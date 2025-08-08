"No soy funcionario público", José Ramón López Beltrán sobre sus vacaciones en Cancún

El hijo mayor de AMLO, José Ramón López Beltrán, defendió sus vacaciones en Cancún, de las cuales se publicaron fotos con sus hijos, al afirmar que no es funcionario público, en medio de la polémica por los viajes de lujo de morenistas, incluido su hermano Andrés Manuel López Beltrán.

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).– José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, defendió sus vacaciones en Cancún, de las que se publicaron fotos con sus hijos en los últimos días, al afirmar que no es funcionario público, en medio de la polémica que envuelve a varios morenistas por sus vacaciones de lujo, incluido a su hermano, Andrés Manuel López Beltrán.

"Hace unos días circuló una foto mía con mi hijito Salomón, y ahora comenzó a circular otra, esta vez con mi hija Natalia. Ante los comentarios que han surgido, me es necesario aclarar algunos puntos. No soy funcionario público. No tengo ningún cargo ni manejo recursos del Gobierno. Trabajo, como muchas otras personas, y cuando se puede, también busco compartir tiempo con mi familia", señaló en una publicación de X, antes conocida como Twitter.

"Llevo años leyendo que ‘no trabajo’, como si guardar silencio fuera lo mismo que no hacer nada. Pero no todo se presume ni todo se publica. Trabajo todos los días, desde hace mucho, en proyectos y asuntos que no buscan reflectores ni necesitan aprobación. Y que yo no lo ande contando, no le da a nadie derecho a inventar desde la ignorancia o la mala intención", explicó.

Por ello, defendió el mayor de los López Beltrán, "tener momentos personales o familiares no es un lujo, es un derecho. Quien trabaja y vive con honestidad también merece descanso, privacidad y alegría sin ser juzgado". Además, destacó que las imágenes que se publicaron de su viaje a Cancún son "imágenes familiares, como la que muchos padres tienen con sus hijos".

Por último, adelantó que, si algún día participa de la vida pública de México, que por ahora no es el caso, lo hará "con responsabilidad, honestidad, transparencia, respeto y amor al pueblo". "El tiempo y la verdad siempre ponen las cosas en su lugar", concluyó.

La polémica que envuelve el corazón de la 4T

El jueves, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que los dirigentes y funcionarios públicos tienen que poner el ejemplo de la "justa medianía", luego de la polémica por los viajes de lujo a diferentes partes del mundo, incluidos aquellos del secretario de Organización del partido guinda, Andrés Manuel López Beltrán, el segundo hijo de AMLO, que han permitido, según la presidenta morenista, que la derecha lleve a cabo una "campaña" en su contra.

"Él viajó con sus recursos. No cometió ni un acto de corrupción, ni un delito, ni una falta. Viajó igual que los otros compañeros, a diferencia de antes, que viajaban en aeronaves de los gobiernos federales, estatales, en helicópteros, subían en Las Parejas y aterrizaban en campos de golf. Entonces es distinto", dijo en una rueda de prensa desde Morelos.

"Dicho esto, sí es importante, sobre todo por el ambiente y la campaña que se quiere generar, que nosotros reforcemos la idea de que nuestros dirigentes tienen, aunque se tengan los recursos de ponerse por ejemplo ropa muy cara, un abrigo de piel de no sé qué cosa, puede ser, pero no hacerlo, porque somos dirigentes de un movimiento que tiene que poner el ejemplo de la justa medianía. Eso es", pidió.

Alcalde además señaló la "evidente campaña" en contra de Morena. "Es obvia. Tenemos que ser conscientes y tener claridad de que esto se trata de una campaña de la derecha que quiere debilitar nuestro movimiento, que es de la gente para la gente. Si se debilita Morena, ¿qué queda: el PRIAN, el PRI, el PAN, ‘Alito’?", cuestionó.

Es una campaña, añadió Alcalde, que no se centra solamente en López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sino que "es sistemática intentando instalar una narrativa". "Y esa narrativa es: todos son iguales, mírenlos. Tan iguales que viajaron a Europa… Pues no. Viajar a Europa no es un delito ni un acto de corrupción, viajar a Japón no es un delito ni un acto de corrupción. Porque se viaja con recursos propios", explicó.

Aseveró que Morena está de acuerdo en lo que plantea la Presidenta Claudia Sheinbaum. "A todos como dirigentes y representantes populares nos toca siempre poner el ejemplo, en nuestra vida pública y también en la vida privada. Porque elegimos esta actividad, eligiéndola yo tengo que poner el ejemplo. ¿Significa que no pueda viajar? Pues entonces nadie de Morena no puede ir a conocer un día cualquier lado. No, no significa eso. No significa que no se pueda viajar, significa evitar los lujos, evitar gobernar con el ejemplo y tener claro que el poder es humildad", argumentó Alcalde.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró el miércoles que no iba a entrar en debate sobre la carta que publicó López Beltrán por su polémico viaje a Tokio, pero reiteró su posición de que el poder se ejerce "con humildad" y que es el pueblo de México quien los juzga.

"Cualquiera: sea la Presidenta, sea un Diputado, un Senador, algún otro encargo, porque los partidos políticos son instituciones públicas que reciben recursos públicos. Todos debemos dar cuenta. El poder debe ejercerse con humildad. El poder es humildad, esa es mi recomendación a todas y todos, incluso no sólo de Morena o partidos aliados, a todas y todos. A nosotros nos juzga uno solo, que son millones, el pueblo de México", apuntó.

La Presidenta Sheinbaum detalló que lo más importante "es que somos ciudadanos con un encargo, pero somos pueblo". "Debemos actuar como ciudadanos, desde que salimos de nuestra casa hasta que llegamos al trabajo. Nosotros tenemos una responsabilidad política. El poder se ejerce con humildad. Y nos juzga el pueblo, nadie más", completó.

Andrés Manuel López Beltrán se defiende

El secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, respondió el martes a la polémica por sus vacaciones en Japón, y aclaró que no hubo ninguna vacación de lujo y que tampoco se transportó en un avión del Ejército como había trascendido en varios medios de comunicación.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el hijo del expresidente argumentó que viajó con sus propios recursos y que lo hizo en vuelos comerciales, primero con destino a Seattle, Washington; y que luego de una escala de un día, tomó un avión a Tokio, Japón.

"Mis adversarios y los hipócritas conservadores que sólo suelen ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio mandaron a sus espías a fotografiarme y acosarme para así emprender una campaña de linchamiento político impregnada de odio, clasismo y calumnias, tales como que viajé en un avión privado o del Ejército y que me hospedé en un hotel de 50 mil pesos por noche cuando, como he dicho, viajé en aerolíneas comerciales y pagué siete mil 500 pesos diarios en un hotel, incluido el desayuno", sostuvo.

Aunque confesó que no le extraña la "agresividad del hampa del periodismo" que comparó con "la perversidad de la mafia del poder económico y político al que desde hace décadas hemos venido enfrentando", consideró que le importa "que la gente que tiene confianza en nosotros no dude de nuestros principios y valores".

"No somos iguales, nosotros no somos corruptos y en mi caso desde niño aprendí, posiblemente antes que otros, que el poder es humildad, que la austeridad es un asunto de principios y que se debe vivir en la justa medianía como lo recomendaba el Presidente Juárez", expresó.

López Beltrán también hizo alusión al llamado de la Presidenta Claudia Sheinbaum de vivir en la justa medianía, y afirmó que jamás olvidará hacer de su vida pública "una línea recta" y seguir el ejemplo de la mandataria de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México.