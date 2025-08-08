Trump firmó en secreto una orden para usar fuerza militar contra cárteles, dice NYT

Redacción/SinEmbargo

08/08/2025 - 8:24 am

Funcionarios militares de Estados Unidos han comenzado a barajar opciones sobre cómo los militares podrían perseguir a grupos del narcotráfico latinoamericanos, según el NYT.

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).– El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en secreto una orden al Pentágono para usar la fuerza militar contra ciertos cárteles de droga latinoamericanos que su administración ha considerado organizaciones terroristas, dice esta mañana The New York Times, que cita personas familiarizadas con el asunto.

“La decisión de incorporar a las fuerzas armadas estadounidenses a la lucha es la medida más agresiva hasta la fecha en la creciente campaña del gobierno contra los cárteles. Demuestra la continua disposición de Trump a emplear las fuerzas militares para llevar a cabo lo que se ha considerado principalmente una responsabilidad de las fuerzas del orden: frenar el flujo de fentanilo y otras drogas ilegales. La orden proporciona una base oficial para la posibilidad de realizar operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra los cárteles”, dice el texto firmado por Helene Cooper, Maggie Haberman, Charlie Savage y Eric Schmitt.

Los funcionarios militares estadounidenses han comenzado a elaborar opciones sobre cómo los militares podrían perseguir a los grupos, según el diario.

Apenas ayer, la Casa Blanca dijo que ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto del Presidente venezolano Nicolás Maduro. La Fiscal General estadounidense, Pam Bondi, en un video publicado en X, acusó a Maduro de colaborar con grupos como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa. Estados Unidos ofrecía anteriormente una recompensa de 25 millones de dólares por información relacionada con Maduro. Algunos observadores creen que este es un aviso a Venezuela de que Estados Unidos está dispuesto a intervenir en el país bajo la excusa del narcotráfico.

En 1989, el presidente George H. W. Bush envió más de 20 mil tropas a Panamá para arrestar a su líder fuerte, Manuel Noriega, quien había sido acusado en Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas.

El pasado 15 de julio, en entrevista con Los Periodistas, Ioan Grillo, quien está especializado en temas de la frontera y de narcotráfico, dijo que al interior de la Casa Blanca existen dos facciones que mantienen una disputa frente a México. La primera, un grupo que impulsa una intervención militar para combatir a los cárteles de la droga. El segundo, un conjunto que apuesta por el diálogo y el trabajo conjunto, afirmó el periodista estadounidense Ioan Grillo.

En la entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado, Grillo, quien presenta su libro Sangre, armas y dinero, indicó que el Gobierno de Donald Trump desea intervenir territorio mexicano para demostrar el poder de Estados Unidos. “Si hablamos de la Casa Blanca ahorita hay dos facciones peleando respecto a México. Una facción que está buscando la intervención militar, ataques militares en territorio mexicano. Creo que no está bien pensado como una buena estrategia para derrotar a los cárteles. Están pensado que hay que mostrar el poder de Estados Unidos en contra de México más que derrotar a los cárteles”.

El periodista reconoció la labor realizada hasta el momento por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien en todo el momento ha buscado el diálogo con Estados Unidos. “Lo que hizo Claudia Sheinbaum y (Omar) García Harfuch (el Secretario de Seguridad) en estos primeros meses muy críticos le da más fuerza a esta facción que trabaja con México. En mi juicio la Presidenta Claudia Sheinbaum ha manejado bien los encuentros, pero, ¿hasta cuándo, hasta dónde podrá?”.

Grillo aseguró que inclusive ha podido constatar con varias fuentes que los militares ya se preparan en el Fort Bliss, un puesto del Ejército de los Estados Unidos en Texas, para una posible intervención en territorio mexicano. “Si hablas con varios militares. Yo he ido al Fort Bliss que está en El Paso y hablando con el general de dos estrellas que está viendo eso, hay algunos que sí están viendo esta cuestión, no es invención y no es chiste, están viendo en serio ataques a México y buscando a blancos”. Ahondó: “Pero también hay mucha gente diciendo qué logramos y empiezan a ver lo que están buscando en un término medio y dicen cuánto aceptaría México de tropa estadounidense trabajando con la de México. No es posible políticamente para Claudia Sheinbaum hacer eso, pero ya están haciendo entrenamiento, están buscando cuánto lo pueden subir de entrenadores a consejeros”.

“Pero ordenar a los militares que tomen medidas enérgicas contra el tráfico ilícito también plantea cuestiones legales, entre ellas si se consideraría ‘asesinato’ si las fuerzas estadounidenses, actuando fuera de un conflicto armado autorizado por el Congreso, mataran a civiles, incluso sospechosos de delitos, que no representan una amenaza inminente. No está claro qué han dicho los abogados de la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Estado sobre la nueva directiva o si la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia ha emitido una opinión autorizada que evalúe las cuestiones legales”, dice The New York Times.

Este año, Trump ya ha desplegado la Guardia Nacional y tropas en servicio activo en la frontera suroeste para cortar el flujo de drogas y de inmigrantes, y ha incrementado los esfuerzos de vigilancia y de interdicción de drogas. Cuando regresó al cargo en enero, Trump firmó una orden que ordenaba al Departamento de Estado comenzar a etiquetar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras .

“Trump ha atacado especialmente a organizaciones venezolanas y mexicanas. En febrero, el Departamento de Estado designó al Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha (conocida como MS-13) y a varias otras organizaciones como organizaciones terroristas extranjeras, afirmando que constituían ‘una amenaza para la seguridad nacional que va más allá de la que representa el crimen organizado tradicional”, abunda el Times.

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

El cometa 3I/ATLAS entra al Sistema Solar y avanza a toda velocidad, confirma la NASA

La nave espacial Starship que se preparaba para su décimo vuelo de prueba, explotó a las 04.00 UTC de este 19 de junio en la Star Base de Space X en Boca Chica, Texas.

VIDEO¬ El cohete Starship explota en los preparativos para el décimo vuelo de prueba

Luz misteriosa en el cielo de Monterrey.

VIDEOS ¬ Un objeto luminoso cruza el cielo en NL; fue meteoro o basura espacial: PC

Se han descubierto miles de exoplanetas en los últimos años.

¿Cómo buscamos vida fuera de nuestro sistema solar? ¿Qué hemos hallado hasta ahora?

