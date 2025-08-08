El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La NASA resaltó que gracias al astronauta Jim Lovell toda la tripulación de la misión Apolo 13 pudo regresar a salvo a la Tierra.

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).- El astronauta James "Jim" Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó este viernes la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA por sus siglas en inglés).

El cosmonauta falleció el jueves 7 de agosto en Lake Forest, Illinois, detalló la agencia espacial de Estados Unidos en un comunicado, en el cual manifestó sus condolencias a la familia del capitán y destacó que gracias a su labor fue posible el aterrizaje en la Luna.

"Desde un par de misiones pioneras Géminis hasta los éxitos del Apolo, 'Jim' ayudó a nuestra nación a forjar un camino histórico en el espacio que nos lleva hacia las próximas misiones Artemisa a la Luna y más allá", dijo el administrador interino de la NASA, Sean Duffy.

We are saddened by the passing of Jim Lovell, commander of Apollo 13 and a four-time spaceflight veteran. Lovell's life and work inspired millions. His courage under pressure helped forge our path to the Moon and beyond—a journey that continues today. https://t.co/AjT8qmxsZI pic.twitter.com/jBlxzgrmSk — NASA (@NASA) August 8, 2025

Por su parte, familiares del astronauta manifestaron su tristeza y aseguraron sentirse "enormemente orgullosos de sus increíbles logros vitales y profesionales, entre los que destaca su legendario liderazgo como pioneros de los vuelos espaciales tripulados".

James "Jim" Lovell falleció el 7 de agosto del 2025 en Lake Forest, Illinois, a los 97 años de edad. Además de astronauta, fue capitán de la Marina de los Estados Unidos, piloto y oficial de la Armada.

Durante su carrera como cosmonauta participó en las misiones Gemini VII, Gemini XII y Apollo 8, además de ser comandante en misión Apolo 13 a la Luna.

De acuerdo con la NASA, gracias a la serenidad y fortaleza bajo presión de "Jim" Lovell, toda la tripulación de la misión Apolo 13 pudo regresar a salvo a casa.

Además, como parte del equipo de la misión Apolo 8, el astronauta y sus compañeros de tripulación fueron los primeros en despegar con un cohete Saturno V y orbitar la Luna.