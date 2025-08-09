Más de un millón de migrantes se fueron de EU por la política de Trump, afirma Noem

La Secretaria de Seguridad estadounidense aseguró que, desde enero, miles de migrantes irregulares han abandonado Estados Unidos por cuenta propia, tras el endurecimiento de las políticas migratorias de Trump.

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).- Más de un millón de migrantes en situación irregular han salido voluntariamente de Estados Unidos desde que Donald Trump asumió nuevamente la Presidencia el pasado 20 de enero, según informó la Secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem.

"Creemos que más de un millón de personas han regresado a casa por su cuenta desde que comenzamos esta administración", declaró Noem en rueda de prensa en Chicago tras el cierre paulatino de la frontera con México, en la que se implementó mil 500 militares para asegurar la zona.

De acuerdo con la funcionaria, las autoridades han arrestado a la gran mayoría de los migrantes, de los cuales más del 70 por ciento enfrentan cargos o cuentan con condenas previas. El resto posee órdenes de deportación definitivas.

Asimismo, destacó que en los últimos meses las detenciones se han multiplicado en el país, con redadas en tribunales, domicilios y lugares de trabajo, a partir de expedientes y registros policiales.

"Llevamos a cabo operativos policiales específicos en todo el país y utilizamos nuestros archivos de casos e información para saber quién es un delincuente en este país que necesita ser deportado y quién tiene una orden de deportación definitiva", justificó.

Por otra parte, afirmó que, durante tres meses consecutivos, no se ha registrado el ingreso de migrantes irregulares a Estados Unidos, lo que calificó como un hecho sin precedentes en la seguridad fronteriza con México.

Para alcanzar ese objetivo, la funcionaria estadounidense señaló que el Presidente Donald Trump ordenó ampliar el personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), con la contratación de 10 mil nuevos agentes, proceso que acumula más de 80 mil solicitudes.

"El Presidente Trump nos asignó los recursos para contratar a 10 mil nuevos oficiales de ICE", dijo Noem.

A raíz de ello, algunas organizaciones como Human Rights Watch han denunciado las condiciones en los centros de detención, señalando que existen celdas sobrepobladas, falta de higiene y migrantes durmiendo en el suelo bajo iluminación constante durante las 24 horas del día.