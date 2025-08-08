Fiscalía detiene a 3 acusados de asesinar a un menor tras prestar mil pesos a su mamá

Redacción/SinEmbargo

07/08/2025 - 10:17 pm

Las autoridades estatales detuvieron este jueves a tres sujetos por asesinar a un menor de edad en el Estado de México; lo mantenían retenido en “garantía” por una "deuda económica".

Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).- Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con la Secretaría de Marina y de la Policía Municipal, detuvieron este jueves a tres personas por la privación de la libertad y homicidio de un niño de cinco años de edad en el municipio de Los Reyes La Paz.

Los presuntos responsables fueron identificados como Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”, quienes habrían retenido al pequeño en garantía para que su madre les pagara un adeudo de mil pesos que, supuestamente, le prestaron en días anteriores, y que no pudo liquidar.

Según las investigaciones, el hecho ocurrió el pasado 28 de julio, cuando las dos mujeres acudieron al domicilio donde residía el menor junto a su madre, ubicado en la colonia Ejidal El Pino, en el municipio de Los Reyes La Paz, para cobrarle "una deuda económica".

Sin embargo, la tutora no contaba con el dinero correspondiente, por lo que los prestamistas se llevaron al niño y advirtieron que “no se lo entregarían hasta que pagara el dinero que les debía.

La madre del niño, identificado como Fernando, intentó en varias ocasiones verlo en el inmueble donde estaba secuestrado, pero estas se lo impidieron. A raíz de ello, la mujer denunció los hechos el pasado 4 de agosto ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la cual emprendió un operativo para dar con el menor en el domicilio.

Al lugar arribaron elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía mexiquense junto con integrantes de la Policía Municipal, quienes hallaron al interior del inmueble el cuerpo sin vida del menor en condiciones que establece el presunto ocultamiento del mismo. Ante dichas pruebas, los tres sujetos fueron detenidos.

Fiscalía detiene a 3 acusados de asesinar a un menor tras prestar mil pesos a su mamá. Foto: Especial

Asimismo, los involucrados fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público, quien inició la investigación correspondiente por delitos vinculados a la desaparición de personas, así como la probable comisión de delitos diversos en agravio de la víctima.

Finalmente, fueron remitidos ante un Juez en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, quien determinará su situación jurídica, en tanto que se continúa con los actos de investigación para determinar las causas de muerte de la víctima.

