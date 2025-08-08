Adidas dialoga con autoridades para resarcir daño por huaraches "Oaxaca Slip-On": CSP

Sheinbaum adelantó que su Gobierno ya trabaja en una nueva Ley específica sobre el tema de la apropiación cultural, que se sumará a la legislación ya existente sobre patrimonio.

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).– La empresa Adidas ya se puso en contacto con el Gobierno de Oaxaca para iniciar pláticas orientadas a resarcir el daño a la comunidad zapoteca de Villa Hidalgo Yalálag, tras la apropiación cultural por el diseño de los huaraches "Oaxaca Slip-On", informó este viernes el Gobierno Federal.

“En este momento va a ser la plática y a ver si hay un resarcimiento, porque en realidad en una apropiación cultural tiene que haber un resarcimiento y tienen que cumplirse con la Ley de patrimonio”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hoy en su conferencia matutina de prensa.

Desde Palacio Nacional, la mandataria también indicó que el área jurídica de su Gobierno ya está analizando el tema, al tratarse de un caso claro de apropiación cultural e insistió en que, cuando se incurre en este tipo de actos, debe cumplirse la Ley de patrimonio cultural y debe haber un resarcimiento.

Además de este proceso legal en curso, el Gobierno ya trabaja en una nueva Ley específica sobre el tema, que se sumará a la legislación ya existente sobre patrimonio cultural, adelantó Sheinbaum.

Durante la misma conferencia, Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, confirmó que Adidas ya estableció contacto con el Gobierno de Oaxaca para comenzar formalmente las conversaciones que buscan lograr una reparación del daño hacia la comunidad indígena.

La Presidenta recordó que no es la primera vez que una marca internacional se apropia indebidamente de elementos del diseño, la vestimenta y la cultura de pueblos indígenas de México. Frente a este tipo de prácticas, destacó la importancia de que haya consecuencias legales y una reparación efectiva a las comunidades afectadas.

"El daño debe resarcirse porque sí hubo una apropiación cultura", enfatizó.

El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, condenó el pasado jueves la presunta apropiación cultural de los huaraches "Oaxaca Slip-On" de Adidas y exigió la suspensión inmediata de la comercialización del calzado del diseñador mexicoamericano Willy Chavarría que hizo en colaboración con la marca alemana.

De acuerdo con un comunicado, el mandatario estatal destacó que la promoción de elementos culturales sin consentimiento de las comunidades constituye no sólo a una falta de sensibilidad social, sino a un riesgo reputacional que impacta en la percepción del valor de una marca.

Además, indicó que la adopción de elementos culturales de la comunidad zapoteca de Villa Hidalgo Yalálag con fines comerciales, así como el uso del nombre “Oaxaca” sin consentimiento previo, libre e informado, representa una violación a los derechos colectivos, transgrede las leyes mexicanas y contraviene instrumentos internacionales en materia de Salvaguardia del Patrimonio Cultural.