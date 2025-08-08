Adidas dialoga con autoridades para resarcir daño por huaraches "Oaxaca Slip-On": CSP

Sugeyry Romina Gándara

08/08/2025 - 10:28 am

Adidas y el Gobierno inician pláticas y resarcir daño por plagio de huaraches: CSP.

Artículos relacionados

Sheinbaum adelantó que su Gobierno ya trabaja en una nueva Ley específica sobre el tema de la apropiación cultural, que se sumará a la legislación ya existente sobre patrimonio.

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).– La empresa Adidas ya se puso en contacto con el Gobierno de Oaxaca para iniciar pláticas orientadas a resarcir el daño a la comunidad zapoteca de Villa Hidalgo Yalálag, tras la apropiación cultural por el diseño de los huaraches "Oaxaca Slip-On", informó este viernes el Gobierno Federal.

“En este momento va a ser la plática y a ver si hay un resarcimiento, porque en realidad en una apropiación cultural tiene que haber un resarcimiento y tienen que cumplirse con la Ley de patrimonio”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hoy en su conferencia matutina de prensa.

Desde Palacio Nacional, la mandataria también indicó que el área jurídica de su Gobierno ya está analizando el tema, al tratarse de un caso claro de apropiación cultural e insistió en que, cuando se incurre en este tipo de actos, debe cumplirse la Ley de patrimonio cultural y debe haber un resarcimiento.

Además de este proceso legal en curso, el Gobierno ya trabaja en una nueva Ley específica sobre el tema, que se sumará a la legislación ya existente sobre patrimonio cultural, adelantó Sheinbaum.

Durante la misma conferencia, Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, confirmó que Adidas ya estableció contacto con el Gobierno de Oaxaca para comenzar formalmente las conversaciones que buscan lograr una reparación del daño hacia la comunidad indígena.

La Presidenta recordó que no es la primera vez que una marca internacional se apropia indebidamente de elementos del diseño, la vestimenta y la cultura de pueblos indígenas de México. Frente a este tipo de prácticas, destacó la importancia de que haya consecuencias legales y una reparación efectiva a las comunidades afectadas.

"El daño debe resarcirse porque sí hubo una apropiación cultura", enfatizó.

El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, condenó el pasado jueves la presunta apropiación cultural de los huaraches "Oaxaca Slip-On" de Adidas y exigió la suspensión inmediata de la comercialización del calzado del diseñador mexicoamericano Willy Chavarría que hizo en colaboración con la marca alemana.

De acuerdo con un comunicado, el mandatario estatal destacó que la promoción de elementos culturales sin consentimiento de las comunidades constituye no sólo a una falta de sensibilidad social, sino a un riesgo reputacional que impacta en la percepción del valor de una marca.

Además, indicó que la adopción de elementos culturales de la comunidad zapoteca de Villa Hidalgo Yalálag con fines comerciales, así como el uso del nombre “Oaxaca” sin consentimiento previo, libre e informado, representa una violación a los derechos colectivos, transgrede las leyes mexicanas y contraviene instrumentos internacionales en materia de Salvaguardia del Patrimonio Cultural.

Sugeyry Romina Gándara

Sugeyry Romina Gándara

Romina Gándara soñaba de chiquita con ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

Lo dice el reportero

Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
Por Perla Velázquez
Por Sugeyry Romina Gándara
Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
Por Daniela Barragán
Por Obed Rosas
+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Andy: del desayuno… a la carta

"Inocente como siempre ha sido, el hijo predilecto del expresidente no reparó en que sus siniestros adversarios...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La cursi y lacrimógena misiva de "Andy"

"Nunca pensé estar tan de acuerdo con Fernández Noroña: la carta es malísima y lejos de reducir...
Por Diego Petersen Farah
Jorge Javier Romero Vadillo

El cerrojazo antidemocrático

"Con el nombramiento de la comisión de empleados para la elaboración de la nueva legislación electoral, el...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Decoro

"Tal vez ahora se sientan protegidos por el poder, pero en algún momento el aura de López...
Por María Rivera
+ Sección

Opinión en Video

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández
Por Héctor Alejandro Quintanar

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente

En el espejo de Israel Vallarta
Por Fabrizio Mejía Madrid

En el espejo de Israel Vallarta

¿Es democrática la Reforma Electoral?
Por Juan Carlos Monedero

¿Es democrática la Reforma Electoral?

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial
Por Mario Campa

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial

El Más allá determina el Más acá (Parte 2)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 2)

Menos pobres, más rabia
Por Álvaro Delgado Gómez

Menos pobres, más rabia

La génesis del huachicol
Por Ana Lilia Pérez

La génesis del huachicol

Los miserables
Por Alejandro Páez Varela

Los miserables

Fiscalías apagadas
Por Muna D. Buchahin

Fiscalías apagadas

+ Sección

Galileo

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

El cometa 3I/ATLAS entra al Sistema Solar y avanza a toda velocidad, confirma la NASA

La nave espacial Starship que se preparaba para su décimo vuelo de prueba, explotó a las 04.00 UTC de este 19 de junio en la Star Base de Space X en Boca Chica, Texas.

VIDEO¬ El cohete Starship explota en los preparativos para el décimo vuelo de prueba

Luz misteriosa en el cielo de Monterrey.

VIDEOS ¬ Un objeto luminoso cruza el cielo en NL; fue meteoro o basura espacial: PC

Se han descubierto miles de exoplanetas en los últimos años.

¿Cómo buscamos vida fuera de nuestro sistema solar? ¿Qué hemos hallado hasta ahora?

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Trump autorizó en secreto ataques militares a cárteles: NYT. “No habrá invasión”: CSP
1

Trump autorizó en secreto ataques militares a cárteles: NYT. “No habrá invasión”: CSP

2

Si dependemos del gas de EU, cierra y quedamos a oscuras: Director de Pemex

La Diputada del PT, Diana Karina Barreras, conocida como "Dato Protegido", y Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
3

"Dato Protegido" y Gutiérrez Luna niegan derroches y denuncian campaña de difamación

Andy: del desayuno… a la carta
4

Andy: del desayuno… a la carta

¿Por qué “desaparecen” los detenidos por el ICE? WSJ halla un respuesta desagradable
5

¿Por qué “desaparecen” los detenidos por el ICE? WSJ halla un respuesta desagradable

La Casa Blanca ofrece 50 millones de dólares por Nicolás Maduro.
6

EU ofrece 50 mdd por Nicolás Maduro, él responde: "es una conspiración fascista"

La Secretaria de Energía Luz Elena González Escobar aseguró que los gobiernos neoliberales se dedicaron a exprimir a las empresas públicas como Pemex.
7

ENTREVISTA ¬ Exprimieron Cantarell, ¿y el dinero? ¿Dónde está?: Luz Elena González

8

ENTREVISTA ¬ El caso Córdova-SCJN confirma que el racismo está vivo: Marx Arriaga

Estimado Javier Hernández: Tomo la oportunidad de emplear este espacio periodístico para emitir un mensaje que de entrada parecería imprudente.
9

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández

Policías grabados en un acto sexual dentro de patrulla.
10

Dos policías de la CdMx están bajo investigación por video íntimo en una patrulla

¿Realmente "Andy" cree que los adversarios políticos tienen esa capacidad cuando no pueden siquiera articular un discurso coherente?
11

La cursi y lacrimógena misiva de "Andy"

12

VIDEO ¬ Hombre agrede a su esposa en elevador en Cuajimalpa; lo llaman #LordElevador

Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, fundador del Cártel de Sinaloa, fue sentenciado en Estados Unidos a cadena perpetua.
13

Juez Cogan niega petición a "El Chapo" para ver a su abogado: se equivocó de Tribunal

Mary Sainz e Israel Vallarta en el estudio de SinEmbargo Al Aire
14

ENTREVISTA ¬ Que Xóchitl acampe en el Zócalo, como nosotros: Mary e Israel Vallarta

La Presidenta no entró en debate sobre la carta de López Beltrán, pero reiteró que el poder se ejerce con humildad.
15

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Adidas y el Gobierno inician pláticas y resarcir daño por plagio de huaraches: CSP.
1

Adidas dialoga con autoridades para resarcir daño por huaraches "Oaxaca Slip-On": CSP

Video de la Gobernadora de Campeche.
2

Layda viaja a Amsterdam y causa nueva controversia. Noroña critica llamado de Alcalde

Trump autorizó en secreto ataques militares a cárteles: NYT. “No habrá invasión”: CSP
3

Trump autorizó en secreto ataques militares a cárteles: NYT. “No habrá invasión”: CSP

La Casa Blanca ofrece 50 millones de dólares por Nicolás Maduro.
4

EU ofrece 50 mdd por Nicolás Maduro, él responde: "es una conspiración fascista"

Agenda del 8 al 10 de agosto
5

Autos, música, Japón... un fin de semana con actividades en la Ciudad de México

La Secretaria de Energía Luz Elena González Escobar aseguró que los gobiernos neoliberales se dedicaron a exprimir a las empresas públicas como Pemex.
6

ENTREVISTA ¬ Exprimieron Cantarell, ¿y el dinero? ¿Dónde está?: Luz Elena González

Toyota gana 5.076 millones en su primer trimestre fiscal ante aranceles
7

Los aranceles de Trump le pegan a Toyota: pierde 36.9% en su primer trimestre fiscal

¿Por qué “desaparecen” los detenidos por el ICE? WSJ halla un respuesta desagradable
8

¿Por qué “desaparecen” los detenidos por el ICE? WSJ halla un respuesta desagradable

9

Israel aprueba el plan de Netanyahu para tomar militarmente toda la ciudad de Gaza

10

Fiscalía detiene a 3 acusados de asesinar a un menor tras prestar mil pesos a su mamá

Los diputados federales y senadores plurinominales que llegaron al Congreso sin hacer campañas y sin tener el respaldo de los votantes
11

#PuntosYComas ¬ Los plurinominales y el jugoso botín para las camarillas partidistas

12

ENTREVISTA ¬ El caso Córdova-SCJN confirma que el racismo está vivo: Marx Arriaga