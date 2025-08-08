Gobierno de Oaxaca y Secretaría de Cultura exigen frenar venta de huaraches de Adidas

El Gobierno de Oaxaca y la Secretaría de las Culturas y Artes (Seculta) aseguraron que la marca Adidas se apropió de diversos elementos culturales de la entidad para su lanzamiento "Oaxaca Slip-On".

Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).-El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, condenó este jueves la presunta apropiación cultural de los huaraches "Oaxaca Slip-On" de Adidas y exigió la suspensión inmediata de la comercialización del calzado del diseñador mexicoamericano Willy Chavarría que hizo en colaboración con la marca alemana.

De acuerdo con un comunicado, el mandatario estatal destacó que la promoción de elementos culturales sin consentimiento de las comunidades constituye no solo a una falta de sensibilidad social, sino a un riesgo reputacional que impacta en la percepción del valor de una marca.

Además, indicó que la adopción de elementos culturales de la comunidad zapoteca de Villa Hidalgo Yalálag con fines comerciales, así como el uso del nombre “Oaxaca” sin consentimiento previo, libre e informado, representa una violación a los derechos colectivos, transgrede las leyes mexicanas y contraviene instrumentos internacionales en materia de Salvaguardia del Patrimonio Cultural.

Por lo anterior, el Gobierno de Oaxaca pidió suspender inmediatamente la promoción y comercialización del modelo, llevar un proceso de diálogo y reparación de agravios con la comunidad Villa Hidalgo Yalalag y con la Administración pública estatal, y el reconocimiento público del origen cultural de los diseños apropiados.

“Lamentablemente, este caso se suma a una larga lista de apropiaciones indebidas cometidas por marcas internacionales que, al invisibilidad a los verdaderos creadores del patrimonio cultural, reproducir y perpetúan dinámicas de despojo y exclusión", indicó. Desde Oaxaca, nos pronunciamos para proteger el trabajo de nuestras comunidades. Este no es un acto aislado, sino parte de un esfuerzo institucional por reivindicar a las comunidades que, sistemáticamente, han sido marginadas, discriminadas y despojadas en nombre de la tendencia.… pic.twitter.com/J25eAW8nf3 — Salomón Jara Cruz (@salomonj) August 7, 2025

“Este pronunciamiento no es un acto aislado, sino parte de un esfuerzo institucional por reivindicar a las comunidades que, sistemáticamente, han sido marginadas, discriminadas y despojadas en nombre de la tendencia", se lee en el boletín emitido por el Gobierno de Oaxaca.

El diseño, que fue presentado en el Museo de Arte de Puerto Rico por el diseñador Willy Chavarría, utiliza el nombre del estado al llamarse "Oaxaca Slip-On", inspirado en el calzado tradicional de Villa Hidalgo Yalalag, en la Sierra Norte de Oaxaca.

De acuerdo con fotos que publicó en su Instagram, el diseño de Chavarría es un huarache tradicional de cuero negro con el tejido clásico cruzado y lo mezcla con una suela alta tipo tenis, parte de la estética de Adidas.

Por su parte, la titular de la Secretaría de las Culturas argumentaron que la marca se apropió de diversos elementos culturales de la entidad, lo cual constituye a una falta de sensibilidad social y una violación a los derechos humanos colectivos por parte de la marca.

Secretaría de Cultura condena apropiación de Adidas

La titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, mostró su rechazo a la apropiación cultural cometida por la marca Adidas y el diseñador Willy Chavarría, debido a que no contaron con la autorización de la comunidad originaria de Villa Hidalgo Yalálag, en Oaxaca.

Desde la Secretaría de @cultura_mx manifestamos nuestro rechazo a la apropiación cultural cometida por la marca Adidas y el diseñador Willy Chavarría, quienes, sin contar con la autorización de la comunidad, hicieron uso del diseño tradicional de los huaraches de Villa Hidalgo… — Claudia Curiel de Icaza (@ccurieldeicaza) August 7, 2025

Por medio de sus redes sociales, la funcionaria que el uso del diseño tradicional de los huaraches de Yalálag constituye una práctica que afecta los derechos colectivos de las comunidades originarias, y que compromete el respeto al patrimonio cultural, considerado pilar esencial de su identidad y memoria histórica.

“Estas prácticas afectan los derechos colectivos de las comunidades originarias y ponen en riesgo el respeto debido a su patrimonio cultural“, escribió en una publicación en X, antes Twitter.

Curiel también informó que la Secretaría de Cultura federal respalda el pronunciamiento de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, con el objetivo de emprender acciones legas sobre la marca.

Finalmente, el Gobierno de Oaxaca consideró a esta nueva denuncia una oportunidad para reconfigurar la relación entre las industrias creativas y los pueblos originarios del estado, a fin de actuar bajo los valores de ética, sensibilidad y coherencia.

“La apropiación cultural ya no puede reducirse a una discusión sobre copyright, inspiración, o estética. Hoy forma parte de una conversación global sobre poder, economía y responsabilidad social en el que las marcas -especialmente aquellas con gran alcance- deben actuar bajo valores", expresó.

Esta no es la primera vez que suscita un hecho similar, ya que en julio de 2023, el Gobierno federal dio a conocer que envió una carta a la empresa china Shein, en la que se pronunciaba en contra de la apropiación cultural indebida de varias prendas de la cultura e identidad del pueblo nahua de San Gabriel Chilac, en Puebla.

En enero de 2021 también se acusó a la marca de lujo australiana Zimmermann de plagiar dos textiles de la comunidad indígena mazateca de Oaxaca, y en 2015 la diseñadora francesa Isabel Marant se apropió de elementos tradicionales de la cultura mixe, también de Oaxaca.