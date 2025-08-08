VIDEO ¬ Hombre agrede a su esposa en elevador en Cuajimalpa; lo llaman #LordElevador

Redacción/SinEmbargo

07/08/2025 - 7:51 pm

Artículos relacionados

La FGJ-CdMx investiga a un hombre captado en video mientras golpeaba a una mujer en un elevador de la Alcaldía Cuajimalpa; la víctima ya presentó la denuncia formal.

Ciudad de México, 7 de agosto (SInEmbargo).- Un hombre, identificado como Jaime Salem y apodado "Lord Elevador", fue señalado en redes sociales como el presunto responsable de agredir a una mujer en la Alcaldía Cuajimalpa, de la Ciudad de México, mientras se encontraba al interior de un elevador.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió el pasado 23 de julio alrededor de las 17:00 horas en el complejo residencial Avivia, ubicado en la colonia Lomas de Chamizal, donde el sujeto arremetió a golpes contra una de las habitantes de la zona sin que ésta se defendiera.

En las imágenes, captadas por cámaras de seguridad, se observa cómo el agresor sujetar a la mujer del cabello mientras cruzan el estacionamiento, para luego ingresar al elevador y continuar con las agresiones. Al final del video, se ve al sujeto salir primero del ascensor, seguido por la mujer, quien presenta lesiones visibles en el rostro, particularmente en el pómulo y la boca.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada a un hospital para recibir atención médica por parte de la Cruz Roja Mexicana, además de solicitar apoyo por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) para garantizar su seguridad.

En tanto, el despacho de abogados Cohen & Ibarra Abogados, que representa legalmente a la víctima, emitió un comunicado ayer, en el cual confirmó que ya presentaron las denuncias correspondientes ante las autoridades. Asimismo, agradeció el respaldo de la sociedad y solicitó respeto a la privacidad de su clienta, con el objetivo de evitar su revictimización.

Por otra parte, testimonios de la zona revelaron que supieron del incidente a través de un chat vecinal en WhatsApp. En el mensaje, se identificó al presunto agresor como el “vecino del piso 19 de la Torre Olivo 2”, y se alertó sobre la entrada de la policía al inmueble tras la denuncia por violencia doméstica.

Hombre agrede a mujer en elevador de Cuajimalpa; hay investigación en curso. Foto: Captura de pantalla

Algunos residentes señalaron que este tipo de agresiones ya habían ocurrido anteriormente y expresaron temor por posibles represalias, razón por la que decidieron no identificar públicamente al hombre.

Por el momento, la FGJ-CdMx mantiene abierta la carpeta de investigación para dar continuidad al proceso legal. La defensa de Cristina reiteró que su representada continúa en proceso de recuperación, mientras las autoridades trabajan en la localización y detención del presunto responsable.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
Por Perla Velázquez
Por Sugeyry Romina Gándara
Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
Por Daniela Barragán
Por Obed Rosas
+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

El cerrojazo antidemocrático

"Con el nombramiento de la comisión de empleados para la elaboración de la nueva legislación electoral, el...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Decoro

"Tal vez ahora se sientan protegidos por el poder, pero en algún momento el aura de López...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

El súper secretario reforzado

"Omar García Harfuch va ampliando sus alcances, fortaleciendo su Secretaría, coordinando al resto de las corporaciones y...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Salvamos tiempo, pero eso no basta

"El pasado jueves, después de una negociación con el Presidente Trump y su equipo, el gobierno mexicano...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

En el espejo de Israel Vallarta
Por Fabrizio Mejía Madrid

En el espejo de Israel Vallarta

¿Es democrática la Reforma Electoral?
Por Juan Carlos Monedero

¿Es democrática la Reforma Electoral?

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial
Por Mario Campa

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial

El Más allá determina el Más acá (Parte 2)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 2)

Menos pobres, más rabia
Por Álvaro Delgado Gómez

Menos pobres, más rabia

La génesis del huachicol
Por Ana Lilia Pérez

La génesis del huachicol

Los miserables
Por Alejandro Páez Varela

Los miserables

Fiscalías apagadas
Por Muna D. Buchahin

Fiscalías apagadas

Los consumidores frente al genocidio
Por Alejandro Calvillo

Los consumidores frente al genocidio

La caída de Álvaro Uribe, el Felipe Calderón colombiano
Por Héctor Alejandro Quintanar

La caída de Álvaro Uribe, el Felipe Calderón colombiano

+ Sección

Galileo

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

El cometa 3I/ATLAS entra al Sistema Solar y avanza a toda velocidad, confirma la NASA

La nave espacial Starship que se preparaba para su décimo vuelo de prueba, explotó a las 04.00 UTC de este 19 de junio en la Star Base de Space X en Boca Chica, Texas.

VIDEO¬ El cohete Starship explota en los preparativos para el décimo vuelo de prueba

Luz misteriosa en el cielo de Monterrey.

VIDEOS ¬ Un objeto luminoso cruza el cielo en NL; fue meteoro o basura espacial: PC

Se han descubierto miles de exoplanetas en los últimos años.

¿Cómo buscamos vida fuera de nuestro sistema solar? ¿Qué hemos hallado hasta ahora?

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Si dependemos del gas de EU, cierra y quedamos a oscuras: Director de Pemex

La Diputada del PT, Diana Karina Barreras, conocida como "Dato Protegido", y Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
2

"Dato Protegido" y Gutiérrez Luna presumen polémicos lujos: viajes, fiestas, ropa...

Policías grabados en un acto sexual dentro de patrulla.
3

Dos policías de la CdMx están bajo investigación por video íntimo en una patrulla

4

Gobierno de Oaxaca y Secretaría de Cultura exigen frenar venta de huaraches de Adidas

El video de cómo un policía le salvó la vida a una mujer de 58 años que se atragantaba con un totopo en Nuevo León se está volviendo viral en redes sociales.
5

VIDEO ¬ Mujer se atraganta con un totopo, sale a pedir ayuda y policía de NL la salva

Mary Sainz e Israel Vallarta en el estudio de SinEmbargo Al Aire
6

ENTREVISTA ¬ Que Xóchitl acampe en el Zócalo, como nosotros: Mary e Israel Vallarta

7

VIDEO ¬ Un tren de Grupo México arrolla a vehículos en Irapuato y deja seis muertos

El Presidente de Brasil, Lula da Silva, y el Primer Ministro de India, Narendra Modi, acordaron “defender el multilateralismo” en respuesta al maltrato de EU.
8

Lula y Modi enfrentarán juntos a Trump: fijan metas para crecer su vínculo comercial

En el espejo de Israel Vallarta
9

En el espejo de Israel Vallarta

Las exportaciones de China aumentaron más de lo esperado en julio: 7.2 por ciento. Sus empresas se volvieron un ejemplo de reacomodo a los aranceles de Trump.
10

China resiste: crecen 7% sus exportaciones mientras el mundo sufre aranceles de Trump

Luisa María Alcalde habló del caso de Andrés Manuel López Beltrán y pidió poner el ejemplo ante "campaña" de la derecha.
11

Alcalde pide frenar derroche en Morena: "Aunque se tengan los recursos, no hacerlo"

El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una inversión conjunta de empresas farmacéuticas por más 12 mil millones de pesos (mdp).
12

Farmacéuticas Boehringer, Carnot, Bayer y AstraZeneca invertirán 12 mil mdp en México

Netanyahu afirmó que Israel no se anexionará la Franja de Gaza, pero que tomará el control del enclave palestino "por seguridad" y cederá su administración.
13

Netanyahu plantea tomar control de Gaza "por seguridad"; su ejército rechaza la idea

14

VIDEO ¬ Hombre agrede a su esposa en elevador en Cuajimalpa; lo llaman #LordElevador

Claudia Sheinbaum criticó que la Segunda Sala de la SCJN diera en su última sesión un amparo a Lorenzo Córdova para eliminar su nombre de los libros de texto.
15

La SCJN "cierra su ciclo con racismo", dice Sheinbaum sobre amparo a Lorenzo Córdova

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

VIDEO ¬ Hombre agrede a su esposa en elevador en Cuajimalpa; lo llaman #LordElevador

2

Gobierno de Oaxaca y Secretaría de Cultura exigen frenar venta de huaraches de Adidas

La Diputada del PT, Diana Karina Barreras, conocida como "Dato Protegido", y Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
3

"Dato Protegido" y Gutiérrez Luna presumen polémicos lujos: viajes, fiestas, ropa...

4

Si dependemos del gas de EU, cierra y quedamos a oscuras: Director de Pemex

5

Segundo Simulacro Nacional 2025: Alerta sísmica llegará a 80 millones de dispositivos

Luisa María Alcalde habló del caso de Andrés Manuel López Beltrán y pidió poner el ejemplo ante "campaña" de la derecha.
6

Alcalde pide frenar derroche en Morena: "Aunque se tengan los recursos, no hacerlo"

El video de cómo un policía le salvó la vida a una mujer de 58 años que se atragantaba con un totopo en Nuevo León se está volviendo viral en redes sociales.
7

VIDEO ¬ Mujer se atraganta con un totopo, sale a pedir ayuda y policía de NL la salva

El Presidente de Brasil, Lula da Silva, y el Primer Ministro de India, Narendra Modi, acordaron “defender el multilateralismo” en respuesta al maltrato de EU.
8

Lula y Modi enfrentarán juntos a Trump: fijan metas para crecer su vínculo comercial

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) recortó este jueves en 25 puntos base la Tasa de Interés Interbancaria a un nivel de 7.75 por ciento.
9

Banxico recorta tasa de interés en 25 puntos tras caída de inflación; queda en 7.75%

El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una inversión conjunta de empresas farmacéuticas por más 12 mil millones de pesos (mdp).
10

Farmacéuticas Boehringer, Carnot, Bayer y AstraZeneca invertirán 12 mil mdp en México

Las exportaciones de China aumentaron más de lo esperado en julio: 7.2 por ciento. Sus empresas se volvieron un ejemplo de reacomodo a los aranceles de Trump.
11

China resiste: crecen 7% sus exportaciones mientras el mundo sufre aranceles de Trump

Claudia Sheinbaum aseguró que las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial, una nueva Ley de Aduanas y el Paquete Económico de 2026 tienen prioridad.
12

Sheinbaum traza prioridades legislativas: aduanas, Reforma Judicial y Paquete 2026