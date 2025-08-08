PROFECO anuncia Ferias de Regreso a Clases: ¿Cuándo y dónde comprar útiles baratos?

Redacción/SinEmbargo

08/08/2025 - 3:51 pm

La Profeco realizará 41 Ferias de Regreso a Clases en todo México con útiles escolares a bajo costo y servicios gratuitos para apoyar a las familias.

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que durante el mes de agosto se llevarán a cabo 41 Ferias de Regreso a Clases en distintas entidades del país, a fin de facilitar la adquisición de útiles escolares, uniformes y demás artículos necesarios para el nuevo ciclo escolar 2025-2026, a precios accesibles y con servicios gratuitos para los asistentes.

En caso de estar interesado, aquí te informamos las fechas y sedes donde se realizarán las ferias. ¡Toma nota!

¿Dónde serán los eventos?

Estas ferias se desarrollarán en espacios públicos y comerciales, especialmente en plazas comerciales, y ofrecerán descuentos de hasta el 50 por ciento y se podrá pagar mediante sistema multipagos, incluida la tarjeta Mi Beca para Empezar.

Uno de los eventos centrales se celebrará el sábado 16 de agosto en Expo Reforma, Ciudad de México, en un horario de 9:00 a 20:00 horas. También se realizarán eventos en:

  • La Explanada Delegacional de Milpa Alta, ubicada en Avenida México Norte. Entre Avenida Jalisco OTE. y Avenida Constitución, en la Alcaldía Milpa Alta, del 26 al 31 de agosto.
  • Calle Oriente número 231, colonia Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco, del 21 al 24 de agosto.
  • Salón de usos múltiples, ubicado en calle canarios esquina calle 10, s/n, en la colonia San Pedro de los Pinos, Alcaldía Álvaro Obregón, del 15 al 17 de agosto.

Entre los servicios gratuitos que se ofrecerán destacan el corte de cabello para niñas, niños y adolescentes; la expedición de certificados médicos escolares; la asesoría jurídica; y la orientación en tecnologías domésticas. Estas actividades están diseñadas para complementar la preparación del alumnado sin generar gastos adicionales.

Asimismo, el sistema de pago será flexible, permitiendo el uso de tarjetas bancarias, pagos a meses sin intereses y el uso de la tarjeta “Mi Beca para Empezar”, aceptada en diversos comercios participantes de la capital y otras zonas del país.

Asimismo, la Profeco también puso a disposición de los consumidores la “Guía de Regreso a Clases 2025”, la cual se encuentra en su sitio web. Este material permite comparar precios de artículos escolares, conocer las mejores opciones y tomar decisiones de compra informadas.

Finalmente, la Procuraduría invita a consultar la ubicación de las ferias más cercanas a través de su página oficial. Con estas acciones, se busca fomentar el consumo responsable y asegurar el acceso equitativo a los materiales escolares en todo el territorio nacional.

