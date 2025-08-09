La mamá, en pobreza, pidió ayuda. Autoridades la ignoraron y Fernandito fue asesinado

Sugeyry Romina Gándara

08/08/2025 - 8:06 pm

Artículos relacionados

Una madre denunció que vecinas sustrajeron a su hijo de cinco años en Los Reyes La Paz como garantía de pago por una deuda de mil pesos.

Ciudad de México, 8 agosto (SinEmbargo).- El cruel asesinato del pequeño Fernando, un niño de cinco años que fue sustraído de su madre como garantía para el cobro de una deuda de mil pesos y posteriormente asesinado en Los Reyes la Paz, Estado de México, evidencia la insensibilidad de las autoridades para atender denuncias de casos similares que persisten en la entidad.

De acuerdo con las investigaciones, el hecho se registró el pasado 28 de julio, cuando la madre, de muy bajos recursos, solicitó un préstamo de mil pesos a un grupo de vecinos para costear un cambio de domicilio que había realizado meses atrás.

Más tarde, las dos vecinas, identificadas como Ana Lilia y Lilia, acudieron a su domicilio para cobrar la deuda. Sin embargo, la mujer de nombre Noemí no contaba con el dinero correspondiente para liquidar el atraso.

La víctima relató que las vecinas, al arribar al domicilio, intentaron golpearla; sin embargo, el pequeño Fernando, al escuchar lo que sucedía, salió de la casa para ver el conflicto. En ese momento, las mujeres lo tomaron por la fuerza y se lo llevaron, advirtiéndole que lo retendrían hasta que liquidara la deuda.

“(Los vecinos) Van a la casa de ella, a agredirla, y el niño obviamente como escucha a la mamá sale del domicilio, y ellas lo jalan, literalmente fue convivencia”, relató Faviola Villa, la asesora legal de la madre del menor a varios medios de comunicación que la entrevistaron ayer.

Durante los días siguientes, Noemí acudió en repetidas ocasiones a una vecindad ubicada en la calle Carmen Serdán, colonia Ejidal del Pino, donde suponía que tenían cautivo a Fernando. Sin embargo, debido a que no podía liquidar la deuda, no se lo entregaron.

La abogada Faviola Villa explicó que la madre buscó apoyo inicial en la Policía Municipal y en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), pero en ninguna de esas instituciones atendieron su caso. Fue hasta que acudió a la Secretaría de las Mujeres del Estado de México y, posteriormente, a la Fiscalía cuando las investigaciones comenzaron.

La asesora de la familia declaró que la madre del niño "fue al DIF, a la Policía Municipal, a la misma Fiscalía Regional de La Paz y no le hicieron caso". Para Villa es probable que Noemí pudo haber sido discriminada por su discapacidad para hablar fluidamente.

El 4 de agosto, Noemí acudió a una sede de la Secretaría de las Mujeres, donde por fin la asesoraron para formalizar la denuncia ante la Fiscalía del Estado de México. Ese mismo día interpuso la denuncia.

Horas después, elementos de la Policía Ministerial, estatal, municipal y de la Secretaría de Marina-Armada desplegaron un operativo en la vecindad para recuperar al niño.

Pese a ello, al ingresar al domicilio donde era retenido, encontraron los restos del pequeño en estado de descomposición. De acuerdo con la necropsia, el niño habría muerto el 30 de julio, dos días después de ser secuestrado y cinco días antes de que las autoridades lo hallaran. El cuerpo presentaba golpes y traumatismo craneoencefálico.

Además, la asesora legal de la familia señaló que, durante los dos días que estuvo privado de su libertad, Fernando no recibió agua ni comida, lo que confirmaron los estudios forenses.

“La necropsia nos da referencia de que no le dieron de comer, ni agua, entonces muy grave lo que hicieron”, narró Faviola Villa a N+ Noticias.

Tras el hallazgo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Marina detuvieron a Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”. Los tres fueron ingresados al Penal de Nezahualcóyotl y enfrentarán cargos por desaparición de persona y, eventualmente, homicidio.

Mientras tanto, vecinos y ciudadanos se han manifestado en las instalaciones de la Fiscalía del Estado de México para exigir justicia. Noemí, la madre del menor, ha declarado a medios de comunicación que solo pide justicia para su pequeño Fernando.

Sugeyry Romina Gándara

Sugeyry Romina Gándara

Romina Gándara soñaba de chiquita con ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

Lo dice el reportero

Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
Por Perla Velázquez
Por Sugeyry Romina Gándara
Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
Por Daniela Barragán
Por Obed Rosas
+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Andy: del desayuno… a la carta

"Inocente como siempre ha sido, el hijo predilecto del expresidente no reparó en que sus siniestros adversarios...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La cursi y lacrimógena misiva de "Andy"

"Nunca pensé estar tan de acuerdo con Fernández Noroña: la carta es malísima y lejos de reducir...
Por Diego Petersen Farah
Jorge Javier Romero Vadillo

El cerrojazo antidemocrático

"Con el nombramiento de la comisión de empleados para la elaboración de la nueva legislación electoral, el...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Decoro

"Tal vez ahora se sientan protegidos por el poder, pero en algún momento el aura de López...
Por María Rivera
+ Sección

Opinión en Video

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández
Por Héctor Alejandro Quintanar

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente

En el espejo de Israel Vallarta
Por Fabrizio Mejía Madrid

En el espejo de Israel Vallarta

¿Es democrática la Reforma Electoral?
Por Juan Carlos Monedero

¿Es democrática la Reforma Electoral?

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial
Por Mario Campa

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial

El Más allá determina el Más acá (Parte 2)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 2)

Menos pobres, más rabia
Por Álvaro Delgado Gómez

Menos pobres, más rabia

La génesis del huachicol
Por Ana Lilia Pérez

La génesis del huachicol

Los miserables
Por Alejandro Páez Varela

Los miserables

Fiscalías apagadas
Por Muna D. Buchahin

Fiscalías apagadas

+ Sección

Galileo

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

El cometa 3I/ATLAS entra al Sistema Solar y avanza a toda velocidad, confirma la NASA

La nave espacial Starship que se preparaba para su décimo vuelo de prueba, explotó a las 04.00 UTC de este 19 de junio en la Star Base de Space X en Boca Chica, Texas.

VIDEO¬ El cohete Starship explota en los preparativos para el décimo vuelo de prueba

Luz misteriosa en el cielo de Monterrey.

VIDEOS ¬ Un objeto luminoso cruza el cielo en NL; fue meteoro o basura espacial: PC

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Niño es asesinado porque su mamá no pagó deuda.
1

La mamá, en pobreza, pidió ayuda. Autoridades la ignoraron y Fernandito fue asesinado

2

Reynoso hijo: De la champaña y de meter su Mini Cooper a la piscina, a que EU le caiga por corrupción

3

La millonaria fiesta del hijo del ex gobernador del PAN en Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat

Estados Unidos anunció modificaciones en las políticas para solicitar la visa, por lo que personas adultas mayores y menores de edad serán entrevistados.
4

La Embajada de EU exigirá entrevista a menores y adultos mayores para solicitar visa

5

Si dependemos del gas de EU, cierra y quedamos a oscuras: Director de Pemex

osé Ramón López Beltrán, el hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
6

"No soy funcionario público", José Ramón López Beltrán sobre sus vacaciones en Cancún

Trump apunta contra cárteles.
7

Trump no da detalles, pero su Embajador en México dice: “somos dos aliados soberanos”

La Fiscalía de la CdMx informó que fue vinculada a proceso la joven acusada de atropellar al niño Emiliano por manejar ebria en la Alcaldía Gustavo A. Madero.
8

Joven que atropelló a niño en la GAM seguirá proceso en libertad; él sigue muy grave

9

Hijos de Reynoso Femat, detenido ayer, exhiben en redes sociales su vida de excesos y lujos

Video de la Gobernadora de Campeche.
10

Layda viaja a Amsterdam y causa nueva controversia. Noroña critica llamado de Alcalde

Andy: del desayuno… a la carta
11

Andy: del desayuno… a la carta

Trump autorizó en secreto ataques militares a cárteles: NYT. “No habrá invasión”: CSP
12

Trump autorizó en secreto ataques militares a cárteles: NYT. “No habrá invasión”: CSP

Autoridades rescatan a familia víctima de asalto en la Puebla-Orizaba
13

Una familia es abandonada tras asalto en autopista Puebla-Orizaba; la GN los rescata

Policías grabados en un acto sexual dentro de patrulla.
14

Dos policías de la CdMx están bajo investigación por video íntimo en una patrulla

Organizaciones convocan a paro comunitario contra redadas de ICE en Los Ángeles.
15

Organizaciones migrantes y aliados convocan a un paro contra redadas del ICE en LA

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Isarael Vallarta, detenido sin sentencia por casi 20 años, ofreció su primera conferencia de prensa en libertad el 8 de agosto de 2025, frente a la SCJN.
1

CRÓNICA ¬ Mi lucha terminará cuando liberen a mi hermano y sobrino: Israel Vallarta

Harfuch afirma que la extorsión es el único delito que no ha bajado en México durante el sexenio actual
2

#PuntosYComas ¬ García Harfuch fortalece equipo y amplía capacidad para investigar

Niño es asesinado porque su mamá no pagó deuda.
3

La mamá, en pobreza, pidió ayuda. Autoridades la ignoraron y Fernandito fue asesinado

La Fiscalía de la CdMx informó que fue vinculada a proceso la joven acusada de atropellar al niño Emiliano por manejar ebria en la Alcaldía Gustavo A. Madero.
4

Joven que atropelló a niño en la GAM seguirá proceso en libertad; él sigue muy grave

Autoridades rescatan a familia víctima de asalto en la Puebla-Orizaba
5

Una familia es abandonada tras asalto en autopista Puebla-Orizaba; la GN los rescata

Secretaria de Seguridad en EU dice que política migratoria de Trump es "un éxito"
6

Más de un millón de migrantes se fueron de EU por la política de Trump, afirma Noem

Estados Unidos anunció modificaciones en las políticas para solicitar la visa, por lo que personas adultas mayores y menores de edad serán entrevistados.
7

La Embajada de EU exigirá entrevista a menores y adultos mayores para solicitar visa

Trump apunta contra cárteles.
8

Trump no da detalles, pero su Embajador en México dice: “somos dos aliados soberanos”

Trump y Putin, cita en Alaska.
9

Trump y Putin se citan en Alaska el 15 de agosto, su primera reunión formal este año

El Gobernador de Oaxaca informó que analiza denunciar la presunta apropiación cultural de unos huaraches del diseñador mexicoamericano Willy Chavarría y Adidas.
10

Los huaraches Adidas es el último caso, pero el plagio del arte indígena es constante

Organizaciones convocan a paro comunitario contra redadas de ICE en Los Ángeles.
11

Organizaciones migrantes y aliados convocan a un paro contra redadas del ICE en LA

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.
12

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años