"No soy funcionario público", José Ramón López Beltrán sobre sus vacaciones en Cancún

Redacción/SinEmbargo

08/08/2025 - 2:51 pm

osé Ramón López Beltrán, el hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Artículos relacionados

El hijo mayor de AMLO, José Ramón López Beltrán, defendió sus vacaciones en Cancún, de las cuales se publicaron fotos con sus hijos, al afirmar que no es funcionario público, en medio de la polémica por los viajes de lujo de morenistas, incluido su hermano Andrés Manuel López Beltrán.

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).– José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, defendió sus vacaciones en Cancún, de las que se publicaron fotos con sus hijos en los últimos días, al afirmar que no es funcionario público, en medio de la polémica que envuelve a varios morenistas por sus vacaciones de lujo, incluido a su hermano, Andrés Manuel López Beltrán.

"Hace unos días circuló una foto mía con mi hijito Salomón, y ahora comenzó a circular otra, esta vez con mi hija Natalia. Ante los comentarios que han surgido, me es necesario aclarar algunos puntos. No soy funcionario público. No tengo ningún cargo ni manejo recursos del Gobierno. Trabajo, como muchas otras personas, y cuando se puede, también busco compartir tiempo con mi familia", señaló en una publicación de X, antes conocida como Twitter.

"Llevo años leyendo que ‘no trabajo’, como si guardar silencio fuera lo mismo que no hacer nada. Pero no todo se presume ni todo se publica. Trabajo todos los días, desde hace mucho, en proyectos y asuntos que no buscan reflectores ni necesitan aprobación. Y que yo no lo ande contando, no le da a nadie derecho a inventar desde la ignorancia o la mala intención", explicó.

Por ello, defendió el mayor de los López Beltrán, "tener momentos personales o familiares no es un lujo, es un derecho. Quien trabaja y vive con honestidad también merece descanso, privacidad y alegría sin ser juzgado". Además, destacó que las imágenes que se publicaron de su viaje a Cancún son "imágenes familiares, como la que muchos padres tienen con sus hijos".

Por último, adelantó que, si algún día participa de la vida pública de México, que por ahora no es el caso, lo hará "con responsabilidad, honestidad, transparencia, respeto y amor al pueblo". "El tiempo y la verdad siempre ponen las cosas en su lugar", concluyó.

La polémica que envuelve el corazón de la 4T

El jueves, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que los dirigentes y funcionarios públicos tienen que poner el ejemplo de la "justa medianía", luego de la polémica por los viajes de lujo a diferentes partes del mundo, incluidos aquellos del secretario de Organización del partido guinda, Andrés Manuel López Beltrán, el segundo hijo de AMLO, que han permitido, según la presidenta morenista, que la derecha lleve a cabo una "campaña" en su contra.

"Él viajó con sus recursos. No cometió ni un acto de corrupción, ni un delito, ni una falta. Viajó igual que los otros compañeros, a diferencia de antes, que viajaban en aeronaves de los gobiernos federales, estatales, en helicópteros, subían en Las Parejas y aterrizaban en campos de golf. Entonces es distinto", dijo en una rueda de prensa desde Morelos.

Luisa María Alcalde habló del caso de Andrés Manuel López Beltrán y pidió poner el ejemplo ante "campaña" de la derecha.
Luisa María Alcalde habló del caso de Andrés Manuel López Beltrán y pidió poner el ejemplo ante "campaña" de la derecha. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

"Dicho esto, sí es importante, sobre todo por el ambiente y la campaña que se quiere generar, que nosotros reforcemos la idea de que nuestros dirigentes tienen, aunque se tengan los recursos de ponerse por ejemplo ropa muy cara, un abrigo de piel de no sé qué cosa, puede ser, pero no hacerlo, porque somos dirigentes de un movimiento que tiene que poner el ejemplo de la justa medianía. Eso es", pidió.

Alcalde además señaló la "evidente campaña" en contra de Morena. "Es obvia. Tenemos que ser conscientes y tener claridad de que esto se trata de una campaña de la derecha que quiere debilitar nuestro movimiento, que es de la gente para la gente. Si se debilita Morena, ¿qué queda: el PRIAN, el PRI, el PAN, ‘Alito’?", cuestionó.

Es una campaña, añadió Alcalde, que no se centra solamente en López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sino que "es sistemática intentando instalar una narrativa". "Y esa narrativa es: todos son iguales, mírenlos. Tan iguales que viajaron a Europa… Pues no. Viajar a Europa no es un delito ni un acto de corrupción, viajar a Japón no es un delito ni un acto de corrupción. Porque se viaja con recursos propios", explicó.

Aseveró que Morena está de acuerdo en lo que plantea la Presidenta Claudia Sheinbaum. "A todos como dirigentes y representantes populares nos toca siempre poner el ejemplo, en nuestra vida pública y también en la vida privada. Porque elegimos esta actividad, eligiéndola yo tengo que poner el ejemplo. ¿Significa que no pueda viajar? Pues entonces nadie de Morena no puede ir a conocer un día cualquier lado. No, no significa eso. No significa que no se pueda viajar, significa evitar los lujos, evitar gobernar con el ejemplo y tener claro que el poder es humildad", argumentó Alcalde.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró el miércoles que no iba a entrar en debate sobre la carta que publicó López Beltrán por su polémico viaje a Tokio, pero reiteró su posición de que el poder se ejerce "con humildad" y que es el pueblo de México quien los juzga.

"Cualquiera: sea la Presidenta, sea un Diputado, un Senador, algún otro encargo, porque los partidos políticos son instituciones públicas que reciben recursos públicos. Todos debemos dar cuenta. El poder debe ejercerse con humildad. El poder es humildad, esa es mi recomendación a todas y todos, incluso no sólo de Morena o partidos aliados, a todas y todos. A nosotros nos juzga uno solo, que son millones, el pueblo de México", apuntó.

La Presidenta Sheinbaum detalló que lo más importante "es que somos ciudadanos con un encargo, pero somos pueblo". "Debemos actuar como ciudadanos, desde que salimos de nuestra casa hasta que llegamos al trabajo. Nosotros tenemos una responsabilidad política. El poder se ejerce con humildad. Y nos juzga el pueblo, nadie más", completó.

Andrés Manuel López Beltrán se defiende

El secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, respondió el martes a la polémica por sus vacaciones en Japón, y aclaró que no hubo ninguna vacación de lujo y que tampoco se transportó en un avión del Ejército como había trascendido en varios medios de comunicación.

"Captan a Andy López en hotel 5 estrellas en Tokio", se lee este domingo en la portada de Reforma, uno de los principales medios de la prensa capitalina.
Andrés Manuel López Beltrán, actual secretario de Organización de Morena. Foto: Magdalena Montiel, Cuartoscuro

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el hijo del expresidente argumentó que viajó con sus propios recursos y que lo hizo en vuelos comerciales, primero con destino a Seattle, Washington; y que luego de una escala de un día, tomó un avión a Tokio, Japón.

"Mis adversarios y los hipócritas conservadores que sólo suelen ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio mandaron a sus espías a fotografiarme y acosarme para así emprender una campaña de linchamiento político impregnada de odio, clasismo y calumnias, tales como que viajé en un avión privado o del Ejército y que me hospedé en un hotel de 50 mil pesos por noche cuando, como he dicho, viajé en aerolíneas comerciales y pagué siete mil 500 pesos diarios en un hotel, incluido el desayuno", sostuvo.

Aunque confesó que no le extraña la "agresividad del hampa del periodismo" que comparó con "la perversidad de la mafia del poder económico y político al que desde hace décadas hemos venido enfrentando", consideró que le importa "que la gente que tiene confianza en nosotros no dude de nuestros principios y valores".

"No somos iguales, nosotros no somos corruptos y en mi caso desde niño aprendí, posiblemente antes que otros, que el poder es humildad, que la austeridad es un asunto de principios y que se debe vivir en la justa medianía como lo recomendaba el Presidente Juárez", expresó.

López Beltrán también hizo alusión al llamado de la Presidenta Claudia Sheinbaum de vivir en la justa medianía, y afirmó que jamás olvidará hacer de su vida pública "una línea recta" y seguir el ejemplo de la mandataria de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México.

"Siempre valdrá la pena, y no es en vano, pagar una cuota de humillación cuando se lucha por una causa justa y en contra de los opresores del pueblo".

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
Por Perla Velázquez
Por Sugeyry Romina Gándara
Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
Por Daniela Barragán
Por Obed Rosas
+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Andy: del desayuno… a la carta

"Inocente como siempre ha sido, el hijo predilecto del expresidente no reparó en que sus siniestros adversarios...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La cursi y lacrimógena misiva de "Andy"

"Nunca pensé estar tan de acuerdo con Fernández Noroña: la carta es malísima y lejos de reducir...
Por Diego Petersen Farah
Jorge Javier Romero Vadillo

El cerrojazo antidemocrático

"Con el nombramiento de la comisión de empleados para la elaboración de la nueva legislación electoral, el...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Decoro

"Tal vez ahora se sientan protegidos por el poder, pero en algún momento el aura de López...
Por María Rivera
+ Sección

Opinión en Video

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández
Por Héctor Alejandro Quintanar

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente

En el espejo de Israel Vallarta
Por Fabrizio Mejía Madrid

En el espejo de Israel Vallarta

¿Es democrática la Reforma Electoral?
Por Juan Carlos Monedero

¿Es democrática la Reforma Electoral?

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial
Por Mario Campa

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial

El Más allá determina el Más acá (Parte 2)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 2)

Menos pobres, más rabia
Por Álvaro Delgado Gómez

Menos pobres, más rabia

La génesis del huachicol
Por Ana Lilia Pérez

La génesis del huachicol

Los miserables
Por Alejandro Páez Varela

Los miserables

Fiscalías apagadas
Por Muna D. Buchahin

Fiscalías apagadas

+ Sección

Galileo

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

El cometa 3I/ATLAS entra al Sistema Solar y avanza a toda velocidad, confirma la NASA

La nave espacial Starship que se preparaba para su décimo vuelo de prueba, explotó a las 04.00 UTC de este 19 de junio en la Star Base de Space X en Boca Chica, Texas.

VIDEO¬ El cohete Starship explota en los preparativos para el décimo vuelo de prueba

Luz misteriosa en el cielo de Monterrey.

VIDEOS ¬ Un objeto luminoso cruza el cielo en NL; fue meteoro o basura espacial: PC

Se han descubierto miles de exoplanetas en los últimos años.

¿Cómo buscamos vida fuera de nuestro sistema solar? ¿Qué hemos hallado hasta ahora?

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Trump autorizó en secreto ataques militares a cárteles: NYT. “No habrá invasión”: CSP
1

Trump autorizó en secreto ataques militares a cárteles: NYT. “No habrá invasión”: CSP

Video de la Gobernadora de Campeche.
2

Layda viaja a Amsterdam y causa nueva controversia. Noroña critica llamado de Alcalde

3

FGR detiene a implicado en homicidio de delegado en Tamaulipas; es de "Los Metros"

Andy: del desayuno… a la carta
4

Andy: del desayuno… a la carta

Plan Netanyahu de ocupar Gaza genera preocupación internacional.
5

Plan de Netanyahu para ocupar Gaza militarmente prende alertas a nivel internacional

6

ENTREVISTA ¬ El caso Córdova-SCJN confirma que el racismo está vivo: Marx Arriaga

La Diputada del PT, Diana Karina Barreras, conocida como "Dato Protegido", y Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
7

"Dato Protegido" y Gutiérrez Luna niegan derroches y denuncian campaña de difamación

8

Si dependemos del gas de EU, cierra y quedamos a oscuras: Director de Pemex

Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, está preso en NY.
9

Caro Quintero está aislado 23 horas y pasa frío; su defensa pide cambiarlo de celda

Policías grabados en un acto sexual dentro de patrulla.
10

Dos policías de la CdMx están bajo investigación por video íntimo en una patrulla

Las exportaciones de China aumentaron más de lo esperado en julio: 7.2 por ciento. Sus empresas se volvieron un ejemplo de reacomodo a los aranceles de Trump.
11

China resiste: crecen 7% sus exportaciones mientras el mundo sufre aranceles de Trump

La Secretaria de Energía Luz Elena González Escobar aseguró que los gobiernos neoliberales se dedicaron a exprimir a las empresas públicas como Pemex.
12

ENTREVISTA ¬ Exprimieron Cantarell, ¿y el dinero? ¿Dónde está?: Luz Elena González

Adidas y el Gobierno inician pláticas y resarcir daño por plagio de huaraches: CSP.
13

Adidas dialoga con autoridades para resarcir daño por huaraches "Oaxaca Slip-On": CSP

VIDEO ¬ Sheinbaum estrena “Estamos todos”, canción de Intocable dedicada a migrantes.
14

VIDEO ¬ Sheinbaum estrena “Estamos todos”, canción de Intocable dedicada a migrantes

La Casa Blanca ofrece 50 millones de dólares por Nicolás Maduro.
15

EU ofrece 50 mdd por Nicolás Maduro, él responde: "es una conspiración fascista"

Destacadas

Ver sección
Destacadas
osé Ramón López Beltrán, el hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
1

"No soy funcionario público", José Ramón López Beltrán sobre sus vacaciones en Cancún

Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, está preso en NY.
2

Caro Quintero está aislado 23 horas y pasa frío; su defensa pide cambiarlo de celda

Plan Netanyahu de ocupar Gaza genera preocupación internacional.
3

Plan de Netanyahu para ocupar Gaza militarmente prende alertas a nivel internacional

4

FGR detiene a implicado en homicidio de delegado en Tamaulipas; es de "Los Metros"

VIDEO ¬ Sheinbaum estrena “Estamos todos”, canción de Intocable dedicada a migrantes.
5

VIDEO ¬ Sheinbaum estrena “Estamos todos”, canción de Intocable dedicada a migrantes

EU canceló visa de Juan Francisco Gim, Alcalde de Nogales; "Es administrativo", dice
6

EU cancela visa de Juan Francisco Gim, Alcalde de Nogales; "es administrativo", dice

Adidas y el Gobierno inician pláticas y resarcir daño por plagio de huaraches: CSP.
7

Adidas dialoga con autoridades para resarcir daño por huaraches "Oaxaca Slip-On": CSP

Video de la Gobernadora de Campeche.
8

Layda viaja a Amsterdam y causa nueva controversia. Noroña critica llamado de Alcalde

Trump autorizó en secreto ataques militares a cárteles: NYT. “No habrá invasión”: CSP
9

Trump autorizó en secreto ataques militares a cárteles: NYT. “No habrá invasión”: CSP

La Casa Blanca ofrece 50 millones de dólares por Nicolás Maduro.
10

EU ofrece 50 mdd por Nicolás Maduro, él responde: "es una conspiración fascista"

Agenda del 8 al 10 de agosto
11

Autos, música, Japón... un fin de semana con actividades en la Ciudad de México

La Secretaria de Energía Luz Elena González Escobar aseguró que los gobiernos neoliberales se dedicaron a exprimir a las empresas públicas como Pemex.
12

ENTREVISTA ¬ Exprimieron Cantarell, ¿y el dinero? ¿Dónde está?: Luz Elena González