨 VAN A PROCEDER LEGALMENTE EN CONTRA de @PaolaRojas Explica el gobernador de Oaxaca que la conductora de @ImagenTVMex y sobrina de @FelipeCalderon violentó la Ley de Propiedad Industrial y la Ley General de Cultura y Derechos para el registro de su marca. En… pic.twitter.com/nbduUUBIaK — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) October 28, 2024

Aunque desde años antes ha existido una Ley para evitar este tipo de apropiaciones, en enero de 2022, se expidió la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, con la que el Congreso de México, argumentó, busca que se reconozcan y garanticen los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos del país.

“Reconocer y garantizar el derecho de propiedad de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas sobre los elementos que conforman su patrimonio cultural, sus conocimientos y expresiones culturales tradicionales, así como la propiedad intelectual colectiva respecto de dicho patrimonio” se indicó en la Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En el documento se detalló que se comete apropiación indebida cuando una “persona física o moral nacional o extranjera” toma sin autorización, para sí misma o para un tercero, elementos que formen parte del patrimonio cultural de un pueblo o comunidad, ya sea de origen indígena o afromexicano, y pese a que quienes retomen los diseños originales, argumenten que la creación se inspiró en las “manifestaciones culturales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”.

La Ley también contempla que alguna persona o empresa pueda obtener el consentimiento y la autorización de las comunidades indígenas y afromexicanas para utilizar, aprovechar o comercializar los elementos que conforman su patrimonio cultural, siempre y cuando se determine “una distribución justa y equitativa de beneficios”.

Pero pese a que en la legislación se establecieron multas que van de las dos mil a las 50 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), dependiendo del tipo de falta en el que una empresa o persona haya incurrido, en México no existe precedente alguno en el que las autoridades hayan ejercido acciones penales por algún delito de este tipo.

Y aunque a nivel internacional existen convenciones y declaraciones que tiene el objetivo de proteger la cultura tradicional y popular de los pueblos, las cuales encabeza la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), como la convención para impedir la importación, la exportación y transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales, México no ha recurrido a estos para impedir que las grandes empresas se apropien de las manifestaciones culturales de los pueblos originarios del país.

Con información de Dulce Olvera