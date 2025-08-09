Catfecito, un lugar para tomarse un café, disfrutar de los gatos y de paso ayudarlos

¿Qué tal darse un respiro con un café o un chocolate con un gatito a un lado que ayude a relajarse? Este es un lugar especial para quienes aman a los gatos y buscan ayudarlos.

Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).- Para quienes aman a los gatos hay un lugar muy especial en el que pueden tomar un café y estar rodeados de gatos, acariciarlos e incluso adoptar a uno y llevarlo a casa; se trata de Catfecito.

Gato Consentido de Grisis nos invitó a conocer Catfecito, este lugar forma parte de la asociación civil "La Casa del Gato Gazzu" fundada por Helena Zulbarán hace 20 años; Helena compartió en entrevista a SinEmbargo que un día sus papás le dejaron tener un gatito, por lo que ella fue a una verdulería donde había varios en una caja y se enamoró de uno pequeño al que llamó Gazzu.

"Hubo un momento en que hice un click mágico en mi vida y dije: "es que yo quiero hacer esto toda la vida." Hay muchos gatos allá afuera que necesitan amor y yo tengo mucho amor que compartirles. Entonces empecé pues a ayudando a los vecinos, amigos a dar gatos en adopción. Fue pasando la vida y afortunadamente encontré mucha gente valiosa a mi alrededor que me ayudaron a crear este proyecto, que me fueron enseñando cómo hacerlo de manera adecuada", explicó.

La asociación ha ayudado a muchos gatitos y continua haciéndolo, "en este momento tenemos más de 100 michis, además tenemos la capacidad de apoyar entre 5 y 10 michis en casos muy graves; podemos dar hasta 300 gatos en adopción al año", agregó Helena.

Catfecito es un espacio que permite estar en contacto con los gatos y hasta adoptar uno si es que el visitante conecta con alguno o está buscando un gatito para que lo acompañe en su hogar.

¿Qué pedir el Catfecito?

"Algo padrísimo el cafecito es que dejamos volar la imaginación siempre de la garrita de los gatos y tenemos hamburguesas en forma de gato, pasteles en forma de gato, bebidas con orejitas, con bigotes y esto está padrísimo porque es una forma increíble de ayudar. Tú te llevas un menú rico, supervistoso así para el Instagram, pero además el 100 por ciento se convierte en donativo para que nosotros podamos seguir apoyando a estos gatitos", contó Zulbarán.

Nuestra recomendación son las crepas acompañadas de una taza de café (las tazas tienen decoración gatuna) o un chocolate con malvaviscos, pero cuidado, hay gatitos que intentarán robar tu comida, así que hay que estar atentos.

¿Los gatos se bañan?

Ya en Catfecito, aprovechamos para resolver una duda qu epueden tener los dueños de gatitos. La mayoría de los michis no gustan del agua por lo que bañar a un gato con agua y shampoo tradicional puede ser todo un reto. También hay otra opción para mantener su higiene y con ella su salud y bienestar, como los productos de aseo en seco.

Gato Consentido compartió algunos tips para bañar en seco a los gatos:

Paciencia . Los gatos son animales muy sensibles y no gustan de cambios bruscos, por eso hay que tomarse el tiempo necesario para su baño.

. Los gatos son animales muy sensibles y no gustan de cambios bruscos, por eso hay que tomarse el tiempo necesario para su baño. Introducir el producto gradualmente . Una técnica es dejar cerca el producto así puede olerlo, también rociar o aplicar un poco en las manos y dejar que el minino huela ayuda.

. Una técnica es dejar cerca el producto así puede olerlo, también rociar o aplicar un poco en las manos y dejar que el minino huela ayuda. Asociar con cosas buenas. Hacer que el gato relacione ese producto con algo positivo, por ejemplo, cada que el felino tenga una respuesta agradable al envase o al olor o se porte tranquilo al colocarle el shampoo hay que darle un premio (un snack, caricias, un juguete).

Hacer que el gato relacione ese producto con algo positivo, por ejemplo, cada que el felino tenga una respuesta agradable al envase o al olor o se porte tranquilo al colocarle el shampoo hay que darle un premio (un snack, caricias, un juguete). Cada vez que el gato interactúe de forma positiva con el envase o el olor, hay que darle un premio (un snack, caricias, un juguete).

con el envase o el olor, hay que darle un premio (un snack, caricias, un juguete). Usar pequeñas cantidades . Se tiene que usar una cantidad pequeña en las manos y frotar suavemente una zona pequeña del pelaje del gato, como la espalda, que es una de las áreas menos sensibles.

. Se tiene que usar una cantidad pequeña en las manos y frotar suavemente una zona pequeña del pelaje del gato, como la espalda, que es una de las áreas menos sensibles. Un ambiente positivo y tranquilo. El gato debe estar relajado y tranquilo, puede ser después de sesión de juego.

Catfecito se ubica en Av. Baja California #266 casi esquina con Culiacán, col. Hipódromo Condesa, Ciudad de México.