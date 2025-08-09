CRÓNICA ¬ Mi lucha terminará cuando liberen a mi hermano y sobrino: Israel Vallarta

Israel Vallarta anunció que dará seguimiento a la denuncia que interpuso contra el policía Luis Cárdenas Palomino y otros funcionarios por la tortura e irregularidades que lo mantuvieron detenido sin sentencia durante casi 20 años.

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).– “Nuestra lucha no termina con mi liberación. Apenas se empieza a concretar lo que lo que estuvimos trabajando por muchos años. Sí, aparentemente ya estoy libre, ¿por qué aparentemente? Porque yo no puedo proclamar una una libertad absoluta cuando mi familia todavía está incompleta: Vamos por mi sobrino Sergio y mi hermano Mario”, dijo Israel Vallarta Cisneros frente a la Suprema Corte de Justicia, a una semana de dejar el "El Altiplano", el Centro Federal de Readaptación Social de Almoloya, Estado de México.

Israel pasó 19 años y casi ocho meses detenido sin sentencia. Fue hasta el 1 de agosto de este 2025 que la Jueza Mariana Vieyra le dictó una sentencia absolutoria. El 9 de diciembre de 2005 Televisa y TV Azteca transmitieron en vivo desde el rancho “Las Chinitas”, ubicado en la carretera México-Cuernavaca, lo que describieron como la detención de Vallarta y la ciudadana francesa Florence Cassez, su pareja; a ambos los describieron como secuestradores. Meses después se supo que se trató de un montaje orquestado por la extinta Agencia Federal de Investigación, a cargo de Genaro García Luna, quien hoy cumple una sentencia en EU por vínculos con el narcotráfico.

Durante los últimos años, Israel Vallarta ha denunciado que, además del montaje, fue torturado por el policía federal Luis Cárdenas y otros funcionarios, al igual que varios de sus familiares, todo ello para inculparlos como integrantes de "Los Zodiaco", un grupo dedicado al secuestro. Aunque Israel fue absuelto, al igual que su hermano René Vallarta en 2016 y Florance Cassez en 2013, su hermano Mario Vallarta y Sergio Cortéz, su sobrino, permanecen detenidos sin sentencia desde 2012. Israel asegura que su lucha ahora se centrará en liberarlos.

Esta tarde, frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), René Vallarta mostró las marcas que dejó en su brazo la tortura que sufrió al ser detenido en 2009.

“Dijeron que mi hermano se cayó, se lastimó, pero a él le provocaron quemaduras en un brazo. Él estaba en su negocio, normal, como todos los días, y de pronto, sin decir nada, llegaron tipos encapuchados y a todo aquel que se apellidara Vallarta los detuvieron de manera ilegal. Se llevaron a mi hermano, a Juan Carlos y a Alejandro, mis sobrinos, que posteriormente mi hermano, que está aquí, ocho años después salió absuelto y después de siete años mi sobrino Juan Carlos y Alejandro, por los mismos supuestos delitos que se les fincaron, también fueron absueltos”, recordó Israel.

Esta tarde, desde la carpa blanca que la activista Mary Sanz, su esposa, utilizó durante meses para cubrirse mientras protestaba para exigir su liberación, Israel Vallarta adelantó que insistirá en la denuncia que presentó contra Luis Cárdenas Palomino y otros funcionarios que lo torturaron a él y a su familia.

"La denuncia ya está. Lo que voy a pedir es una actualización y respecto a su autorización, también esperar en qué sentido esta fiscalía ya la va a consignar y bajo qué criterios y bajo qué delitos. Ahorita solamente se está manejando de tortura, pero existen muchos más delitos en comisión de ese entonces", expuso.

En el proceso penal contra Mario Vallarta y Sergio Cortéz, quienes también denuncian tortura por parte de la policía de Cárdenas Palomino, ya pasó el periodo de alegatos, es decir, ya podría ser resuelto, por ello su familia exige que avance y ambos sean absueltos. Tanto René como Israel Vallarta consideran que la sentencia absolutaria de Israel debe considerarse en estos casos porque marcó un precedente.

“Claro que [la sentencia absolutoria] debe considerarse porque viene de lo mismo, viene de la tortura de Cárdenas Palomino”, mencionó René mientras sostenía la carpeta de investigación de Israel.

"Yo creo que esto es emblemático", dijo al señalar la sede la Suprema Corte. Y agregó: "Sí creemos en la justicia y por eso estamos bajo este símbolo".

Además de las denuncias por tortura que la Jueza Mariana Vieyra consideró para absolver a Israel Vallarta, su resolución también retomó los argumentos del amparo que otorgó la SCJN a Florence Cassez que invalidan testimonios y diligencias de reconocimiento del lugar donde distintas personas habrían sido secuestradas, todo esto porque, según determinó, se trata de actuaciones ministeriales “viciadas por el montaje televisivo”; también reconoció el “efecto corruptor” que afectó todo el caso.

"Israel Vallarta, libre ya", se leía en un cartón que una persona sostuvo detrás de él. Al concluir su mensaje a medios , Edith Meza, una mujer de la tercera edad, se acercó a abrazarlo. "Cuanta impunidad. Yo rezaba y para que lo dejaran libre. Luchen, kuchen por la justicia", le dijo.

Esta tarde, a unos pasos del Zócalo de la Ciudad de México, cada que Isarael agradeció el acompañamiento de su familia, activistas y medios de comunicación recibió aplausos y gritos de celebración. Entre los festejos, pidió no verlo como un héroe y llamó a escuchar a personas que permanecen privadas de la libertad sin sentencia. De acuerdo con los resultados de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos federal y estatal de 2025 se trata de 85 mil 547 personas.