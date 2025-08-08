¿Por qué “desaparecen” los detenidos por el ICE? WSJ halla un respuesta desagradable

Redacción/SinEmbargo

07/08/2025 - 10:54 pm

Artículos relacionados

Entre el 10 de abril de 2018 y junio de 2025, al menos 70 personas migrantes de 35 países murieron cuando se encontraban bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). 

Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).– Ruth Simón, Elizabeth Findell y Partido Tarini cuentan hoy que cuando los abogados de inmigración intentaron defender a un trabajador de la construcción del norte de Texas, detenido a principios de marzo, no pudieron encontrarlo porque los registros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) indicaron inicialmente que Félix Morales Reyna, un padre mexicano de 28 años, se encontraba en Alvarado, Texas, a 48 kilómetros al sur de su hogar en Fort Worth, según la asistente legal Andrea Ávila.

“Pero en realidad se encontraba a más de 320 kilómetros al norte, en Cushing, Oklahoma. Para cuando su bufete encontró a Morales, este ya había sido trasladado a Aurora, Colorado, pero su caso, inexplicablemente, se había trasladado a Anson, Texas. Durante más de tres meses, mientras Morales era trasladado por centros de detención en Oklahoma, Colorado, Nuevo México y California, su familia y abogados afirman no haber recibido ninguna notificación. Su caso legal rebotó en al menos tres jurisdicciones distintas a su ubicación física”, dice el texto de The Wall Street Journal.

Los traslados frecuentes entre centros de detención, a lo largo del país o a múltiples ubicaciones en pocos días, se han vuelto comunes durante la segunda Administración Trump, dice The Wall Street Journal citando docena de abogados de inmigración de todo Estados Unidos. Sus clientes, afirman; desaparecen en un sistema opaco y laberíntico que les impide defenderse en los tribunales. “Si bien algunos grupos de defensa de los inmigrantes se quejaron del aumento de las transferencias de detenidos bajo la Administración de Biden, las transferencias ahora se han acelerado y suponen un cambio con respecto a una política de larga data del ICE de limitar los traslados de larga distancia”.

Entre el 10 de abril de 2018 y junio de 2025, al menos 70 personas migrantes de 35 países murieron cuando se encontraban bajo custodia del ICE. En promedio, casi nueve migrantes mueren cada año dentro del sistema de detención migratoria estadounidense. Pero estas cifras podrían aumentar.

Agentes de ICE haciendo un arresto en Dallas, Texas.
De 2018 a 2025, al menos 70 personas migrantes de 35 países murieron cuando se encontraban bajo custodia del ICE. Foto: ICE

México es el país con mayor número de migrantes fallecidos con al menos 15 connacionales muertos bajo resguardo del ICE: poco más de una quinta parte (21.4 por ciento). Le siguen migrantes de Honduras y Guatemala, con seis cada uno, es decir, el 8.6  por ciento por país. Nicaragua y Cuba registran tres muertes, cada uno, en tanto que otras nacionalidades —incluidas Rusia, India, Colombia, Bahamas y Venezuela— presentan entre uno y dos casos. La información también da cuenta de al menos un migrante originario de Francia y otro de Reino Unido entre los fallecidos.

La Administración Trump afirma que las preocupaciones por la desaparición de los migrantes son “exageradas”; que el ICE “no hace desaparecer a las personas", como dijo Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, a The Wall Street Journal. “El proceso adecuado para un extranjero indocumentado con órdenes de deportación definitivas es la expulsión, simple y llanamente. Dicho esto, el DHS cuenta con una rigurosa evaluación policial que cumple con el debido proceso establecido por la Constitución de Estados Unidos”.

Algunos abogados reconocen que los traslados ocasionales son inevitables a medida que los centros de detención han comenzado a estar superpoblados, pero dicen que su distancia y frecuencia no tienen precedentes y son ilógicos, dice el diario.

Los autores del texto citan datos recopilados por Tom Cartwright, defensor de la inmigración que rastrea los vuelos de ICE. Allí se muestra que los vuelos nacionales de la agencia —incluyendo vuelos desde la frontera a centros de detención y entre instalaciones— “son más altos ahora que en cualquier otro momento desde que comenzó a registrarlos en 2020, a pesar de que menos personas cruzaron la frontera. La agencia realizó 727 vuelos nacionales en julio, un aumento con respecto al promedio de 350 al mes durante la Administración Biden”.

La alta tasa de traslados “forma parte de la estrategia del Departamento de Seguridad Nacional para liberar al menor número posible de detenidos mientras esperan su deportación, según personas familiarizadas con las operaciones. Con un número casi récord de 58 mil detenidos en centros de detención de ICE, algunos necesitan ser transferidos para cumplir con las limitaciones de espacio, señalaron estas personas. Al mismo tiempo, señalaron que la creciente presión sobre los líderes regionales de ICE ha vuelto el sistema cada vez más caótico y disfuncional, lo que resulta en traslados innecesarios”.

The Wall Street Journal dice que muchos de los traslados “han sido de estados liberales, donde los jueces han sido más indulgentes, a estados donde los jueces han negado con mayor frecuencia la fianza. De acuerdo con abogados entrevistados, esos estados, “incluyendo Texas, Misisipi y Luisiana, también albergan 14 de los 20 centros de detención más grandes del país, según TRAC, una organización de investigación sin fines de lucro afiliada a la Universidad de Syracuse. En otros casos, los abogados han señalado el traslado de sus clientes a lugares remotos o cárceles rurales de condados”.

El deseo de la Administración de que los migrantes se autodeporten también es un factor, según personas familiarizadas con las operaciones del ICE. Hacer que el proceso legal sea lo más arduo posible podría obligar a los detenidos a firmar documentos que renuncian a su caso judicial y aceptan la deportación. Los abogados afirmaron que los funcionarios del ICE han estado presionando agresivamente a los detenidos para que firmen en los centros de detención.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
Por Perla Velázquez
Por Sugeyry Romina Gándara
Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
Por Daniela Barragán
Por Obed Rosas
+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

El cerrojazo antidemocrático

"Con el nombramiento de la comisión de empleados para la elaboración de la nueva legislación electoral, el...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Decoro

"Tal vez ahora se sientan protegidos por el poder, pero en algún momento el aura de López...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

El súper secretario reforzado

"Omar García Harfuch va ampliando sus alcances, fortaleciendo su Secretaría, coordinando al resto de las corporaciones y...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Salvamos tiempo, pero eso no basta

"El pasado jueves, después de una negociación con el Presidente Trump y su equipo, el gobierno mexicano...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

En el espejo de Israel Vallarta
Por Fabrizio Mejía Madrid

En el espejo de Israel Vallarta

¿Es democrática la Reforma Electoral?
Por Juan Carlos Monedero

¿Es democrática la Reforma Electoral?

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial
Por Mario Campa

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial

El Más allá determina el Más acá (Parte 2)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 2)

Menos pobres, más rabia
Por Álvaro Delgado Gómez

Menos pobres, más rabia

La génesis del huachicol
Por Ana Lilia Pérez

La génesis del huachicol

Los miserables
Por Alejandro Páez Varela

Los miserables

Fiscalías apagadas
Por Muna D. Buchahin

Fiscalías apagadas

Los consumidores frente al genocidio
Por Alejandro Calvillo

Los consumidores frente al genocidio

La caída de Álvaro Uribe, el Felipe Calderón colombiano
Por Héctor Alejandro Quintanar

La caída de Álvaro Uribe, el Felipe Calderón colombiano

+ Sección

Galileo

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

El cometa 3I/ATLAS entra al Sistema Solar y avanza a toda velocidad, confirma la NASA

La nave espacial Starship que se preparaba para su décimo vuelo de prueba, explotó a las 04.00 UTC de este 19 de junio en la Star Base de Space X en Boca Chica, Texas.

VIDEO¬ El cohete Starship explota en los preparativos para el décimo vuelo de prueba

Luz misteriosa en el cielo de Monterrey.

VIDEOS ¬ Un objeto luminoso cruza el cielo en NL; fue meteoro o basura espacial: PC

Se han descubierto miles de exoplanetas en los últimos años.

¿Cómo buscamos vida fuera de nuestro sistema solar? ¿Qué hemos hallado hasta ahora?

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Si dependemos del gas de EU, cierra y quedamos a oscuras: Director de Pemex

La Diputada del PT, Diana Karina Barreras, conocida como "Dato Protegido", y Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
2

"Dato Protegido" y Gutiérrez Luna niegan derroches y denuncian campaña de difamación

Policías grabados en un acto sexual dentro de patrulla.
3

Dos policías de la CdMx están bajo investigación por video íntimo en una patrulla

4

ENTREVISTA ¬ El caso Córdova-SCJN confirma que el racismo está vivo: Marx Arriaga

5

VIDEO ¬ Hombre agrede a su esposa en elevador en Cuajimalpa; lo llaman #LordElevador

6

Fiscalía detiene a 3 acusados de asesinar a un menor tras prestar mil pesos a su mamá

7

VIDEO ¬ Un tren de Grupo México arrolla a vehículos en Irapuato y deja seis muertos

Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, fundador del Cártel de Sinaloa, fue sentenciado en Estados Unidos a cadena perpetua.
8

Juez Cogan niega petición a "El Chapo" para ver a su abogado: se equivocó de Tribunal

Mary Sainz e Israel Vallarta en el estudio de SinEmbargo Al Aire
9

ENTREVISTA ¬ Que Xóchitl acampe en el Zócalo, como nosotros: Mary e Israel Vallarta

Los diputados federales y senadores plurinominales que llegaron al Congreso sin hacer campañas y sin tener el respaldo de los votantes
10

#PuntosYComas ¬ Los plurinominales y el jugoso botín para las camarillas partidistas

¿Por qué “desaparecen” los detenidos por el ICE? WSJ halla un respuesta desagradable
11

¿Por qué “desaparecen” los detenidos por el ICE? WSJ halla un respuesta desagradable

El video de cómo un policía le salvó la vida a una mujer de 58 años que se atragantaba con un totopo en Nuevo León se está volviendo viral en redes sociales.
12

VIDEO ¬ Mujer se atraganta con un totopo, sale a pedir ayuda y policía de NL la salva

13

Israel aprueba el plan de Netanyahu para tomar militarmente toda la ciudad de Gaza

14

"Los Alfa", célula criminal que operaba en el Edomex, es desarticulada: detienen a 27

15

Sicarios del CJNG desnudan, torturan y rapan a escorts en Querétaro, y difunden video

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Toyota gana 5.076 millones en su primer trimestre fiscal ante aranceles
1

Los aranceles de Trump le pegan a Toyota: pierde 36.9% en su primer trimestre fiscal

¿Por qué “desaparecen” los detenidos por el ICE? WSJ halla un respuesta desagradable
2

¿Por qué “desaparecen” los detenidos por el ICE? WSJ halla un respuesta desagradable

3

Israel aprueba el plan de Netanyahu para tomar militarmente toda la ciudad de Gaza

4

Fiscalía detiene a 3 acusados de asesinar a un menor tras prestar mil pesos a su mamá

Los diputados federales y senadores plurinominales que llegaron al Congreso sin hacer campañas y sin tener el respaldo de los votantes
5

#PuntosYComas ¬ Los plurinominales y el jugoso botín para las camarillas partidistas

6

ENTREVISTA ¬ El caso Córdova-SCJN confirma que el racismo está vivo: Marx Arriaga

Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, fundador del Cártel de Sinaloa, fue sentenciado en Estados Unidos a cadena perpetua.
7

Juez Cogan niega petición a "El Chapo" para ver a su abogado: se equivocó de Tribunal

8

VIDEO ¬ Hombre agrede a su esposa en elevador en Cuajimalpa; lo llaman #LordElevador

9

Gobierno de Oaxaca y Secretaría de Cultura exigen frenar venta de huaraches de Adidas

La Diputada del PT, Diana Karina Barreras, conocida como "Dato Protegido", y Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
10

"Dato Protegido" y Gutiérrez Luna niegan derroches y denuncian campaña de difamación

11

Si dependemos del gas de EU, cierra y quedamos a oscuras: Director de Pemex

12

Segundo Simulacro Nacional 2025: Alerta sísmica llegará a 80 millones de dispositivos