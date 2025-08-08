VIDEO ¬ Hombre agrede a su esposa en elevador en Cuajimalpa; lo llaman #LordElevador

La FGJ-CdMx investiga a un hombre captado en video mientras golpeaba a una mujer en un elevador de la Alcaldía Cuajimalpa; la víctima ya presentó la denuncia formal.

Ciudad de México, 7 de agosto (SInEmbargo).- Un hombre, identificado como Jaime Salem y apodado "Lord Elevador", fue señalado en redes sociales como el presunto responsable de agredir a una mujer en la Alcaldía Cuajimalpa, de la Ciudad de México, mientras se encontraba al interior de un elevador.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió el pasado 23 de julio alrededor de las 17:00 horas en el complejo residencial Avivia, ubicado en la colonia Lomas de Chamizal, donde el sujeto arremetió a golpes contra una de las habitantes de la zona sin que ésta se defendiera.

En las imágenes, captadas por cámaras de seguridad, se observa cómo el agresor sujetar a la mujer del cabello mientras cruzan el estacionamiento, para luego ingresar al elevador y continuar con las agresiones. Al final del video, se ve al sujeto salir primero del ascensor, seguido por la mujer, quien presenta lesiones visibles en el rostro, particularmente en el pómulo y la boca.

Este trozo de mierda es Jaime Shehoah aka #LordElevador golpeando salvajemente a su mujer en un elevador de residencial Avivia en Cuajimalpa. Paisano judío, no es la primera vez que me entero de ese tratamiento a sus mujeres. A LA CARCEL con el bato. pic.twitter.com/4onYrzjKlm — Salvador Macías 🇲🇽🇻🇪🇺🇸 (@smaciasr) August 6, 2025

Tras el ataque, la víctima fue trasladada a un hospital para recibir atención médica por parte de la Cruz Roja Mexicana, además de solicitar apoyo por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) para garantizar su seguridad.

En tanto, el despacho de abogados Cohen & Ibarra Abogados, que representa legalmente a la víctima, emitió un comunicado ayer, en el cual confirmó que ya presentaron las denuncias correspondientes ante las autoridades. Asimismo, agradeció el respaldo de la sociedad y solicitó respeto a la privacidad de su clienta, con el objetivo de evitar su revictimización.

Por otra parte, testimonios de la zona revelaron que supieron del incidente a través de un chat vecinal en WhatsApp. En el mensaje, se identificó al presunto agresor como el “vecino del piso 19 de la Torre Olivo 2”, y se alertó sobre la entrada de la policía al inmueble tras la denuncia por violencia doméstica.

Algunos residentes señalaron que este tipo de agresiones ya habían ocurrido anteriormente y expresaron temor por posibles represalias, razón por la que decidieron no identificar públicamente al hombre.

Por el momento, la FGJ-CdMx mantiene abierta la carpeta de investigación para dar continuidad al proceso legal. La defensa de Cristina reiteró que su representada continúa en proceso de recuperación, mientras las autoridades trabajan en la localización y detención del presunto responsable.