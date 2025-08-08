VIDEO ¬ Sheinbaum estrena “Estamos todos”, canción de Intocable dedicada a migrantes

Redacción/SinEmbargo

08/08/2025 - 12:31 pm

VIDEO ¬ Sheinbaum estrena “Estamos todos”, canción de Intocable dedicada a migrantes.

Artículos relacionados

Desde su conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo explicó que la canción inédita de grupo Intocable está dirigida hacia los paisanos en Estados Unidos, quienes han vivido momentos difíciles debido a las redadas migrantes impulsadas por el Gobierno de Donald Trump.

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer este viernes la canción inédita "Estamos todos" del grupo Intocable, la cual forma parte de la iniciativa de la Secretaría de Cultura "México Canta por la paz", y habla de la situación de migrantes mexicanos en Estados Unidos.

"Ayer vino grupo Intocable para decirme que estaban sumados a la iniciativa, estaban aquí en México, y me mostraron una canción inédita de ellos, y les dije por qué no me dejan presentarla en la mañanera, y me dijeron que sí y rápidamente hicieron este video", explicó Sheinbaum.

Desde su conferencia de prensa, la Jefa del Ejecutivo Federal detalló que la canción está dirigida hacia los paisanos en Estados Unidos. "Está dedicada a las y los hermanos migrantes, cuando se sienten, de pronto, en una situación difícil. La canción habla de cómo juntarse, de como sentirse de nuestro país, y de un colectivo que los quiere, que los ama, y que siempre van a estar protegidos", añadió.

Intocable tocará en la final de "México canta"

"México canta" es un concurso del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura y en colaboración con el Consejo Mexicano de la Música, que surge con el objetivo de crear nuevas narrativas musicales que se alejen de la apología de la violencia. Además de fortalecer y preservar los géneros musicales tradicionales mexicanos.

"Ya inicia la semifinal, el 17 de agosto. Y mientras se presentan las semifinales van a acompañarnos estos artistas", compartió Sheinbaum. Dicho concurso se podrá ver a través de redes sociales y por medios públicos.

La final será el 5 de octubre en el Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México, donde Intocable tendrá un número musical. También habrá la participación de La Arrolladora Banda El Limón, Lila Downs, Horóscopos de Durango, Majo Aguilar, Camila Fernández, Vivir Quintana, Regina Orozco y La Sonora Santanera.

La ciudadanía puede consultar los proyectos musicales a través de la siguiente página: https://www.mexicocanta.gob.mx/

La semana pasada, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que más de 75 mil 900 connacionales han sido deportados de Estados Unidos desde que el Presidente Donald Trump asumió su segundo mandato al frente de la Casa Blanca.

Desde la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Icela Rodríguez explicó que 36 mil 162 mexicanos ingresaron a alguno de los 10 centros de atención instalados por el Gobierno Federal en estados fronterizos como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Estos espacios, sostuvo la Secretaria de Gobernación, cuentan con capacidad para resguardar hasta 25 mil personas simultáneamente.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
Por Perla Velázquez
Por Sugeyry Romina Gándara
Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
Por Daniela Barragán
Por Obed Rosas
+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Andy: del desayuno… a la carta

"Inocente como siempre ha sido, el hijo predilecto del expresidente no reparó en que sus siniestros adversarios...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La cursi y lacrimógena misiva de "Andy"

"Nunca pensé estar tan de acuerdo con Fernández Noroña: la carta es malísima y lejos de reducir...
Por Diego Petersen Farah
Jorge Javier Romero Vadillo

El cerrojazo antidemocrático

"Con el nombramiento de la comisión de empleados para la elaboración de la nueva legislación electoral, el...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Decoro

"Tal vez ahora se sientan protegidos por el poder, pero en algún momento el aura de López...
Por María Rivera
+ Sección

Opinión en Video

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández
Por Héctor Alejandro Quintanar

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente

En el espejo de Israel Vallarta
Por Fabrizio Mejía Madrid

En el espejo de Israel Vallarta

¿Es democrática la Reforma Electoral?
Por Juan Carlos Monedero

¿Es democrática la Reforma Electoral?

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial
Por Mario Campa

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial

El Más allá determina el Más acá (Parte 2)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 2)

Menos pobres, más rabia
Por Álvaro Delgado Gómez

Menos pobres, más rabia

La génesis del huachicol
Por Ana Lilia Pérez

La génesis del huachicol

Los miserables
Por Alejandro Páez Varela

Los miserables

Fiscalías apagadas
Por Muna D. Buchahin

Fiscalías apagadas

+ Sección

Galileo

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

El cometa 3I/ATLAS entra al Sistema Solar y avanza a toda velocidad, confirma la NASA

La nave espacial Starship que se preparaba para su décimo vuelo de prueba, explotó a las 04.00 UTC de este 19 de junio en la Star Base de Space X en Boca Chica, Texas.

VIDEO¬ El cohete Starship explota en los preparativos para el décimo vuelo de prueba

Luz misteriosa en el cielo de Monterrey.

VIDEOS ¬ Un objeto luminoso cruza el cielo en NL; fue meteoro o basura espacial: PC

Se han descubierto miles de exoplanetas en los últimos años.

¿Cómo buscamos vida fuera de nuestro sistema solar? ¿Qué hemos hallado hasta ahora?

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Trump autorizó en secreto ataques militares a cárteles: NYT. “No habrá invasión”: CSP
1

Trump autorizó en secreto ataques militares a cárteles: NYT. “No habrá invasión”: CSP

Video de la Gobernadora de Campeche.
2

Layda viaja a Amsterdam y causa nueva controversia. Noroña critica llamado de Alcalde

La Diputada del PT, Diana Karina Barreras, conocida como "Dato Protegido", y Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
3

"Dato Protegido" y Gutiérrez Luna niegan derroches y denuncian campaña de difamación

Andy: del desayuno… a la carta
4

Andy: del desayuno… a la carta

¿Por qué “desaparecen” los detenidos por el ICE? WSJ halla un respuesta desagradable
5

¿Por qué “desaparecen” los detenidos por el ICE? WSJ halla un respuesta desagradable

6

Si dependemos del gas de EU, cierra y quedamos a oscuras: Director de Pemex

7

Fiscalía detiene a 3 acusados de asesinar a un menor tras prestar mil pesos a su mamá

Adidas y el Gobierno inician pláticas y resarcir daño por plagio de huaraches: CSP.
8

Adidas dialoga con autoridades para resarcir daño por huaraches "Oaxaca Slip-On": CSP

¿Realmente "Andy" cree que los adversarios políticos tienen esa capacidad cuando no pueden siquiera articular un discurso coherente?
9

La cursi y lacrimógena misiva de "Andy"

La Secretaria de Energía Luz Elena González Escobar aseguró que los gobiernos neoliberales se dedicaron a exprimir a las empresas públicas como Pemex.
10

ENTREVISTA ¬ Exprimieron Cantarell, ¿y el dinero? ¿Dónde está?: Luz Elena González

Policías grabados en un acto sexual dentro de patrulla.
11

Dos policías de la CdMx están bajo investigación por video íntimo en una patrulla

La Casa Blanca ofrece 50 millones de dólares por Nicolás Maduro.
12

EU ofrece 50 mdd por Nicolás Maduro, él responde: "es una conspiración fascista"

13

VIDEO ¬ Hombre agrede a su esposa en elevador en Cuajimalpa; lo llaman #LordElevador

Estimado Javier Hernández: Tomo la oportunidad de emplear este espacio periodístico para emitir un mensaje que de entrada parecería imprudente.
14

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández

EU canceló visa de Juan Francisco Gim, Alcalde de Nogales; "Es administrativo", dice
15

EU cancela visa de Juan Francisco Gim, Alcalde de Nogales; "es administrativo", dice

Destacadas

Ver sección
Destacadas
VIDEO ¬ Sheinbaum estrena “Estamos todos”, canción de Intocable dedicada a migrantes.
1

VIDEO ¬ Sheinbaum estrena “Estamos todos”, canción de Intocable dedicada a migrantes

EU canceló visa de Juan Francisco Gim, Alcalde de Nogales; "Es administrativo", dice
2

EU cancela visa de Juan Francisco Gim, Alcalde de Nogales; "es administrativo", dice

Adidas y el Gobierno inician pláticas y resarcir daño por plagio de huaraches: CSP.
3

Adidas dialoga con autoridades para resarcir daño por huaraches "Oaxaca Slip-On": CSP

Video de la Gobernadora de Campeche.
4

Layda viaja a Amsterdam y causa nueva controversia. Noroña critica llamado de Alcalde

Trump autorizó en secreto ataques militares a cárteles: NYT. “No habrá invasión”: CSP
5

Trump autorizó en secreto ataques militares a cárteles: NYT. “No habrá invasión”: CSP

La Casa Blanca ofrece 50 millones de dólares por Nicolás Maduro.
6

EU ofrece 50 mdd por Nicolás Maduro, él responde: "es una conspiración fascista"

Agenda del 8 al 10 de agosto
7

Autos, música, Japón... un fin de semana con actividades en la Ciudad de México

La Secretaria de Energía Luz Elena González Escobar aseguró que los gobiernos neoliberales se dedicaron a exprimir a las empresas públicas como Pemex.
8

ENTREVISTA ¬ Exprimieron Cantarell, ¿y el dinero? ¿Dónde está?: Luz Elena González

Toyota gana 5.076 millones en su primer trimestre fiscal ante aranceles
9

Los aranceles de Trump le pegan a Toyota: pierde 36.9% en su primer trimestre fiscal

¿Por qué “desaparecen” los detenidos por el ICE? WSJ halla un respuesta desagradable
10

¿Por qué “desaparecen” los detenidos por el ICE? WSJ halla un respuesta desagradable

11

Israel aprueba el plan de Netanyahu para tomar militarmente toda la ciudad de Gaza

12

Fiscalía detiene a 3 acusados de asesinar a un menor tras prestar mil pesos a su mamá