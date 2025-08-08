VIDEO ¬ Sheinbaum estrena “Estamos todos”, canción de Intocable dedicada a migrantes.

Desde su conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo explicó que la canción inédita de grupo Intocable está dirigida hacia los paisanos en Estados Unidos, quienes han vivido momentos difíciles debido a las redadas migrantes impulsadas por el Gobierno de Donald Trump.

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer este viernes la canción inédita "Estamos todos" del grupo Intocable, la cual forma parte de la iniciativa de la Secretaría de Cultura "México Canta por la paz", y habla de la situación de migrantes mexicanos en Estados Unidos.

"Ayer vino grupo Intocable para decirme que estaban sumados a la iniciativa, estaban aquí en México, y me mostraron una canción inédita de ellos, y les dije por qué no me dejan presentarla en la mañanera, y me dijeron que sí y rápidamente hicieron este video", explicó Sheinbaum.

Desde su conferencia de prensa, la Jefa del Ejecutivo Federal detalló que la canción está dirigida hacia los paisanos en Estados Unidos. "Está dedicada a las y los hermanos migrantes, cuando se sienten, de pronto, en una situación difícil. La canción habla de cómo juntarse, de como sentirse de nuestro país, y de un colectivo que los quiere, que los ama, y que siempre van a estar protegidos", añadió.

Les invito a ver la Mañanera del Pueblo de este viernes 8 de agosto. Tenemos una sorpresa que planeamos con Ricky y René, de Intocable. pic.twitter.com/vj5ufjlL98 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 7, 2025

Intocable tocará en la final de "México canta"

"México canta" es un concurso del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura y en colaboración con el Consejo Mexicano de la Música, que surge con el objetivo de crear nuevas narrativas musicales que se alejen de la apología de la violencia. Además de fortalecer y preservar los géneros musicales tradicionales mexicanos.

"Ya inicia la semifinal, el 17 de agosto. Y mientras se presentan las semifinales van a acompañarnos estos artistas", compartió Sheinbaum. Dicho concurso se podrá ver a través de redes sociales y por medios públicos.

La final será el 5 de octubre en el Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México, donde Intocable tendrá un número musical. También habrá la participación de La Arrolladora Banda El Limón, Lila Downs, Horóscopos de Durango, Majo Aguilar, Camila Fernández, Vivir Quintana, Regina Orozco y La Sonora Santanera.

La ciudadanía puede consultar los proyectos musicales a través de la siguiente página: https://www.mexicocanta.gob.mx/

La semana pasada, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que más de 75 mil 900 connacionales han sido deportados de Estados Unidos desde que el Presidente Donald Trump asumió su segundo mandato al frente de la Casa Blanca.

Desde la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Icela Rodríguez explicó que 36 mil 162 mexicanos ingresaron a alguno de los 10 centros de atención instalados por el Gobierno Federal en estados fronterizos como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Estos espacios, sostuvo la Secretaria de Gobernación, cuentan con capacidad para resguardar hasta 25 mil personas simultáneamente.