Si dependemos del gas de EU, cierra y quedamos a oscuras: Director de Pemex

Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).- El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, advirtió que la dependencia de gas estadounidense es un problema de seguridad nacional que pone a México en una situación de vulnerabilidad, pues en caso de que Estados Unidos detenga el suministro, el país podría quedarse a oscuras.

"El combustible más utilizado en México es el gas y ese gas más del 60 por ciento sirve para la generación de energía eléctrica y el gran drama, el gran problema que tenemos a nivel nacional es que la mayor parte viene de los Estados Unidos, es comprado, es importado. No lo producimos nosotros, porque no somos un país petrolero, somos un país gasero. Entonces, lo que tenemos que hacer es sacar gas para reducir la dependencia, la enorme dependencia que tenemos de los Estados Unidos no es dependencia simple, es vulnerabilidad. Si Estados Unidos nos cierra la llave, México se queda a oscuras porque la mayor parte se necesita para electricidad", expresó durante el Foro Nacional de Energía en el Senado de la República.

Rodríguez Padilla explicó que la dependencia del gas se dio en el marco de integración económica con Estados Unidos, pero señaló que actualmente esa integración se está rompiendo con las medidas adoptadas por el Gobierno de Donald Trump, lo que representa un problema de seguridad nacional para México.

“¿Y quién nos garantiza que nos lo van a dar eternamente, sobre todo, con los cambios que hay en los Estados Unidos? Entonces es un problema de seguridad nacional el que tenemos. ¿Y cuál es la responsabilidad del director de Pemex? Es ir a buscar ese gas donde esté, ir a buscar donde lo tenemos, lo tengamos en Campeche, en Veracruz, en Tamaulipas, en Puebla, en Baja California [...] Hay que buscar en todos lados, hay que ver cómo le podemos hacer y cuánto nos va a costar. Pero no nos podemos limitar como país a decir ¡vamos a seguir con la dependencia'. Tenemos que hacer el esfuerzo", dijo.

El director de Pemex detalló que la empresa del Estado produce 3 mil 500 millones de pies cúbicos diarios de gas, pero el autoconsumo sólo deja disponible en el mercado mil 500 millones. A la par, estimó que México importa más de 7 mil millones de pies cúbicos diarios de gas desde Estados Unidos, incluso, detalló que hay meses en los que el país depende en hasta 96 por ciento del gas de Estados Unidos.

"La dependencia es brutal y nos pueden cerrar la llave", insistió y recordó que esto ya ha sucedido en dos ocasiones, una en el año 2000 cuando California tuvo una crisis energética y Estados Unidos suspendió los envíos de gas para resolver los apagones en varias ciudades de la región.

El segundo, comentó, fue en febrero de 2012 cuando un vórtice polar provocó un apagón en Texas que suspendió los envíos de gas y disparó los precios hasta en 600 veces.