La mamá, en pobreza, pidió ayuda. Autoridades la ignoraron y Fernandito fue asesinado

Una madre denunció que vecinas sustrajeron a su hijo de cinco años en Los Reyes La Paz como garantía de pago por una deuda de mil pesos.

Ciudad de México, 8 agosto (SinEmbargo).- El cruel asesinato del pequeño Fernando, un niño de cinco años que fue sustraído de su madre como garantía para el cobro de una deuda de mil pesos y posteriormente asesinado en Los Reyes la Paz, Estado de México, evidencia la insensibilidad de las autoridades para atender denuncias de casos similares que persisten en la entidad.

De acuerdo con las investigaciones, el hecho se registró el pasado 28 de julio, cuando la madre, de muy bajos recursos, solicitó un préstamo de mil pesos a un grupo de vecinos para costear un cambio de domicilio que había realizado meses atrás.

Más tarde, las dos vecinas, identificadas como Ana Lilia y Lilia, acudieron a su domicilio para cobrar la deuda. Sin embargo, la mujer de nombre Noemí no contaba con el dinero correspondiente para liquidar el atraso.

La víctima relató que las vecinas, al arribar al domicilio, intentaron golpearla; sin embargo, el pequeño Fernando, al escuchar lo que sucedía, salió de la casa para ver el conflicto. En ese momento, las mujeres lo tomaron por la fuerza y se lo llevaron, advirtiéndole que lo retendrían hasta que liquidara la deuda.

#Resultados. Agentes de la #FiscalíaEdoméx, en conjunto con elementos de la @SEMAR_mx y de la Policía Municipal de #LaPaz, ingresaron a un penal estatal a tres integrantes de una familia identificados como Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”, quienes son investigados por su… pic.twitter.com/GqPa4kaAj5 — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) August 8, 2025

“(Los vecinos) Van a la casa de ella, a agredirla, y el niño obviamente como escucha a la mamá sale del domicilio, y ellas lo jalan, literalmente fue convivencia”, relató Faviola Villa, la asesora legal de la madre del menor a varios medios de comunicación que la entrevistaron ayer.

Durante los días siguientes, Noemí acudió en repetidas ocasiones a una vecindad ubicada en la calle Carmen Serdán, colonia Ejidal del Pino, donde suponía que tenían cautivo a Fernando. Sin embargo, debido a que no podía liquidar la deuda, no se lo entregaron.

La abogada Faviola Villa explicó que la madre buscó apoyo inicial en la Policía Municipal y en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), pero en ninguna de esas instituciones atendieron su caso. Fue hasta que acudió a la Secretaría de las Mujeres del Estado de México y, posteriormente, a la Fiscalía cuando las investigaciones comenzaron.

La asesora de la familia declaró que la madre del niño "fue al DIF, a la Policía Municipal, a la misma Fiscalía Regional de La Paz y no le hicieron caso". Para Villa es probable que Noemí pudo haber sido discriminada por su discapacidad para hablar fluidamente.

El 4 de agosto, Noemí acudió a una sede de la Secretaría de las Mujeres, donde por fin la asesoraron para formalizar la denuncia ante la Fiscalía del Estado de México. Ese mismo día interpuso la denuncia.

Horas después, elementos de la Policía Ministerial, estatal, municipal y de la Secretaría de Marina-Armada desplegaron un operativo en la vecindad para recuperar al niño.

Pese a ello, al ingresar al domicilio donde era retenido, encontraron los restos del pequeño en estado de descomposición. De acuerdo con la necropsia, el niño habría muerto el 30 de julio, dos días después de ser secuestrado y cinco días antes de que las autoridades lo hallaran. El cuerpo presentaba golpes y traumatismo craneoencefálico.

Además, la asesora legal de la familia señaló que, durante los dos días que estuvo privado de su libertad, Fernando no recibió agua ni comida, lo que confirmaron los estudios forenses.

“La necropsia nos da referencia de que no le dieron de comer, ni agua, entonces muy grave lo que hicieron”, narró Faviola Villa a N+ Noticias.

Tras el hallazgo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Marina detuvieron a Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”. Los tres fueron ingresados al Penal de Nezahualcóyotl y enfrentarán cargos por desaparición de persona y, eventualmente, homicidio.

Mientras tanto, vecinos y ciudadanos se han manifestado en las instalaciones de la Fiscalía del Estado de México para exigir justicia. Noemí, la madre del menor, ha declarado a medios de comunicación que solo pide justicia para su pequeño Fernando.