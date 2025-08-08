¿Por qué “desaparecen” los detenidos por el ICE? WSJ halla un respuesta desagradable

Entre el 10 de abril de 2018 y junio de 2025, al menos 70 personas migrantes de 35 países murieron cuando se encontraban bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).– Ruth Simón, Elizabeth Findell y Partido Tarini cuentan hoy que cuando los abogados de inmigración intentaron defender a un trabajador de la construcción del norte de Texas, detenido a principios de marzo, no pudieron encontrarlo porque los registros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) indicaron inicialmente que Félix Morales Reyna, un padre mexicano de 28 años, se encontraba en Alvarado, Texas, a 48 kilómetros al sur de su hogar en Fort Worth, según la asistente legal Andrea Ávila.

“Pero en realidad se encontraba a más de 320 kilómetros al norte, en Cushing, Oklahoma. Para cuando su bufete encontró a Morales, este ya había sido trasladado a Aurora, Colorado, pero su caso, inexplicablemente, se había trasladado a Anson, Texas. Durante más de tres meses, mientras Morales era trasladado por centros de detención en Oklahoma, Colorado, Nuevo México y California, su familia y abogados afirman no haber recibido ninguna notificación. Su caso legal rebotó en al menos tres jurisdicciones distintas a su ubicación física”, dice el texto de The Wall Street Journal.

Los traslados frecuentes entre centros de detención, a lo largo del país o a múltiples ubicaciones en pocos días, se han vuelto comunes durante la segunda Administración Trump, dice The Wall Street Journal citando docena de abogados de inmigración de todo Estados Unidos. Sus clientes, afirman; desaparecen en un sistema opaco y laberíntico que les impide defenderse en los tribunales. “Si bien algunos grupos de defensa de los inmigrantes se quejaron del aumento de las transferencias de detenidos bajo la Administración de Biden, las transferencias ahora se han acelerado y suponen un cambio con respecto a una política de larga data del ICE de limitar los traslados de larga distancia”.

Entre el 10 de abril de 2018 y junio de 2025, al menos 70 personas migrantes de 35 países murieron cuando se encontraban bajo custodia del ICE. En promedio, casi nueve migrantes mueren cada año dentro del sistema de detención migratoria estadounidense. Pero estas cifras podrían aumentar.

México es el país con mayor número de migrantes fallecidos con al menos 15 connacionales muertos bajo resguardo del ICE: poco más de una quinta parte (21.4 por ciento). Le siguen migrantes de Honduras y Guatemala, con seis cada uno, es decir, el 8.6 por ciento por país. Nicaragua y Cuba registran tres muertes, cada uno, en tanto que otras nacionalidades —incluidas Rusia, India, Colombia, Bahamas y Venezuela— presentan entre uno y dos casos. La información también da cuenta de al menos un migrante originario de Francia y otro de Reino Unido entre los fallecidos.

La Administración Trump afirma que las preocupaciones por la desaparición de los migrantes son “exageradas”; que el ICE “no hace desaparecer a las personas", como dijo Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, a The Wall Street Journal. “El proceso adecuado para un extranjero indocumentado con órdenes de deportación definitivas es la expulsión, simple y llanamente. Dicho esto, el DHS cuenta con una rigurosa evaluación policial que cumple con el debido proceso establecido por la Constitución de Estados Unidos”.

Algunos abogados reconocen que los traslados ocasionales son inevitables a medida que los centros de detención han comenzado a estar superpoblados, pero dicen que su distancia y frecuencia no tienen precedentes y son ilógicos, dice el diario.

Los autores del texto citan datos recopilados por Tom Cartwright, defensor de la inmigración que rastrea los vuelos de ICE. Allí se muestra que los vuelos nacionales de la agencia —incluyendo vuelos desde la frontera a centros de detención y entre instalaciones— “son más altos ahora que en cualquier otro momento desde que comenzó a registrarlos en 2020, a pesar de que menos personas cruzaron la frontera. La agencia realizó 727 vuelos nacionales en julio, un aumento con respecto al promedio de 350 al mes durante la Administración Biden”.

La alta tasa de traslados “forma parte de la estrategia del Departamento de Seguridad Nacional para liberar al menor número posible de detenidos mientras esperan su deportación, según personas familiarizadas con las operaciones. Con un número casi récord de 58 mil detenidos en centros de detención de ICE, algunos necesitan ser transferidos para cumplir con las limitaciones de espacio, señalaron estas personas. Al mismo tiempo, señalaron que la creciente presión sobre los líderes regionales de ICE ha vuelto el sistema cada vez más caótico y disfuncional, lo que resulta en traslados innecesarios”.

The Wall Street Journal dice que muchos de los traslados “han sido de estados liberales, donde los jueces han sido más indulgentes, a estados donde los jueces han negado con mayor frecuencia la fianza. De acuerdo con abogados entrevistados, esos estados, “incluyendo Texas, Misisipi y Luisiana, también albergan 14 de los 20 centros de detención más grandes del país, según TRAC, una organización de investigación sin fines de lucro afiliada a la Universidad de Syracuse. En otros casos, los abogados han señalado el traslado de sus clientes a lugares remotos o cárceles rurales de condados”.

El deseo de la Administración de que los migrantes se autodeporten también es un factor, según personas familiarizadas con las operaciones del ICE. Hacer que el proceso legal sea lo más arduo posible podría obligar a los detenidos a firmar documentos que renuncian a su caso judicial y aceptan la deportación. Los abogados afirmaron que los funcionarios del ICE han estado presionando agresivamente a los detenidos para que firmen en los centros de detención.